Kabaklı havuçlu börek nasıl yapılır? Kabaklı havuçlu börek tarifi
Sıradan beş çayı tariflerinden sıkılanlar için bol sebzeli bir önerimiz var: Kabaklı havuçlu börek. Kışın en besleyici besinlerinden kabak ve havuçla hazırlayacağınız bu börekle evin miniklerinin de beslenme alışkanlıklarını değiştirebilirsiniz. Peki, kabaklı havuçlu börek nasıl yapılır?
3 adet yufka
2 buçuk su bardağı süt
100 gr. tereyağı
3 yumurta
4 kabak
2 havuç
250 gr. beyaz peynir
yarım demet dereotu
1 çay kaşığı pulbiber
1 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yapılışı:
Beyaz peyniri, kabak ve havuçları rendeleyin.
Tereyağını eritin.
Dereotunu ince kıyın.
Yumurtaları geniş ve derin bir kaseye kırıp çırpın. Erimiş tereyağı ve sütü ekleyip karıştırın. Yuflkaları elinizle didikleyerek bu karışımın içine atın.
Rendelenmiş kabakların suyunu iyice sıkarak ekleyin. Rende havuç, rende beyaz peynir, ince kıyılmış dereotu, pulbiber, tuz ve karabiberini koyup bütün malzemeyi iyice karıştırın.
Orta büyüklükteki fırın kabını yağlayın. Kabaklı harcı kaba boşaltın ve bir spatula ile üstünü düzeltin. Biraz daha pul biber serperek önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 45 dakika pişirin.
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