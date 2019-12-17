Hamur açmaya vakti olmayan ancak hazır yufkadan yapılan böreklerden sıkılanlar için enfes bir tarifimiz var: Tavada kadayıf böreği. Kadayıf böreği ister lor isterseniz de dil peyniriyle yapabilirsiniz. Peki, kadayıf böreği nasıl yapılır? Tavada kadayıf böreği tarifi...

Kadayıf Börek Malzemeleri



Yarım kg. yaş kadayıf

1/2 kg. süt

2 yumurta

4 yemek kaşığı erimiş tereyağı

200 gr. kaşar peyniri

150 gr. lor peyniri

2 sivri biber

1 domates

1 çay kaşığı tuz



Kadayıf Börek Nasıl Yapılır?



Domatesi ve sivri biberi ince dilimleyin. Kaşar peynirini dilimleyin veya rendeleyin. Üzerine lor peynirini parçalayarak ekleyin.Yaş kadayıfı geniş bir kaba alarak 2 yemek kaşığı erimiş tereyağı ile elinizle harmanlayın ve tel tel açın.Kadayıfın yarısı fırın tepsisine alarak taban yapın. Hazırladığını iç harçla kadayıfın üzerine döşeyin. Sivri biber ve domatesleri aralarına dağıtın.Kadayıfın kalan yarısıyla üzerini kapatarak elle bastırın.

Süt, tuz ve 2 yumurtayı bir kabın içerisinde çırpın ve kadayıfların üzerine eşit şekilde gezdirilerek dökün. Kalan 2 yemek kaşığı erimiş tereyağını en üstüne gezdirin. Böreği karelere dilimleyerek 170 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Böreği havlu ile örtün ve 10 dakika dinlendirerek servis yapın.