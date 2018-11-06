Kabak tatlısı pişirmenin püf noktaları
Balkabağı kasım ayından itibaren turuncu rengiyle pazarları ve marketlerin sebze meyve reyonlarını süslemeye başlayan bir ürün. Çorbadan pastaya, tencere yemeklerinden böreğe neredeyse her tarife kolaylıkla uyum sağlayan balkabağının mutfağımızda en sevilen hali de kabak tatlısı olsa gerek. Kabak tatlısının yapılışı gayet kolay olsa da lezzetinin sırrı bazı püf noktalarında gizli. Biz de bu yazımızda sizin için kabak tatlısı pişirmenin püf noktalarını derledik. Şimdiden elinize sağlık…
Evde kabak tatlısı yaparken, başarılı bir sonuç elde etmek için dikkat etmeniz gereken ilk şey, kabaklarınızı önceden şekere yatırmaktır. Bunun için kabuklarını soyup iyice temizlediğiniz ve yıkadığınız kabaklarınızı dilimleyip bir fırın tepsisine dizin. Üzerine bolca şeker serpin ve bir kenara alın.
Bu işlem kabaklarınızın suyunu salmasına yol açar. Böylece tatlıyı pişirirken tencereye su eklemenize gerek kalmaz. Tatlınız kabakların suyuyla rahatlıkla pişebilir. Şekere yatırma işlemini tatlıyı pişireceğiniz günden bir gün önce geceden yapmak, zaman kazanmanızı sağlayacaktır.
Sulanmış kabaklarınızı isterseniz tencerede ocakta, isterseniz de fırında pişirebilirsiniz. Her şekilde çok lezzetli olacaktır. Ancak tencerede pişen kabak tatlısının rengi daha açık, kıvamı daha sulu olur. Fırında pişen kabak tatlısının ise suyu çekilir, meyveleri karamelize olur ve rengi esmerleşir. Kabağınızı tencerede pişirdikten sonra bir tepsiye aktarıp üzerine bir miktar daha toz şeker serperek 15 dakikalığına fırınladığınızda da aynı karamelizasyon etkisini elde edebilirsiniz.
Kabak tatlısına lezzetini veren bir diğer detay da servis eşlikçileridir. Kabak tatlısı klasik olarak dövülmüş ceviz ve kaymakla servis edilir. Ancak damak tadınıza göre tatlınızın eşlikçilerini çeşitlendirebilirsiniz. Tahin, dondurma, Hindistan cevizi, fındık akla ilk gelen çeşitlerdir.
KİREÇTE KABAK TATLISI NASIL YAPILIR?
Antakya mutfağının en meşhur lezzetlerinden biri olan kireçte kabak tatlısı için kabaklarınızı pişirmeden önce şekere değil kireçli suya yatırmanız gerekir. Bu işlem kabakların dışlarının sertleşmesine neden olur. Kabaklar en az yarım gün boyunca kireçli suda tutulur. Süre uzadıkça kabakların sertliği de artar.
Hem nefis hem de normal kabak tatlısına göre daha dayanıklı olan kireçte kabak tatlısının biraz ustalık istediğini, normal kabak tatlısına göre daha zahmetli bir hazırlık süreci olduğunu da hatırlatalım.
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