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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
15.11.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

İstinye Üniversitesi öğrencileri 'Dünyanın Ekmeği'ni yaptı

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İstinye Üniversitesi öğrencileri 'Dünyanın Ekmeği'ni yaptı

İstinye Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı öğrencileri, "Dünyanın Ekmeği: Tadım ve Sunum" etkinliği düzenledi. İstinye Üniversitesi Mutfağında (MATBAH) hazırlanan dünyanın farklı yerlerinden 53 çeşit ekmek, lezzetleri ve sunumlarıyla büyük beğeni topladı.

İstinye Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı tarafından "Dünyanın Ekmeği: Tadım ve Sunum" adlı etkinlik düzenlendi. 180 öğrenci İSÜ Topkapı Kampüsü Ana Fuaye'de 53 çeşit ekmeğin sunumunu yaptı. Katılımcıların oylarıyla en beğenilen üç ekmek seçildi.

Çikolatalı babka (Polonya) ekmeğiyle birinci olan Enes Kutlu, Ekincan Gökçek, Zeynep Altuntaş ve Begüm Kural'a, aktif karbonlu ekmek (füzyon mutfağı) ile ikinci olan Murat Şahin, Serhat Şahin ve Ceren Ercan'a, son olarak cevizli zerdaçallı ekmek (Antalya) ile üçüncü olan Dilara Eken, Ebru Özkorun ve Özge Filiz'e teşekkür belgesi takdim edildi.

MUTFAĞA SABAH 06.00'DA GİRDİLER

Öğrencilerin hem yöresel hem de dünya mutfağından çeşitli ekmek yaptığını ifade eden Gastronomi Bölümü ve Aşçılık Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Çağla Özer, "Yöresel ve dünya mutfakları, pastacılık ve ekmekçilik derslerimiz var. Öğrencilerimiz burada öğrendiği ekmek çeşitlerini bugün tüm İstinye Üniversitesi ailesine ve dışarıdan gelen konuklarımıza sunuyorlar. Sabah 06.00'dan beri mutfakta çalışıyorlar çünkü çok uzun süren ekmek pişirme metotları var" diye konuştu.

İstinye Üniversitesi öğrencileri Dünyanın Ekmeğini yaptı


180 KİŞİ AYNI ANDA ÇALIŞTI

180 öğrencinin bu etkinlikte gönüllü olarak görev aldığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Özer, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden birinci sınıf öğrencileri, Aşcılık Programı'ndan birinci ve ikinci sınıf öğrencileri var. Sabahtan beri inanılmaz heyecanlılar. Normalde biz mutfakta 30, maksimum 40 kişi olarak çalışıyoruz ama bugün 180 kişi aynı anda mutfakta çalıştı. İnanılmaz güzel bir çalışma disiplini vardı. Çok keyifli geçti. Sunumları çok yaratıcı oldu. Her biri örtüler, dekorlar, sepetler ile sunumlarını süslemeye çalıştı dedi.

UMARIM BUNU GELENEKSEL HALE GETİREBİLİRİZ

Bütün öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Özer, Herkes ekmeğini araştırdı, günlerdir evlerinde deniyorlar. En basit ekmek bile o kadar büyük bir emekle yapıldı ki. Umarım bunu geleneksel hale getirip her yıl yeni dönem başlangıcında yapabiliriz. Bu birincisi ama inşallah onuncusunu, yirmincisini görebiliriz diye konuştu.

İstinye Üniversitesi öğrencileri Dünyanın Ekmeğini yaptı

BUHARDA PİŞEN EKMEK

Tayvan'a ait Bao Bun ekmeği yapan Aşçılık ikinci sınıf öğrencisi Kübra Metin, "Diğer ekmekler fırında pişer ama benim yaptığım ekmek buharda pişiyor. Ve bembeyaz pamuk gibi bir ekmek ortaya çıkıyor. Zevkli ama çok zorlu bir hazırlık süreci geçirdik" dedi.

DÜNYA EKMEKLERİ

Öğrenciler tarafından hazırlanan ekmekler arasında ABD'den muzlu ekmek, Brezilya'dan parmesanlı ekmek, Polonya'dan çikolatalı ekmek, İtalya'dan focaccia, Tayvan'dan bao bun gibi dünya ekmekleri yanında Mardin'den 1000 yıllık maya ile yapılan ekmek, biberli ekmek, Trabzon ekmeği gibi farklı yörelerden ekmekler de hazırlandı. En çok ilgi çeken ekmekler arasında ise öğrencilerin özel tarifleri ile hazırladıkları füzyon ekmekler yer aldı.

EVDE FARKLI BİR EKMEK YAPMAK İSTEYENLERE ZEYTİNLİ, DOMATESLİ FOCACCIA

Zeytinli & Domatesli Focaccia | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Zeytinli & Kuru Domatesli Focaccia var!
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