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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

İzmir Köfte nasıl yapılır? Kolay İzmir Köfte tarifi

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İzmir Köfte nasıl yapılır? Kolay İzmir Köfte tarifi

İzmir Köfte yapılışı kolay olan köfteler arasında yer almaktadır. Tarifi içerisinde bayat ekmek de yer alan İzmir Köfte, bolca patates içermektedir. Peki, İzmir Köfte nasıl yapılır? İşte, lezzetli bir akşam ya da öğle yemeği için yapılışı en kolay İzmir Köfte tarifi

Yağlı kıyma ile yapılan İzmir Köfte, evde kolayca yapabileceğiniz bir tariftir. Ege Bölgesi'ne ait olan İzmir Köfte için iki kez çekilmiş kıymaya ihtiyaç vardır. Geriye kalan malzemeler arasında ise bulunması gereken bir diğeri ise bayat ekmek içi olacak. Peki, İzmir Köfte nasıl yapılır? İşte, İzmir Köfte tarifi

İZMİR KÖFTE MALZEMELERİ NELERDİR?

500 gr orta yağlı koyun kıyması

3-4 adet domates veya 3 çorba kaşığı tuzsuz domates salçası

4-5 adet patates

sıvı yağ 

3 dilim bayat ekmek içi

1 adet soğan

yarım demet maydanoz

karabiber

kimyon

tuz

İZMİR KÖFTE TARİFİ

İki defa çekilmiş kıymanın içine rendelenmiş soğanı, ufalanmış ekmek içini, tuz, karabiber, kimyon ve maydanozu koyun. Bunları iyice yoğurduktan sonra elinizi ıslatarak oval şekilde yuvarlayın. Patatesleri soyup elma dilimi ya da yuvarlak dilimler kesin. Bir tavada sıvı yağı kızdırıp, patatesleri bu yağda hafif kızartıp bir tepsiye dizin. Daha sonra aynı yağda köfteleri hafif kızartıp patateslerin üzerine koyun. Tavada kalan yağa, kabukları soyulmuş, küp şeklinde doğranmış domatesleri (veya sulandırılmış domates salçasını) koyup suyunu çekene kadar kavurun ve bir bardak su ilave edip kaynatın. Bu kaynatılan suyu tepsideki köftelerin üzerine dökün. Kapağı kapatıp 15 dakika ocakta ya da fırında pişirin. Servis tabağına patateslerin üzerine köfteleri çıkartıp servis yapın.

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