Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? İşte kabak çiçeği dolması tarifi
Biber, kabak, patlıcan, domates… Dolmanın her hali efsane, her hali çok lezzetli. Peki, kabak çiçeği dolmasını hiç denediniz mi? Ege ve Akdeniz Bölgesi ile özdeşleşen, bir yiyenin bir daha unutamadığı kabak çiçeği dolmasının tarifini ilk kez deneyecek olanlar için derledik
Kabak çiçeği dolması, Ege Bölgesi'nde ve Girit'te çok sevilerek yenen bir dolma çeşididir. Kabak çiçeği dolması için önce kabak çiçeklerinin içi çıkarılır. İç malzemesi karıştırılıp kabak çiçeklerinin içi doldurulur. Daha sonra kısık ateşte ocağa konulup pişirilir.
KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI
12 adet kabak çiçeği
2 adet soğan
1 su bardağı zeytinyağı
1 su bardağı pirinç
3-4 çorba kaşığı su
1 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 demet kıyılmış maydanoz
1 demek kıyılmış nane
1 demet dereotu
1 kahve fincanı dolmalık fıstık
2 çorba kaşığı kuru üzüm
1 adet domates
Yapılışı:
Soğanları kıyıp, yarım su bardağı zeytinyağında, pembeleşene dek kavurun.
Yıkanmış pirince su ekleyip ocağa oturtun.
Pirinç biraz yenilecek kıvama gelene dek pişirip sotelenen soğana ekleyin.
Tuz, karabiber, maydanoz, nane ve dereotunu ilave edip, harmanlayın.
Dolmalık fıstık ve kuru üzümü ekleyin.
Geniş tabanlı bir tencerenin dibini domates dilimleriyle kaplayın.
Kabak çiçeklerinin tozunu almak için ılık suya batırıp çıkarın.
İçlerini hazırladığınız harç ile doldurup, tencereye yerleştirin.
Üzerine kalan yarım su bardağı zeytinyağını gezdirin.
Ocağa oturtup, 10 dakika pişirin. Soğuk olarak servis yapın.
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