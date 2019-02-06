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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriMutfak Tüyoları Kabaklı havuçlu börek nasıl yapılır? Kabaklı havuçlu börek tarifi
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Mutfak Tüyoları
06.02.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Kabaklı havuçlu börek nasıl yapılır? Kabaklı havuçlu börek tarifi

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Kabaklı havuçlu börek nasıl yapılır? Kabaklı havuçlu börek tarifi

Sıradan beş çayı tariflerinden sıkılanlar için bol sebzeli bir önerimiz var: Kabaklı havuçlu börek. Kışın en besleyici besinlerinden kabak ve havuçla hazırlayacağınız bu börekle evin miniklerinin de beslenme alışkanlıklarını değiştirebilirsiniz. Peki, kabaklı havuçlu börek nasıl yapılır?

KABAKLI HAVUÇLU BÖREK

3 adet yufka
2 buçuk su bardağı süt
100 gr. tereyağı
3 yumurta
4 kabak
2 havuç
250 gr. beyaz peynir
yarım demet dereotu
1 çay kaşığı pulbiber
1 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Beyaz peyniri, kabak ve havuçları rendeleyin.
Tereyağını eritin.
Dereotunu ince kıyın.
Yumurtaları geniş ve derin bir kaseye kırıp çırpın. Erimiş tereyağı ve sütü ekleyip karıştırın. Yuflkaları elinizle didikleyerek bu karışımın içine atın.
Rendelenmiş kabakların suyunu iyice sıkarak ekleyin. Rende havuç, rende beyaz peynir, ince kıyılmış dereotu, pulbiber, tuz ve karabiberini koyup bütün malzemeyi iyice karıştırın.
Orta büyüklükteki fırın kabını yağlayın. Kabaklı harcı kaba boşaltın ve bir spatula ile üstünü düzeltin. Biraz daha pul biber serperek önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 45 dakika pişirin.

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