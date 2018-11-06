Kabak tatlısı pişirmenin püf noktaları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriKabak tatlısı pişirmenin püf noktaları
GeriMutfak Tüyoları Kabak tatlısı pişirmenin püf noktaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
06.11.2018 - 10:56, Son Güncelleme:

Kabak tatlısı pişirmenin püf noktaları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kabak tatlısı pişirmenin püf noktaları

Balkabağı kasım ayından itibaren turuncu rengiyle pazarları ve marketlerin sebze meyve reyonlarını süslemeye başlayan bir ürün. Çorbadan pastaya, tencere yemeklerinden böreğe neredeyse her tarife kolaylıkla uyum sağlayan balkabağının mutfağımızda en sevilen hali de kabak tatlısı olsa gerek. Kabak tatlısının yapılışı gayet kolay olsa da lezzetinin sırrı bazı püf noktalarında gizli. Biz de bu yazımızda sizin için kabak tatlısı pişirmenin püf noktalarını derledik. Şimdiden elinize sağlık…

Evde kabak tatlısı yaparken, başarılı bir sonuç elde etmek için dikkat etmeniz gereken ilk şey, kabaklarınızı önceden şekere yatırmaktır. Bunun için kabuklarını soyup iyice temizlediğiniz ve yıkadığınız kabaklarınızı dilimleyip bir fırın tepsisine dizin. Üzerine bolca şeker serpin ve bir kenara alın.

Bu işlem kabaklarınızın suyunu salmasına yol açar. Böylece tatlıyı pişirirken tencereye su eklemenize gerek kalmaz. Tatlınız kabakların suyuyla rahatlıkla pişebilir. Şekere yatırma işlemini tatlıyı pişireceğiniz günden bir gün önce geceden yapmak, zaman kazanmanızı sağlayacaktır.

Kabak tatlısı tarifi
Kabak tatlısı tarifi

Sulanmış kabaklarınızı isterseniz tencerede ocakta, isterseniz de fırında pişirebilirsiniz. Her şekilde çok lezzetli olacaktır. Ancak tencerede pişen kabak tatlısının rengi daha açık, kıvamı daha sulu olur. Fırında pişen kabak tatlısının ise suyu çekilir, meyveleri karamelize olur ve rengi esmerleşir. Kabağınızı tencerede pişirdikten sonra bir tepsiye aktarıp üzerine bir miktar daha toz şeker serperek 15 dakikalığına fırınladığınızda da aynı karamelizasyon etkisini elde edebilirsiniz.

Kabak tatlısına lezzetini veren bir diğer detay da servis eşlikçileridir. Kabak tatlısı klasik olarak dövülmüş ceviz ve kaymakla servis edilir. Ancak damak tadınıza göre tatlınızın eşlikçilerini çeşitlendirebilirsiniz. Tahin, dondurma, Hindistan cevizi, fındık akla ilk gelen çeşitlerdir.

KİREÇTE KABAK TATLISI NASIL YAPILIR?

Antakya mutfağının en meşhur lezzetlerinden biri olan kireçte kabak tatlısı için kabaklarınızı pişirmeden önce şekere değil kireçli suya yatırmanız gerekir. Bu işlem kabakların dışlarının sertleşmesine neden olur. Kabaklar en az yarım gün boyunca kireçli suda tutulur. Süre uzadıkça kabakların sertliği de artar. 

Hem nefis hem de normal kabak tatlısına göre daha dayanıklı olan kireçte kabak tatlısının biraz ustalık istediğini, normal kabak tatlısına göre daha zahmetli bir hazırlık süreci olduğunu da hatırlatalım.

BİR BAŞKA KLASİK LEZZET: CEVİZLİ KADAYIFLI MUHALLEBİ

Cevizli Kadayıflı Muhallebi | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Cevizli Kadayıflı Muhallebi var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Kabak tatlısı pişirmenin püf noktaları

Evde İskender yapmak isteyenlere özel püf noktaları

Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

Ayva reçeli nasıl yapılır? Ayva reçelinin püf noktaları nelerdir?