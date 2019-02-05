Jambonlu peynirli fırın tavuk nasıl yapılır?
Tavuğun en proteinli bölümü olan tavuk göğsü, kuru oluyor gerekçesiyle hakkettiği değeri görmüyor. Ancak birkaç ilaveyle tavuk göğsünden ağız sulandıran tabaklar ortaya çıkarabilirsiniz. Peki, nasıl? İşte, tavuk göğsünün en lezzetleri hallerinden biri: Jambonlu peynirli fırın tavuk tarifi
Jambonlu peynirli fırın tavuk için malzemeler
4 adet tavuk göğsü
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
4 dilim Jambon
8 parça dil peyniri
4 dilim çedar peyniri
2 yemek kaşığı tereyağı
1 avuç ekmek kırıntısı
½ çay kaşığı tatlı kırmızı biber
1 tutam kuru kekik
1 tutam kuru nane
Jambonlu peynirli fırın tavuk tarifi
Tavuk butlarının üzerine derin çizikler açın ancak tamamen kesmeyin.
Tavayı ocağa alın ve ısıtın. Biraz zeytin yağı gezdirip ısınmasını bekledikten sonra tavukların taban kısımlarını mühürleyin ve kenara alın.
Tavuğun her iki tarafına tuz ve karabiber serpin.
Ayrı bir tavada tereyağını eritin, içine baharatları ve ekmek kırıntısını ilave edin ve iyice kızdırın.
Jambonları ortadan ikiye bölün, 1 parça dil peynirine sarıp tavukların kesilmiş kısımlarına yerleştirin.
Tavukları bir borcam’a yerleştirip, üzerine fırça yardımı ile baharatlı tereyağı sürün ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Ardından tavukların üzerine çedar dilimleri yerleştirip peynir eriyene kadar pişirmeye devam edin.
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