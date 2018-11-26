İtalyan mutfağını Fellini, Armani ve Rossini'yle tanıttılar
İtalya’nın mutfak kültürünü tanıtma amacıyla her yıl gerçekleştirilen İtalyan Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, bu yıl ünlü İtalyan Şef Giovanni Terracciano’nun hazırladığı özel menü ile bir öğle yemeği düzenlendi. Terracciano’nun hazırladığı özel menüde İtalya’nın dünya çapında tanınan üç dev ismi yönetmen Federico Fellini, modacı Giorgio Armani ve besteci Gioacchino Rossini’nin gözde yemekleri yer aldı.
Listede yer alan yemekler, Armani’nin favorisi Spaghetti alla Bisanzio (domates soslu, mozarella peynirli ve fesleğenli spagetti, fotoğrafı altta), Rossini’nin adını da taşıyan et yemeği Filetto alla Rossini (fotoğrafı en üstte) ve Fellini’nin favorisi “zuppa inglese” (tiramisu türevi bir tatlı, fotoğrafı en altta) oldu.
Türkiye ve İtalya arasında ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesi için, 130 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren İtalyan Ticaret Odası’nın organize ettiği yemeğe İtalya’nın İstanbul Konsolosu Gabriele Ingrosso, İtalyan Ticaret Odası Başkanı ve Bell Holding CEO’su Livio Manzini ve İtalyan Ticaret Odası’nın yönetim kurulu üyeleri katıldı.
İtalyan Ticaret Odası Başkanı Manzini toplantıda yaptığı konuşmada, İtalyan mutfağının başarısının; sinemada ve müzikte olduğu gibi tutku olduğunu, dünyada yemekleri bir sanat gibi sunan tüm İtalyan şeflerin de birer elçi olduğunu belirtti. Manzini konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu yıl üçüncüsü düzenlenen, İtalyan Mutfağı Haftası aynı anda 105 ülkede, 19-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. İtalyan Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen ve Türkiye’de İtalyan Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen bu etkinliğin amacı, İtalyan mutfağını ve kültürünü Türkiye’de tanıtmak ve ticareti desteklemek.”
İtalyan Mutfağı Haftası çerçevesindeki tüm tanıtım etkinliklerinin ortak noktası; özgün gelenekler ve yüksek kaliteli ürünlere dayalı İtalyan gastronomisinin tanıtımının yanı sıra, İtalya’nın dünyada adından söz ettiren; sanat, müzik, sinema, ticaret, bilim ve tasarım alanlarında da organizasyonlar gerçekleştirmek.
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