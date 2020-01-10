Jalebi (Hint tatlısı) tarifi
Hindistan'ın en tanınmış sokak lezzetlerinden biri olan jalebi, çıtır çıtır kızarmış halka şeklindeki hamurların şerbete bulanmasıyla elde ediliyor. Bu tarifle tulumba ya da halka tatlısını hatırlatan jalebi'nin en önemli farkı, hamurunda pirinç unu ve zerdeçal bulunması. Şerbetindeki gül suyu sayesinde de farklı bir lezzete kavuşan jalebi'yi siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz jalebi tarifi...
- Yağda
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
Hamuru için:
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık su
- 2 yemek kaşığı pirinç unu
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 çay kaşığı zerdeçal
Kızartmak için:
- Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ
Şerbeti için:
- 2 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı gül suyu
- 1 yemek kaşığı limon suyu
Hazırlanışı
Hamuru için un, ılık su, pirinç unu, yoğurt, kabartma tozu ve zerdeçalı derin bir kabın içine alıp güzelce karıştırarak akışkan bir hamur hazırlayın.
Üzerini bir streç filmle kapattığınız hamuru bir süre dinlendirin.
Bu arada tatlınızın şerbeti için su ve şekeri derin bir tencerede karıştırın.
Şeker eriyip, su kaynamaya başlayınca gül suyunu ve limon suyunu ilave edin.
Biraz daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp ılınmaya bırakın.
Mayalanıp kabarcıklanan hamuru bir fişeğe ya da boş bir ketçap şişesine doldurun.
Sıvı yağı tavada iyice kızdırın.
Şişedeki hamuru merkezden dışa doğru büyüyen daireler şeklinde tavaya sıkın.
Her iki tarafını da kızarttığınız hamurları ılınan şerbete batırın ancak çok fazla bekletmeyin.
Ardından ılık servis yapın. Afiyet olsun.