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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Lezizz Yemek Kültürü
24.01.2017 - 13:03, Son Güncelleme:

İyi yemek ve tarihin buluştuğu kent Gaziantep

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İyi yemek ve tarihin buluştuğu kent Gaziantep

Yemek kültürü ve tarihi güzellikleriyle Anadolu'nun keşfedilmeye değer yerlerinin başında Gaziantep geliyor. İşte baklavasından beyranına, künefesinden katmerine Gaziantep lezzetleri...

Farklı kültürlerin bir araya gelerek köklü bir tarih ve zengin bir yemek kültürü meydana getirdiği Gaziantep, Anadolu'nun en önemli ve büyük şehirlerinden biri. Başlangıçtan ana yemeğe, kebaptan tatlıya en leziz yemeklerin bir araya geldiği Gaziantep'e gittiğinizde mutlaka yemeniz gereken lezzetleri sizler için sıraladık.

Beyran

İstanbul'da da pek çok kebapçıda bulunabilen ancak gerçek lezzetine ancak Gaziantep'te rastlayabileceğiniz beyran çorbası parça et, sarımsak, pirinç, iç yağı ve et suyu ile pişirilir, bol acı biber ile tatlandırılır.

Yuvalama

Tıpkı beyran gibi bir ana yemek kadar doyurucu yuvalama çorbası da Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden. İrmikli, kıymalı, pirinçli minik köfte toplarının, parça incik eti ve nohut ile pişirilmesinden oluşan yuvalama çorbası, tereyağında kızdırılmış nane ile ağızlara layık bir hale gelir.

Alanazik Kebabı

Pek çok kişinin Alinazik olarak bildiği Alanazik kebabında yumuşacık etler, tereyağlı pide ve közlenmiş patlıcanlı yoğurt yatağında sunulur. Ortaya enfes bir lezzet çıkar.

İyi yemek ve tarihin buluştuğu kent Gaziantep

Firik Pilavı

Buğday başaklarının olgunlaşmadan kesilmesiyle elde edilen özel firik bulguru ile pişirilen pilav; nohut, salça, parça et ve tereyağı ile hazırlanır. Yöresel lezzet buz gibi ayranla tek bir öğün için yeterlidir.

Patlıcan Kebabı

Közlenmiş patlıcanların, enfes köftelerle birlikte şişe geçirildiği patlıcan kebabı, Gaziantep'in en meşhur ve sevilen kebap çeşitleri arasındadır.

İyi yemek ve tarihin buluştuğu kent Gaziantep

Kahke

Gaziantep'e gittiğinizde severek yiyeceğiniz paket yaptırıp sevdiklerinize de götürebileceğiniz kahke bir çeşit kurabiyedir. Nohut mayasından yapılan bol susamlı kurabiye uzun süre taze kalır.

Katmer

Antep'in en meşhur tatlıları arasında yer alan katmer ince bir hamurun bol Antep fıstığı ve kaymakla birleşmesinden oluşur. Hem hazırlanırken hem de servis esnasında kaymak ile lezzetlenen tatlının tadı damağınızda kalacak.

İyi yemek ve tarihin buluştuğu kent Gaziantep

Baklava

Gaziantep deyince akla ilk gelen lezzet elbette ki baklavadır. İncecik hamuru, bol Antep fıstığı, halis tereyağı ve tam kıvamında şerbeti ile Antep baklavası ağızda dağılır, kıyır kıyır bir formu vardır. Gaziantep'e gidip baklava yemeden dönülmez. Hatta dönüşte hem kuru, hem de klasik baklava alınır, sevdiklerin de bu lezzeti tatması sağlanır.

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