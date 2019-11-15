Kabaklı Şam kebabı tarifi

Adını okuduğunuzda aklınızda klasik bir kebap canlanmasın çünkü bu yemeğin içinde et yok. Kabaklı Şam kebabı derken ana malzemesi kabak olan bir yemekten bahsediyoruz. Mücvere çok benzeyen bir yemek olan kabaklı Şam kebabı Malatya yöresine ait bir yemek. Ana yemek olarak da yardımcı olarak da tüketebileceğiniz bu tarifi pratik mezeler listenize de ekleyebilirsiniz.
Kabakları yıkayıp kurulayın ve geniş bir kaba rendeleyin.
İçine yumurta, un, tuz, karabiber ve kabartma tozu ilave ederek iyice karıştırın.
Diğer tarafta bir tavaya yağ koyarak ısıtın.
Isınan yağa kabaklı karışımdan kaşık kaşık koyarak kızartın.
Kağıt havlu yayılmış bir tepsiye yağdan aldığınız kabakları yerleştirin.
Tüm malzeme piştikten sonra kabaklı kebapları servis tabağına alıp maydanozla süsleyin.
İsteğe bağlı olarak sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...