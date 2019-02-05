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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
05.02.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Jambonlu peynirli fırın tavuk nasıl yapılır?

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Jambonlu peynirli fırın tavuk nasıl yapılır?

Tavuğun en proteinli bölümü olan tavuk göğsü, kuru oluyor gerekçesiyle hakkettiği değeri görmüyor. Ancak birkaç ilaveyle tavuk göğsünden ağız sulandıran tabaklar ortaya çıkarabilirsiniz. Peki, nasıl? İşte, tavuk göğsünün en lezzetleri hallerinden biri: Jambonlu peynirli fırın tavuk tarifi

Jambonlu peynirli fırın tavuk için malzemeler

4 adet tavuk göğsü
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
4 dilim Jambon
8 parça dil peyniri
4 dilim çedar peyniri
2 yemek kaşığı tereyağı
1 avuç ekmek kırıntısı
½ çay kaşığı tatlı kırmızı biber
1 tutam kuru kekik
1 tutam kuru nane

Jambonlu peynirli fırın tavuk tarifi

Tavuk butlarının üzerine derin çizikler açın ancak tamamen kesmeyin.
Tavayı ocağa alın ve ısıtın. Biraz zeytin yağı gezdirip ısınmasını bekledikten sonra tavukların taban kısımlarını mühürleyin ve kenara alın.
Tavuğun her iki tarafına tuz ve karabiber serpin.
Ayrı bir tavada tereyağını eritin, içine baharatları ve ekmek kırıntısını ilave edin ve iyice kızdırın.
Jambonları ortadan ikiye bölün, 1 parça dil peynirine sarıp tavukların kesilmiş kısımlarına yerleştirin.
Tavukları bir borcam’a yerleştirip, üzerine fırça yardımı ile baharatlı tereyağı sürün ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Ardından tavukların üzerine çedar dilimleri yerleştirip peynir eriyene kadar pişirmeye devam edin.

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