İzmir Köfte nasıl yapılır? Kolay İzmir Köfte tarifi
İzmir Köfte yapılışı kolay olan köfteler arasında yer almaktadır. Tarifi içerisinde bayat ekmek de yer alan İzmir Köfte, bolca patates içermektedir. Peki, İzmir Köfte nasıl yapılır? İşte, lezzetli bir akşam ya da öğle yemeği için yapılışı en kolay İzmir Köfte tarifi
Yağlı kıyma ile yapılan İzmir Köfte, evde kolayca yapabileceğiniz bir tariftir. Ege Bölgesi'ne ait olan İzmir Köfte için iki kez çekilmiş kıymaya ihtiyaç vardır. Geriye kalan malzemeler arasında ise bulunması gereken bir diğeri ise bayat ekmek içi olacak. Peki, İzmir Köfte nasıl yapılır? İşte, İzmir Köfte tarifi
İZMİR KÖFTE MALZEMELERİ NELERDİR?
500 gr orta yağlı koyun kıyması
3-4 adet domates veya 3 çorba kaşığı tuzsuz domates salçası
4-5 adet patates
sıvı yağ
3 dilim bayat ekmek içi
1 adet soğan
yarım demet maydanoz
karabiber
kimyon
tuz
İZMİR KÖFTE TARİFİ
İki defa çekilmiş kıymanın içine rendelenmiş soğanı, ufalanmış ekmek içini, tuz, karabiber, kimyon ve maydanozu koyun. Bunları iyice yoğurduktan sonra elinizi ıslatarak oval şekilde yuvarlayın. Patatesleri soyup elma dilimi ya da yuvarlak dilimler kesin. Bir tavada sıvı yağı kızdırıp, patatesleri bu yağda hafif kızartıp bir tepsiye dizin. Daha sonra aynı yağda köfteleri hafif kızartıp patateslerin üzerine koyun. Tavada kalan yağa, kabukları soyulmuş, küp şeklinde doğranmış domatesleri (veya sulandırılmış domates salçasını) koyup suyunu çekene kadar kavurun ve bir bardak su ilave edip kaynatın. Bu kaynatılan suyu tepsideki köftelerin üzerine dökün. Kapağı kapatıp 15 dakika ocakta ya da fırında pişirin. Servis tabağına patateslerin üzerine köfteleri çıkartıp servis yapın.