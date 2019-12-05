İstanbul’un en iyi açık büfe kahvaltılarını mı aramıştınız? Öyleyse doğru yere geldiniz

Açık büfe kahvaltıların en güzellerini, en leziz ve de en indirimlilerini sizin için burada derledik.

Tüm ailenin bir arada olduğu, sofrada kuş sütünün eksik olmadığı, yumurtasından sucuğuna, tereyağından balına has Türk kahvaltısıyla başlanan günlerin tadını başka hiçbir şeyde bulamayanlardansanız; Moda Spor Kulübü’ndeki nefis açık büfe kahvaltıda yerinizi ayırtın.





İstanbul’un içinde, 40 dönümlük yemyeşil bir arazide, temiz hava ve nefis bir kahvaltı büfesiyle muhteşem bir gün sizi bekliyor. Doğasıyla herkesi kendine hayran bırakan Village Park Resort’te, bol çeşitli ve bol lezzetli bir kahvaltı için buraya tıklamanız yeterli.

Açık büfenizde kaç çeşit istersiniz? Belki 20, belki de 40. Bekdaş Hotel Deluxe’ün açık büfesinde tam 100 çeşit kahvaltılık var. Seyrine doyum olmaz İstanbul’un antik şehir manzarası eşliğinde, güne tarihi yarımadanın tam kalbinde muhteşem bir kahvaltıyla başlamak ve enfes lezzetlerin tadına varmak için Bekdaş Hotel Deluxe İstanbul’daki bu muhteşem kahvaltıyı kaçırmayın.





Teknede kahvaltı mı? Kulağa harika bir fikir gibi geliyor. Alışılagelmişin dışında, her zaman yaptığımız gibi İstanbul’dan Boğaz’ı seyretmek yerine, bu sefer Boğaz’dan İstanbul’a bakmak… Üstelik harika bir teknede, sevdiklerinizle birlikte olmanın tadıyla ve lezzetli kahvaltı sofralarıyla birlikte. Bu keyifli kahvaltı fırsatını size özel indirimlerle satın almak için buraya tıklamanız yeterli.

Öğünlerin en yararlısı en güzeli en lezzetlisi olan kahvaltı zamanlarını iple çekenlere müjde. Söz konusu kahvaltı tarifsiz güzellikte bir yerde, Anadolu Feneri’nde yeniyorsa; tüm kahvaltılıklar özenle hazırlanmış en lezzetli yiyeceklerden seçilmişse, o kahvaltı bir şölene dönüşecektir elbette. Anadolu Feneri Taşlıhan Restaurant’taki bu nefis fırsata buradan göz atabilirsiniz.





Büyükada’nın muhteşem atmosferinde, en taze ve lezzetli ürünlerin özenle seçilmesiyle hazırlanmış nefis bir kahvaltı için Hayal Adası Prinkipos’a davetlisiniz. Güne çok farklı bir ortamda sevdiklerinizle birlikte, şahane şekilde başlamak için kaçırılmayacak bir kahvaltı fırsatı burada sizi bekliyor.

Daha şimdiden, hep birlikte nefis kahvaltılıklarla donatılmış kahvaltı sofralarında edeceğiniz sohbetlerin sabırsızlığını yaşamaya başladınız değil mi? Haydi birbirinden nefis kahvaltı seçeneklerinden birini seçin ve yerinizi ayırtın.



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