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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kahvaltılık Tarifleri>Kaçamak tarifi
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Kaçamak tarifi

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Kaçamak tarifi

Aslen Balkanlar’a ait bir yemek olan kaçamak, zamanla Edirne mutfağında da yerini almış. Mamaliga olarak da bilinen kaçamak, mısır ununun özel bir şekilde pişirilerek üzerine çeşitli malzemeler ilave edilmesi ile hazırlanan ve sıcak olarak servis edilen bir yemektir. Edirneliler tarafından kahvaltıda da tercih edilmektedir. Sizde kahvaltılar sofralarınızda kaçamak olsun isterseniz tarifini aşağıda yazdık. Afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1,5 litre su
  • 600 gram mısır unu
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • Yarım yemek kaşığı tuz
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ veya tereyağı
  • 200 gram kıyma
  • Lor peyniri, pekmez ya da bal

Hazırlanışı

Suyu tencereye koyup ocağa alın ve içine tuz ilave edin.

Mısır ununu azar azar tencereye ekleyin. (Topaklanmaması için sürekli karıştırmak gerekiyor.)

Kısık ateşte yarım saat karıştırın.

Üzerine sıvı yağ ekleyin.

Ayrı bir tavada kıymayı kavurun.

Pişen mısır ununu tepsiye ince bir şekilde yayın.

Tercihe göre üzerine kavrulmuş kıyma, lor veya bal ekleyerek sıcak servis yapın.

Mısır Ekmeği | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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