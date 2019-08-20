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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Kabaklı peynirli börek tarifi
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Kabaklı peynirli börek tarifi

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Kabaklı peynirli börek tarifi

Çayın yanına nefis mi nefis bir böreğe ne dersiniz? Cevabınız ‘evet’se doğru yerdesiniz. Kabak ve peynirin herkesin dillerine destan olmuş uyumunu en güzel şekilde ortaya koyan sıcacık lezzetli böreğimizin tarifini çok beğeneceksiniz. Gelin kabaklı peynirli böreğin nasıl yapıldığına bir bakalım…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 adet yufka
  • 2 adet orta boy kabak
  • Yarım su bardağı süt
  • 150 gram otlu peynir
  • 1 su bardağı lor peyniri
  • Zeytinyağı

Sosu için:

  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı

Rendelediğiniz kabakları suyunu iyice sıkıp bir kenara alın.

Tavayı ocağa alıp çok az zeytinyağı koyun ve ısıtın, suyu sıkılmış kabakları ekleyip 1-2 dakika iyice kuruyana kadar soteleyin ardından yavaşça sütü ekleyip çektirin.

Kabak yumuşayınca tavayı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Bir kaba otlu peyniri rendeleyin, lor peynirini de elinizle ufalayın.

Ilıyan kabakları ilave edip iyice karıştırın.

Bir kasede süt, yumurta ve erimiş tereyağını iyice çırpın.

Pişirme kabınızı yağlayın, 1 bütün yufkayı üzerine serin, ardından diğer yufkadan parçalar kopartıp sütlü karışımda ıslatarak 3 katlık bir taban hazırlayın.

Kabaklı karışımın yarısını ıslanmış yufkaların üzerine yayın.

Üzerine 3 kat daha sütlü karışımla ıslatılmış yufka parçalarından yerleştirin.

Kalan kabakların yarısını da yayın ve kalan yufkayı da sütlü karışımla ıslatarak son katı hazırlayın.

Son olarak pişirme kabınızın kenarlarından sarkan yufkayı da sütlü karışımla ıslatarak böreği kapatın.

180 derece önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirdikten sonra böreği fırından alın birkaç dakika dinlenmeye bırakın ve kalıptan çıkarıp servis edin. Afiyet olsun…

Ispanaklı Muffin Börek | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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