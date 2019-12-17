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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Kadayıf böreği tarifi
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Kadayıf böreği tarifi

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Kadayıf böreği tarifi

Daha çok tatlılarda kullanılan kadayıfın böreğini hiç denediniz mi? Tel kadayıf ve peynirin muhteşem uyumuyla ortaya dışı çıtır çıtır, içi ise bol malzemeli enfes bir lezzet çıkıyor. Mutlaka denemelisiniz. İşte kadayıf böreğinin tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram yaş kadayıf
  • 2 adet yumurta
  • 3 su bardağı süt
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 200 gram kaşar peynir
  • 200 gram lor peyniri
  • 2 adet sivri biber
  • 1 adet domates
  • 1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Yaş kadayıfın yarısını tel haline getirerek yerleştirin. Böylece tabanı hazırlayın.

Üzerine lor peynirini ve rendelenmiş kaşar peynirini yayın.

Sivri biber ve domatesi de ekleyin.

Daha sonra kalan yaş kadayıf ile üzerini elinizle bastırarak örtün.

Bir kaseye yumurta, tuz ve sütü çırpıp kadayıfın üzerinde gezdirin.

Tereyağını da eritip böreğinizin üzerine ekleyin.

Ardından fırına verip üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...

 

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Fotoğraf: iStock
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