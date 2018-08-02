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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraflar: Ingimage
02.08.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

İtalyanlar makarnayı nasıl pişirir? Cevabı işin uzmanı veriyor

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İtalyanlar makarnayı nasıl pişirir? Cevabı işin uzmanı veriyor

Küçük parçalara ayrılmış hamur parçalarını suya atıp pişirmeyi ilk kim icat etti bilinmez ama bugün makarna deyince akla İtalya'nın geldiği şüphesiz. İtalyanlar da makarna meselesini çok ciddiye alıyor. Yemek sitelerinde yer alan bazı makarna pişirme hilelerine çok sinirlenip altına eğlenceli yorumlar yazan İtalyanlar ve bu yorumları toplayan sosyal medya hesapları bile var.

Peki bir İtalyan makarnasını nasıl pişirir, nasıl yer? Cevabı yemek yazarı ve artizan pasta üreticisi Silvana Lanzetta veriyor:

1- Makarna haşlama suyuna asla yağ koymayın
Yağ öbekler halinde suyun yüzeyinde toplanır ve makarnanızın yapışmasını önleme konusunda hiçbir işe yaramaz. Üstelik makarnayı süzdüğünüzde sudaki yağ yüzünden sos da makarnaya yapışmaz. Makarnanın yapışıp topak olmasını önlemenin tek yolu bol suda haşlamaktır. Bu sayede nişasta dağılır ve yapıştırıcı gibi olmaz. Her 100 gram kuru pasta için 1 litre suya ihtiyacınız var.

İtalyanlar makarnayı nasıl pişirir Cevabı işin uzmanı veriyor

2- Suyu kaynatın
Eğer makarnanızı al dente (dişe gelecek dirilikte) istiyorsanız, suyu kaynatmak çok önemlidir. Makarna suyla mümkün olduğunca az temas etmelidir. Üstelik kaynamış su makarnadaki nişastayı jelatine yani sindirilebilir bir yapıya dönüştürür.

3- Tuzu su kaynadıktan sonra ekleyin
Eğer soğuk suya tuz eklerseniz, suyun kaynama noktasını yükseltmiş olursunuz. Kaynamış suya attığınız tuz ise suyun sıcaklığını artırır. Suyunuz artık mümkün olduğunca sıcak.

İtalyanlar makarnayı nasıl pişirir Cevabı işin uzmanı veriyor

4- Asla altını kısmayın
Suyun sıcaklığını kaynama noktasında tutmalısınız. Böylece makarna daha hızlı pişer ve al dente sonuç elde etmenin tek yolu budur. Ocağı kıstığınız anda makarnanızın hamur olmasına neden olursunuz.

5- Spagettileri ya da diğer uzun makarnaları kırmayın
Makarnanın boyu önemlidir. Spagettiyi çatalın etrafına sardığınızda sosu daha rahat tutmanızı sağlar. Spagettinizi suya olduğu gibi koyup yavaşça bastırarak tamamının tencereye girmesini sağlayın.

İtalyanlar makarnayı nasıl pişirir Cevabı işin uzmanı veriyor

6- Dişinizden başka bir şeye güvenmeyin
Makarnanın pişip pişmediğini anlamak için duvara atıp yapışmasını beklemek manasızdır. Elde edeceğiniz tek şey kirlenmiş bir duvar olur. Diğer manasız metotlar ise makarnaya parmağınızla dokunmak ya da kırıp içindeki rengin her yerinde aynı olup olmadığını kontrol etmektir. Yapabileceğiniz tek bir test var, o da makarnay ısırmak. Al dente kıvamı için makarnanızın ısırdığınızda çıtırdamaması ancak yine de dişinize sert gelmesi gerek. Üstelik ortasında minik bir kısım da makarnanın diğer yerlerinden daha soluk renkli olmalı. Buna İtalyanca 'punto verde' (yeşil nokta) denir. Bu nokta kaybolursa al dente kıvamını kaçırmışsınız demektir.

7- Makarnayı süzdükten sonra yıkamayın
Makarnanızı süzdükten sonra haşlama suyunun bir kısmını saklamanız iyi olabilir. Bu suyu sosunuzun çok koyu olması durumunda inceltmek için kullanabilirsiniz. Ancak makarnanızı asla yıkamayın. Yıkanmış makarnanın yüzeyindeki nişasta kaybolur ve sos yapışmaz. Ayrıca soğuk su makarnanın pişme sürecini durdurur. Ama bunun yemek servis edilene kadar sürmesi gerekir.

İtalyanlar makarnayı nasıl pişirir Cevabı işin uzmanı veriyor

8- Sosunuz önceden hazır olsun
Makarnanızı süzer süzmez sosun içine koyun, altını açın ve birkaç dakika çevirin. Eğer sosunuz çok koyuysa içine biraz haşlama suyu ekleyin. Nişasta dolu bu su, sosunuzu zenginleştirip makarnaya yapışmasını sağlayacaktır.

9- Bekletmeden servis edin
Makarna en iyi taze ve sıcakken yenir. Yemeğin tadını artırmak için üzerine rendelenmiş parmesan, pecorino romano gibi peynirler ya da kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz. Makarna bir ana yemek olarak yenir, etin ya da balığın yanında değil. Et ya da balık daha sonra sebzelerle ayrıca servis edilir.

İtalyanlar makarnayı nasıl pişirir Cevabı işin uzmanı veriyor

10- Artan makarnayı ısıtmayın
İster mikrodalga fırında ister tavada fark etmez, ısıtılmış makarna iyi bir fikir değildir. İtalya'da artan makarnadan başka yemekler yapılır. Örneğin, et mozzarella, haşlanmış yumurta, sebze gibi malzemeler eklenerek fırında pişirilen makarnaya 'pasticcio' (karmaşa) denir. Bir başka artan makarna tarifi de 'frittata di maccheroni' denilen makarnalı omlettir.

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