Jalebi (Hint tatlısı) tarifi

Hamuru için un, ılık su, pirinç unu, yoğurt, kabartma tozu ve zerdeçalı derin bir kabın içine alıp güzelce karıştırarak akışkan bir hamur hazırlayın.

Üzerini bir streç filmle kapattığınız hamuru bir süre dinlendirin.

Bu arada tatlınızın şerbeti için su ve şekeri derin bir tencerede karıştırın.

Şeker eriyip, su kaynamaya başlayınca gül suyunu ve limon suyunu ilave edin.

Biraz daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

Mayalanıp kabarcıklanan hamuru bir fişeğe ya da boş bir ketçap şişesine doldurun.

Sıvı yağı tavada iyice kızdırın.

Şişedeki hamuru merkezden dışa doğru büyüyen daireler şeklinde tavaya sıkın.

Her iki tarafını da kızarttığınız hamurları ılınan şerbete batırın ancak çok fazla bekletmeyin.

Ardından ılık servis yapın. Afiyet olsun.