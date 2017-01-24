İyi yemek ve tarihin buluştuğu kent Gaziantep
Yemek kültürü ve tarihi güzellikleriyle Anadolu'nun keşfedilmeye değer yerlerinin başında Gaziantep geliyor. İşte baklavasından beyranına, künefesinden katmerine Gaziantep lezzetleri...
Farklı kültürlerin bir araya gelerek köklü bir tarih ve zengin bir yemek kültürü meydana getirdiği Gaziantep, Anadolu'nun en önemli ve büyük şehirlerinden biri. Başlangıçtan ana yemeğe, kebaptan tatlıya en leziz yemeklerin bir araya geldiği Gaziantep'e gittiğinizde mutlaka yemeniz gereken lezzetleri sizler için sıraladık.
Beyran
İstanbul'da da pek çok kebapçıda bulunabilen ancak gerçek lezzetine ancak Gaziantep'te rastlayabileceğiniz beyran çorbası parça et, sarımsak, pirinç, iç yağı ve et suyu ile pişirilir, bol acı biber ile tatlandırılır.
Yuvalama
Tıpkı beyran gibi bir ana yemek kadar doyurucu yuvalama çorbası da Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden. İrmikli, kıymalı, pirinçli minik köfte toplarının, parça incik eti ve nohut ile pişirilmesinden oluşan yuvalama çorbası, tereyağında kızdırılmış nane ile ağızlara layık bir hale gelir.
Alanazik Kebabı
Pek çok kişinin Alinazik olarak bildiği Alanazik kebabında yumuşacık etler, tereyağlı pide ve közlenmiş patlıcanlı yoğurt yatağında sunulur. Ortaya enfes bir lezzet çıkar.
Firik Pilavı
Buğday başaklarının olgunlaşmadan kesilmesiyle elde edilen özel firik bulguru ile pişirilen pilav; nohut, salça, parça et ve tereyağı ile hazırlanır. Yöresel lezzet buz gibi ayranla tek bir öğün için yeterlidir.
Patlıcan Kebabı
Közlenmiş patlıcanların, enfes köftelerle birlikte şişe geçirildiği patlıcan kebabı, Gaziantep'in en meşhur ve sevilen kebap çeşitleri arasındadır.
Kahke
Gaziantep'e gittiğinizde severek yiyeceğiniz paket yaptırıp sevdiklerinize de götürebileceğiniz kahke bir çeşit kurabiyedir. Nohut mayasından yapılan bol susamlı kurabiye uzun süre taze kalır.
Katmer
Antep'in en meşhur tatlıları arasında yer alan katmer ince bir hamurun bol Antep fıstığı ve kaymakla birleşmesinden oluşur. Hem hazırlanırken hem de servis esnasında kaymak ile lezzetlenen tatlının tadı damağınızda kalacak.
Baklava
Gaziantep deyince akla ilk gelen lezzet elbette ki baklavadır. İncecik hamuru, bol Antep fıstığı, halis tereyağı ve tam kıvamında şerbeti ile Antep baklavası ağızda dağılır, kıyır kıyır bir formu vardır. Gaziantep'e gidip baklava yemeden dönülmez. Hatta dönüşte hem kuru, hem de klasik baklava alınır, sevdiklerin de bu lezzeti tatması sağlanır.
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