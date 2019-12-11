İstanbul'un en güzel serpme kahvaltısı burada! Tereyağından yumurtaya her şeyiyle harika...

Zengin çeşitleriyle gününüze renk katacak kahvaltı keyfi Coffee House’da ziyafete dönüşüyor. Buraya tıklayın güne güzel başlayın.



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Sabahları güne nasıl başladığınız çok önemli! Bir poğaça ve çay ile başlanan sabahlar aceleye gelmiş demektir. Yolda aldığınız bir simit ve peynir ise sadece günü kurtarmak için yapılan bir kahvaltıdır. Enerji veren sağlıklı bir kahvaltı, bol çeşitlilik ve özen gerektirir. Tek başınaysanız ya da fazla vaktiniz yoksa zengin içerikli kahvaltı tabağı güne mutlu başlamanıziçin güzel bir neden olabilir.

Buraya tıklayın enerji dolu kahvaltı için yerinizi ayırtın.







Bağdat Caddesi’nde bulunan Coffee House’da kahvaltı lezzetleri bir başkadır. Herkese göre kahvaltı çeşitleri mevcuttur. Sevdiklerinizle birlikte mükellef bir kahvaltı için serpme kahvaltıyı tercih edebilirsiniz. Çeşit çeşit peynirleri, zeytinleri, balı, kaymağı ve yumurtasıyla masada tam bir mutluluk yaşanır. Sınırsız çay eşliğinde ise sohbetler koyulaşır.



Serpme kahvaltı için buraya tıklayın. Güne sağlıklı başlamanın zevkine varın.









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