Kaçamak tarifi

Aslen Balkanlar’a ait bir yemek olan kaçamak, zamanla Edirne mutfağında da yerini almış. Mamaliga olarak da bilinen kaçamak, mısır ununun özel bir şekilde pişirilerek üzerine çeşitli malzemeler ilave edilmesi ile hazırlanan ve sıcak olarak servis edilen bir yemektir. Edirneliler tarafından kahvaltıda da tercih edilmektedir. Sizde kahvaltılar sofralarınızda kaçamak olsun isterseniz tarifini aşağıda yazdık. Afiyet olsun...
Suyu tencereye koyup ocağa alın ve içine tuz ilave edin.
Mısır ununu azar azar tencereye ekleyin. (Topaklanmaması için sürekli karıştırmak gerekiyor.)
Kısık ateşte yarım saat karıştırın.
Üzerine sıvı yağ ekleyin.
Ayrı bir tavada kıymayı kavurun.
Pişen mısır ununu tepsiye ince bir şekilde yayın.
Tercihe göre üzerine kavrulmuş kıyma, lor veya bal ekleyerek sıcak servis yapın.