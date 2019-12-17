Kadayıf böreği tarifi

Yaş kadayıfın yarısını tel haline getirerek yerleştirin. Böylece tabanı hazırlayın.



Üzerine lor peynirini ve rendelenmiş kaşar peynirini yayın.



Sivri biber ve domatesi de ekleyin.

Daha sonra kalan yaş kadayıf ile üzerini elinizle bastırarak örtün.



Bir kaseye yumurta, tuz ve sütü çırpıp kadayıfın üzerinde gezdirin.

Tereyağını da eritip böreğinizin üzerine ekleyin.

Ardından fırına verip üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...