İtalyan salatası nasıl yapılır? İtalyan salatası tarifi
İtalyan salatası, davet sofralarında, doğum günlerinde, beş çaylarında sıklıkla yapılan lezzetlerden biri. Tadıyla Rus salatasını andıran ve bu nedenle zaman zaman karıştırılabilen İtalyan salatasının en önemli farkı ise julyen olarak doğranması. Peki, İtalyan salatası nasıl yapılır? İtalyan salatası tarifi
Gerekli malzemeler
1, 5 su bardağı bezelye
1 adet patates
1 adet havuç
5-6 dilim salam
4-5 adet kornişon turşu
1+1/2 su bardağı mayonez
Yapılışı
Patatesi, havucu, salamı, kornişon turşuyu julyen olarak doğrayın. Daha sonra salam ve kornişon hariç malzemeleri tek tek haşlayın. Soğuttuktan sonra tüm malzemeleri bir araya getirdikten sonra mayonez ekleyin ve karıştırın.
Julyen nedir?
Kibrit çöplerine benzer şekilde gıda maddesinin uzun ince şeritler halinde kesildiği bir mutfak bıçağı kesimdir.