İstavrit nasıl pişer?
Trachuridae familyasından olan istavritler, sonbaharda Marmara'ya inerler, mayıstan itibaren Karadeniz'e geri dönmeye başlarlar. Her mevsimde yakalanan istavritin en lezzetli olduğu zaman kasım ile şubat ayları arasıdır. Peki, bağışıklık sistemini güçlendirip metabolizmayı düzenleyen istavrit balığı nasıl pişer?
TAVADA İSTAVRİT TARİFİ
500 gram istavrit
Tuz
6 yemek kaşığı mısır unu
Kızartmak için: Sıvı yağ
Yapımı
İçini temizleyip yıkadığınız istavritin suyunu süzdürün. Balıklar orta kısımlarına da gelecek şekilde tuzlayın. Balıkları rahat bulamak için mısır ununu düz bir servis tabağına alın. Tuzladığınız balıkları mısır ununa buladıktan sonra arkalı önlü ters çevirerek renk alana kadar kızartın.
FIRINDA İSTAVRİT TARİFİ
1 kilogram istavrit
2 adet patates
2 adet kuru soğan
2 adet domates
Tuz
Kekik
Sıvı yağ
Yapımı
Balıklarınızı iyice temizleyin ve yıkayın. Üzerine sıvı yağınızı, tuzu ve kekiği döküp karıştırın.Daha sonra bu istavritleri fırın tepsisine sıralayın. Üzerine dilimlediğiniz patatesleri ve soğan halkalarını dizin.En üste ise rendelediğiniz domatesi gezdirin ve 180 derecelik fırında pişirin.
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