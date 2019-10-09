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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.10.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Kabak tatlısı nasıl yapılır? Tahinli bal kabağı tatlısı tarifi

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Kabak tatlısı nasıl yapılır? Tahinli bal kabağı tatlısı tarifi

Bal kabağından yapılan kabak tatlısı, sonbaharda en çok yapılan lezzetlerden biri. Tatlı krizlerini hafifçe geçirmeyi sağlayan kabak tatlısını ister sade bir şekilde isterseniz de tahin ve cevizle sunabilirsiniz. Peki, kabak tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte, adım adım kabak tatlısı tarifi...

Kabak tatlısını ilk kez deneyecekler için malzemeleri ve yapım aşamalarını derledik. İnce ince dilimlenen bal kabakları, toz şekerli şerbet karışımında yumuşayana kadar pişiyor, üzerine önce tahin dökülüyor, ardından ceviz serpiliyor, tadına doyum olmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Dilerseniz şerbette beklettiğiniz bal kapaklarını fırında pişirerek daha çıtır bir lezzet elde edebilirsiniz.

Kabak tatlısı için gerekli malzemeler

1 kilogram bal kabağı
2 su bardağı toz şeker
1-2 adet çubuk tarçın
1 adet fırın poşeti

Üzeri için:

İri iri kıyılmış ceviz
2 yemek kaşığı tahin

Kabak tatlısı nasıl yapılır?

Kabağı 3-4 parmak kalınlığında dilimledikten sonra fırın poşetinin içine bir kısmını koyup üzerine biraz toz şeker ekleyin. Kabak ve şeker bitene kadar bu işlemi sürdürün. Poşetin içine çubuk tarçını ekledikten sonra ağzını iyice kapatın. Ardından poşet üzerine 2-3 yerinden kürdan veya toplu iğne ile delik açın.

180 derecede önceden iyice ısıttığımız fırına yerleştirin. 10 dakika sonra alt üst edin. Kabağın cinsine göre pişirme süresi değişebilir ancak yaklaşık 25-30 dakikada pişecektir.

Fırından çıkardıktan sonra poşeti kesin soğuduktan sonra servis tabağına alın, tahin ve ceviz ile servis edin.

 

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