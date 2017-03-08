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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
08.03.2017 - 12:03, Son Güncelleme:

İzmir’de 'Bahar hiç bitmesin' dedirten 7 keyifli mekan

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İzmir’de 'Bahar hiç bitmesin' dedirten 7 keyifli mekan

Türkiye'nin en renkli şehirlerinden İzmir aynı zamanda baharın keyfini çıkarmak için ideal yerlerden. İşte İzmir'den baharlık mekanlar...

Türkiye'nin en ünlü ve büyük sahil şehri, Ege bölgesinin incisi İzmir’de her mevsim gibi baharın da ayrı bir tadı var. Cıvıl cıvıl sokaklar, sakin tatil beldeleri, sıcacık insanlar ve dahasını bulabileceğiniz en güzel şehirlerin başında gelir İzmir. İster baharın neşesini ister sakinliğini sevin, İzmir’de mutlaka size göre bir mekan, ilginizi çekecek bir aktivite bulunur. İşte İzmir’de baharın tadını doya doya çıkarabileceğiniz güzel mekanlar:

1. Reyhan Pastanesi

Reyhan Pastanesi İzmir’in en eski ve en ünlü yerlerinden biri. Aile köklerinin daha eskiye dayandığı bilinse de İzmir’de ilk olarak 1956’da Basmane semtinde açılmıştır. Küçük bir aile pastanesi olarak açılan Reyhan, günümüzde birden fazla şubesiyle çok daha büyük kitlelere hizmet vermektedir. En eski ve ünlü şube olan Alsancak'a giderek baharın tadını buranın güzel tatlılarıyla birlikte çıkarmanızı tavsiye ederiz.

İzmir’de Bahar hiç bitmesin dedirten 7 keyifli mekan

2. Cafe Reci's

İzmir’in deniz kıyısı bir diğer semti olan Güzelyalı’da vakit geçirebileceğiniz güzel bir mekan. Gündüz arkadaşlarınızla oturmak veya güzel bir akşam yürüyüşünden sonra deniz kokusu almaya devam etmek için seçebileceğiniz bu mekanın sıcaklığı bahar akşamlarınızı tamamlayacak güzellikte.

3. Denizaltı Cafe

İzmir’in Urla ilçesinde, merkeze 20-25 dakika uzakta olsa da çok güzel bir sahil kasabasında bulunan Denizaltı Cafe, özellikle güzel havalarda keyif yapabileceğiniz huzurlu bir mekandır. Denizin hemen kıyısındaki masalarında akşamları keyifli sohbetler, sabahları da güzel bir kahvaltı için önerebileceğimiz çok güzel bir mekan.

İzmir’de Bahar hiç bitmesin dedirten 7 keyifli mekan

4. La Cigale

İzmir’in daha romantik yanlarını ortaya çıkaran bu güzel mekanın ambiansını kapıdan girdiğiniz anda fark ettiğinizi şimdiden görür gibiyiz. Biraz daha sakin ve romantik ortamıyla bahar akşamlarının hafif serinliğinde içinizi ısıtacak güzel bir mekan arıyorsanız burası tam size göre diyebiliriz!

5. Tarihi Asansör

İzmir’in eski tarihi yapılarından olan, bütün İzmir’i ayağınızın altındaymışcasına izleyebileceğiniz, şarkılara söz olmuş bu güzel mekanın en üst tarafında bulunan bir kafeteryada, bir yandan bahar esintisini hissederek diğer yandan içeceğinizi yudumlayabilirsiniz.

İzmir’de Bahar hiç bitmesin dedirten 7 keyifli mekan

6. Villa Levante

Bornova ilçesinin kalabalığından biraz daha soyutlaşmış, güzel bahçesi ve tarihi binasıyla gündüz, gece demeden hizmet verip her türlü keyifli ortamı size sağlayabilen güzel bir cafe-restorandır. Aynı zamanda butik bir otel olarak işletildiğinden uzaklardan gelip tatilinizi burada kalarak da sürdürebilirsiniz.

7. Cafe La Vie

Karşıyaka ilçesinin en güzel semti diyebileceğimiz Bostanlı’da ister kahvaltı yaparak, ister arkadaşlarınızla keyifli sohbetlerin tadını çıkararak oturabileceğiniz güzel bir kafe olan bu mekan, sizlere baharın temiz havasıyla beraber denizin kokusu getirebilecek güzellikte!

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