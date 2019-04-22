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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
22.04.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? İşte kabak çiçeği dolması tarifi

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Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? İşte kabak çiçeği dolması tarifi

Biber, kabak, patlıcan, domates… Dolmanın her hali efsane, her hali çok lezzetli. Peki, kabak çiçeği dolmasını hiç denediniz mi? Ege ve Akdeniz Bölgesi ile özdeşleşen, bir yiyenin bir daha unutamadığı kabak çiçeği dolmasının tarifini ilk kez deneyecek olanlar için derledik

Kabak çiçeği dolması, Ege Bölgesi'nde ve Girit'te çok sevilerek yenen bir dolma çeşididir. Kabak çiçeği dolması için önce kabak çiçeklerinin içi çıkarılır. İç malzemesi karıştırılıp kabak çiçeklerinin içi doldurulur. Daha sonra kısık ateşte ocağa konulup pişirilir.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI

12 adet kabak çiçeği

2 adet soğan

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı pirinç

3-4 çorba kaşığı su

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 demet kıyılmış maydanoz

1 demek kıyılmış nane

1 demet dereotu

1 kahve fincanı dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı kuru üzüm

1 adet domates

Yapılışı:

Soğanları kıyıp, yarım su bardağı zeytinyağında, pembeleşene dek kavurun.

Yıkanmış pirince su ekleyip ocağa oturtun.

Pirinç biraz yenilecek kıvama gelene dek pişirip sotelenen soğana ekleyin.

Tuz, karabiber, maydanoz, nane ve dereotunu ilave edip, harmanlayın.

Dolmalık fıstık ve kuru üzümü ekleyin.

Geniş tabanlı bir tencerenin dibini domates dilimleriyle kaplayın.

Kabak çiçeklerinin tozunu almak için ılık suya batırıp çıkarın.

İçlerini hazırladığınız harç ile doldurup, tencereye yerleştirin.

Üzerine kalan yarım su bardağı zeytinyağını gezdirin.

Ocağa oturtup, 10 dakika pişirin. Soğuk olarak servis yapın.

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