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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.12.2018 - 17:29, Son Güncelleme:

İstiridye mantarını tadan, diğer mantarlara elini sürmüyor

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İstiridye mantarını tadan, diğer mantarlara elini sürmüyor

İstiridye mantarını tadan vatandaşlar, diğer kültür mantarlarından vazgeçiyor.

Ülke genelinde oldukça sık tüketilen kültür mantarı, yerini yavaş yavaş istiridye mantarına bırakmaya başlıyor. Vatandaşların kültür mantarına daha çok rağbet ettiğini söyleyen satıcılar, istiridye mantarını deneyen vatandaşların bir daha diğer kültür mantarlarını almadıklarını söylediler.

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İstiridye mantarını bir kez tadan vatandaşların diğerlerini almadıklarını belirten mantar satıcısı Hüseyin Kanca, “Samsun’da yaşayan vatandaşlar kültür mantarına rağbet diyor. Çünkü bilmedikleri bir mantar türünü yemek istemiyorlar. Kültür mantarı Samsun’da çok önceden beri tüketiliyor. İstiridye mantarı iste Samsun’da pek bilinmiyor. Vatandaşlar, istiridye mantarını dağdan bayırdan toplanan bir mantar çeşidi zannediyor. Oysaki istiridye mantarı özellikle evlerin bodrum katlarında kadınlar tarafından üretiliyor. İstiridye mantarını bir kez tadan vatandaşlar, lezzetini aldıktan sonra bir daha diğer kültür mantarlarını almıyorlar. Kültür mantarıyla yapılan her yemek istiridye mantarı ile de yapılıyor. Cesaret edip de istiridye mantarını deneyen vatandaşlar, bir sonraki gelmelerinde hep istiridye mantarını tercih ediyor” dedi.

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Kütükte istiridye mantarı yetiştiriyor, tüm Türkiye'ye kilosu 20 TL'den satıyor

İstiridye mantarına ön yargılardan dolayı sıcak bakmayan vatandaşlar da bir kez tattıktan sonra devamlı istiridye mantarı aldıklarını söylediler.

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