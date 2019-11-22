İsterseniz kahvaltı, isterseniz akşam yemeği... Ünlülerin de gözdesi
Bazı mekânlara sadece lezzetleri için değil tarihi için de gidilir. Yemeğinizi yerken, kahvenizi yudumlarken bir zaman yolculuğuna çıkabilirsiniz. Orada daha önce bulunmuş ünlü şahsiyetleri, yaşanmış aşkları, ayrılıkları, ilk buluşmaları hissedebilirsiniz. Ve tüm bunlar hesaba yazılmaz, ücretsizdir. Taksim’de yer alan Tarihi Gezi Pastanesi de bu mekânlardan biri.
Bu bir ilandır.
Tarihi Gezi Pastanesi ya da bir diğer adıyla Gezi İstanbul’da mükellef bir sabah kahvaltısı veya lezzetli bir akşam yemeğini indirimli bir fiyata yemek isterseniz bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.
80'li yıllardan bu yana Avusturya'dan pastalar, Belçika'dan çikolatalar, Türkiye'den geleneksel hamur işi ürünlerle menüsünü oluşturan Gezi İstanbul, vizyonunu bu topraklarda var olmuş kültürlerden ve olağanüstü mozaikten alıyor. Yeryüzünün tüm değerlerinin İstanbul’da özetlenmiş olduğuna inanılarak yola çıkan bu tarihi mekân, batılı tatlarla geleneksel lezzetlerin harmanlandığı; doğal, katkısız, el yapımı ve taze ürünlerle hazırlanan çok özel bir sunuma sahip.
Gezi İstanbul mutfaklarında, sadece Gezi İstanbul için ürünler veren tarlalar ve sera alanlardan gelen ürünler kullanılıyor. Ekmekler kendi odun fırınlarında üretilirken, malzemeler asla mikrodalga fırınlarda ısıtılmıyor ve yarı pişirilmiş ürünler asla kullanılmıyor. Tek bir domates bile, sipariş alınır alınmaz taze taze dolaptan çıkarılarak doğranarak servise sunuluyor.
Gezi İstanbul, kendini ve kentini bir daha keşfetmek isteyenleri, İstanbul’u yaşamak isteyenleri, doyumsuz lezzetler tatmaya, unutulmaz anılar biriktirmeye davet ediyor. Bu davete icabet etmek isteyenlerin göz atması gereken link de burada!
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