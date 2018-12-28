Kabak tatlısı nasıl yapılır? Tahinli kabak tatlısı tarifi ve püf noktaları
Kış mevsimiyle birlikte bal kabakları pazar ve market tezgahlarında yerini aldı, mutfaklardan kabak tatlısı kokuları yayılmaya başladı. İç kısmı bal gibi tatlı olan kabaklar, toz şekerle yumuşayana kadar pişiyor, tahin ve cevizle sunuma hazırlanıp gönülleri fethediyor. İşte, ilk kez deneyecekler için kabak tatlısı tarifi ve püf noktaları
Malzemeler:
• 1 kg bal kabağı
• 2 su bardağı şeker
• 2-3 adet karanfil
• Yarım su bardağı tahin
• 1 çay bardağı iri ceviz içi
Tarif:
Kabakları soyun ve istediğiniz büyüklükte dilimleyip tencereye alın.
Üzerine şekeri ve çubuk tarçın ekledikten sonra ocağa alın ve kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika yumuşayıncaya kadar pişirin.
Soğuyunca servis tabağına alıp üzerine 2 yemek kaşığı kadar tahin dökün ve ağıza gelecek küçüklükteki cevizleri serpip servis yapın.
Püf noktası
Yeşil ve sert kabuklarını aldığınız dilimlenmiş bal kabaklarını, toz şeker ilavesiyle kapağı kapalı tencerede ne kadar uzun süre bekletirseniz o kadar çok su salacaktır. Kullandığınız toz şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle