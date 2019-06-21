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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
21.06.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

İtalyan salatası nasıl yapılır? İtalyan salatası tarifi

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İtalyan salatası nasıl yapılır? İtalyan salatası tarifi

İtalyan salatası, davet sofralarında, doğum günlerinde, beş çaylarında sıklıkla yapılan lezzetlerden biri. Tadıyla Rus salatasını andıran ve bu nedenle zaman zaman karıştırılabilen İtalyan salatasının en önemli farkı ise julyen olarak doğranması. Peki, İtalyan salatası nasıl yapılır? İtalyan salatası tarifi

Gerekli malzemeler

1, 5 su bardağı bezelye
1 adet patates
1 adet havuç
5-6 dilim salam
4-5 adet kornişon turşu
1+1/2 su bardağı mayonez

Yapılışı

Patatesi, havucu, salamı, kornişon turşuyu julyen olarak doğrayın. Daha sonra salam ve kornişon hariç malzemeleri tek tek haşlayın. Soğuttuktan sonra tüm malzemeleri bir araya getirdikten sonra mayonez ekleyin ve karıştırın.

Julyen nedir?

Kibrit çöplerine benzer şekilde gıda maddesinin uzun ince şeritler halinde kesildiği bir mutfak bıçağı kesimdir.

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