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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

İsterseniz kahvaltı, isterseniz akşam yemeği... Ünlülerin de gözdesi

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İsterseniz kahvaltı, isterseniz akşam yemeği... Ünlülerin de gözdesi

Bazı mekânlara sadece lezzetleri için değil tarihi için de gidilir. Yemeğinizi yerken, kahvenizi yudumlarken bir zaman yolculuğuna çıkabilirsiniz. Orada daha önce bulunmuş ünlü şahsiyetleri, yaşanmış aşkları, ayrılıkları, ilk buluşmaları hissedebilirsiniz. Ve tüm bunlar hesaba yazılmaz, ücretsizdir. Taksim’de yer alan Tarihi Gezi Pastanesi de bu mekânlardan biri.

Bu bir ilandır.

Tarihi Gezi Pastanesi ya da bir diğer adıyla Gezi İstanbul’da mükellef bir sabah kahvaltısı veya lezzetli bir akşam yemeğini indirimli bir fiyata yemek isterseniz bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

80'li yıllardan bu yana Avusturya'dan pastalar, Belçika'dan çikolatalar, Türkiye'den geleneksel hamur işi ürünlerle menüsünü oluşturan Gezi İstanbul, vizyonunu bu topraklarda var olmuş kültürlerden ve olağanüstü mozaikten alıyor. Yeryüzünün tüm değerlerinin İstanbul’da özetlenmiş olduğuna inanılarak yola çıkan bu tarihi mekân, batılı tatlarla geleneksel lezzetlerin harmanlandığı; doğal, katkısız, el yapımı ve taze ürünlerle hazırlanan çok özel bir sunuma sahip.

İsterseniz kahvaltı, isterseniz akşam yemeği... Ünlülerin de gözdesi

Gezi İstanbul mutfaklarında, sadece Gezi İstanbul için ürünler veren tarlalar ve sera alanlardan gelen ürünler kullanılıyor. Ekmekler kendi odun fırınlarında üretilirken, malzemeler asla mikrodalga fırınlarda ısıtılmıyor ve yarı pişirilmiş ürünler asla kullanılmıyor. Tek bir domates bile, sipariş alınır alınmaz taze taze dolaptan çıkarılarak doğranarak servise sunuluyor.

Gezi İstanbul, kendini ve kentini bir daha keşfetmek isteyenleri, İstanbul’u yaşamak isteyenleri, doyumsuz lezzetler tatmaya, unutulmaz anılar biriktirmeye davet ediyor. Bu davete icabet etmek isteyenlerin göz atması gereken link de burada!

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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