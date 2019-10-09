Kabak tatlısı nasıl yapılır? Tahinli bal kabağı tatlısı tarifi
Bal kabağından yapılan kabak tatlısı, sonbaharda en çok yapılan lezzetlerden biri. Tatlı krizlerini hafifçe geçirmeyi sağlayan kabak tatlısını ister sade bir şekilde isterseniz de tahin ve cevizle sunabilirsiniz. Peki, kabak tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte, adım adım kabak tatlısı tarifi...
Kabak tatlısını ilk kez deneyecekler için malzemeleri ve yapım aşamalarını derledik. İnce ince dilimlenen bal kabakları, toz şekerli şerbet karışımında yumuşayana kadar pişiyor, üzerine önce tahin dökülüyor, ardından ceviz serpiliyor, tadına doyum olmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Dilerseniz şerbette beklettiğiniz bal kapaklarını fırında pişirerek daha çıtır bir lezzet elde edebilirsiniz.
Kabak tatlısı için gerekli malzemeler
1 kilogram bal kabağı
2 su bardağı toz şeker
1-2 adet çubuk tarçın
1 adet fırın poşeti
Üzeri için:
İri iri kıyılmış ceviz
2 yemek kaşığı tahin
Kabak tatlısı nasıl yapılır?
Kabağı 3-4 parmak kalınlığında dilimledikten sonra fırın poşetinin içine bir kısmını koyup üzerine biraz toz şeker ekleyin. Kabak ve şeker bitene kadar bu işlemi sürdürün. Poşetin içine çubuk tarçını ekledikten sonra ağzını iyice kapatın. Ardından poşet üzerine 2-3 yerinden kürdan veya toplu iğne ile delik açın.
180 derecede önceden iyice ısıttığımız fırına yerleştirin. 10 dakika sonra alt üst edin. Kabağın cinsine göre pişirme süresi değişebilir ancak yaklaşık 25-30 dakikada pişecektir.
Fırından çıkardıktan sonra poşeti kesin soğuduktan sonra servis tabağına alın, tahin ve ceviz ile servis edin.