İzmir’de 'Bahar hiç bitmesin' dedirten 7 keyifli mekan
Türkiye'nin en renkli şehirlerinden İzmir aynı zamanda baharın keyfini çıkarmak için ideal yerlerden. İşte İzmir'den baharlık mekanlar...
Türkiye'nin en ünlü ve büyük sahil şehri, Ege bölgesinin incisi İzmir’de her mevsim gibi baharın da ayrı bir tadı var. Cıvıl cıvıl sokaklar, sakin tatil beldeleri, sıcacık insanlar ve dahasını bulabileceğiniz en güzel şehirlerin başında gelir İzmir. İster baharın neşesini ister sakinliğini sevin, İzmir’de mutlaka size göre bir mekan, ilginizi çekecek bir aktivite bulunur. İşte İzmir’de baharın tadını doya doya çıkarabileceğiniz güzel mekanlar:
1. Reyhan Pastanesi
Reyhan Pastanesi İzmir’in en eski ve en ünlü yerlerinden biri. Aile köklerinin daha eskiye dayandığı bilinse de İzmir’de ilk olarak 1956’da Basmane semtinde açılmıştır. Küçük bir aile pastanesi olarak açılan Reyhan, günümüzde birden fazla şubesiyle çok daha büyük kitlelere hizmet vermektedir. En eski ve ünlü şube olan Alsancak'a giderek baharın tadını buranın güzel tatlılarıyla birlikte çıkarmanızı tavsiye ederiz.
2. Cafe Reci's
İzmir’in deniz kıyısı bir diğer semti olan Güzelyalı’da vakit geçirebileceğiniz güzel bir mekan. Gündüz arkadaşlarınızla oturmak veya güzel bir akşam yürüyüşünden sonra deniz kokusu almaya devam etmek için seçebileceğiniz bu mekanın sıcaklığı bahar akşamlarınızı tamamlayacak güzellikte.
3. Denizaltı Cafe
İzmir’in Urla ilçesinde, merkeze 20-25 dakika uzakta olsa da çok güzel bir sahil kasabasında bulunan Denizaltı Cafe, özellikle güzel havalarda keyif yapabileceğiniz huzurlu bir mekandır. Denizin hemen kıyısındaki masalarında akşamları keyifli sohbetler, sabahları da güzel bir kahvaltı için önerebileceğimiz çok güzel bir mekan.
4. La Cigale
İzmir’in daha romantik yanlarını ortaya çıkaran bu güzel mekanın ambiansını kapıdan girdiğiniz anda fark ettiğinizi şimdiden görür gibiyiz. Biraz daha sakin ve romantik ortamıyla bahar akşamlarının hafif serinliğinde içinizi ısıtacak güzel bir mekan arıyorsanız burası tam size göre diyebiliriz!
5. Tarihi Asansör
İzmir’in eski tarihi yapılarından olan, bütün İzmir’i ayağınızın altındaymışcasına izleyebileceğiniz, şarkılara söz olmuş bu güzel mekanın en üst tarafında bulunan bir kafeteryada, bir yandan bahar esintisini hissederek diğer yandan içeceğinizi yudumlayabilirsiniz.
6. Villa Levante
Bornova ilçesinin kalabalığından biraz daha soyutlaşmış, güzel bahçesi ve tarihi binasıyla gündüz, gece demeden hizmet verip her türlü keyifli ortamı size sağlayabilen güzel bir cafe-restorandır. Aynı zamanda butik bir otel olarak işletildiğinden uzaklardan gelip tatilinizi burada kalarak da sürdürebilirsiniz.
7. Cafe La Vie
Karşıyaka ilçesinin en güzel semti diyebileceğimiz Bostanlı’da ister kahvaltı yaparak, ister arkadaşlarınızla keyifli sohbetlerin tadını çıkararak oturabileceğiniz güzel bir kafe olan bu mekan, sizlere baharın temiz havasıyla beraber denizin kokusu getirebilecek güzellikte!
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