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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Yemek Kültürü
26.11.2018 - 16:12, Son Güncelleme:

İtalyan mutfağını Fellini, Armani ve Rossini'yle tanıttılar

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İtalyan mutfağını Fellini, Armani ve Rossini'yle tanıttılar

İtalya’nın mutfak kültürünü tanıtma amacıyla her yıl gerçekleştirilen İtalyan Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, bu yıl ünlü İtalyan Şef Giovanni Terracciano’nun hazırladığı özel menü ile bir öğle yemeği düzenlendi. Terracciano’nun hazırladığı özel menüde İtalya’nın dünya çapında tanınan üç dev ismi yönetmen Federico Fellini, modacı Giorgio Armani ve besteci Gioacchino Rossini’nin gözde yemekleri yer aldı.

Listede yer alan yemekler, Armani’nin favorisi Spaghetti alla Bisanzio (domates soslu, mozarella peynirli ve fesleğenli spagetti, fotoğrafı altta), Rossini’nin adını da taşıyan et yemeği Filetto alla Rossini (fotoğrafı en üstte) ve Fellini’nin favorisi “zuppa inglese” (tiramisu türevi bir tatlı, fotoğrafı en altta) oldu.

Türkiye ve İtalya arasında ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesi için, 130 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren İtalyan Ticaret Odası’nın organize ettiği yemeğe İtalya’nın İstanbul Konsolosu Gabriele Ingrosso, İtalyan Ticaret Odası Başkanı ve Bell Holding CEO’su Livio Manzini ve İtalyan Ticaret Odası’nın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İtalyan mutfağını Fellini, Armani ve Rossiniyle tanıttılar

İtalyan Ticaret Odası Başkanı Manzini toplantıda yaptığı konuşmada, İtalyan mutfağının başarısının; sinemada ve müzikte olduğu gibi tutku olduğunu, dünyada yemekleri bir sanat gibi sunan tüm İtalyan şeflerin de birer elçi olduğunu belirtti. Manzini konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yıl üçüncüsü düzenlenen, İtalyan Mutfağı Haftası aynı anda 105 ülkede, 19-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. İtalyan Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen ve Türkiye’de İtalyan Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen bu etkinliğin amacı, İtalyan mutfağını ve kültürünü Türkiye’de tanıtmak ve ticareti desteklemek.”

İtalyan Mutfağı Haftası çerçevesindeki tüm tanıtım etkinliklerinin ortak noktası; özgün gelenekler ve yüksek kaliteli ürünlere dayalı İtalyan gastronomisinin tanıtımının yanı sıra, İtalya’nın dünyada adından söz ettiren; sanat, müzik, sinema, ticaret, bilim ve tasarım alanlarında da organizasyonlar gerçekleştirmek.

İtalyan mutfağını Fellini, Armani ve Rossiniyle tanıttılar

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