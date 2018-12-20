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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
20.12.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

İstavrit nasıl pişer?

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İstavrit nasıl pişer?

Trachuridae familyasından olan istavritler, sonbaharda Marmara'ya inerler, mayıstan itibaren Karadeniz'e geri dönmeye başlarlar. Her mevsimde yakalanan istavritin en lezzetli olduğu zaman kasım ile şubat ayları arasıdır. Peki, bağışıklık sistemini güçlendirip metabolizmayı düzenleyen istavrit balığı nasıl pişer?

TAVADA İSTAVRİT TARİFİ

500 gram istavrit
Tuz
6 yemek kaşığı mısır unu

Kızartmak için: Sıvı yağ

Yapımı

İçini temizleyip yıkadığınız istavritin suyunu süzdürün. Balıklar orta kısımlarına da gelecek şekilde tuzlayın. Balıkları rahat bulamak için mısır ununu düz bir servis tabağına alın. Tuzladığınız balıkları mısır ununa buladıktan sonra arkalı önlü ters çevirerek renk alana kadar kızartın.

Hangi balık, hangi mevsimde tüketilmeli
Hangi balık, hangi mevsimde tüketilmeli?

FIRINDA İSTAVRİT TARİFİ

1 kilogram istavrit
2 adet patates
2 adet kuru soğan
2 adet domates
Tuz
Kekik
Sıvı yağ

Yapımı

Balıklarınızı iyice temizleyin ve yıkayın. Üzerine sıvı yağınızı, tuzu ve kekiği döküp karıştırın.Daha sonra bu istavritleri fırın tepsisine sıralayın. Üzerine dilimlediğiniz patatesleri ve soğan halkalarını dizin.En üste ise rendelediğiniz domatesi gezdirin ve 180 derecelik fırında pişirin. 

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