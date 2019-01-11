İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti
İstanbul'un en tanınmış mekanlarından kahveci Mandabatmaz'ın ocağının başında yıllardır milyonlarca insana kahve hazırlayan Cemil Filik hayatını kaybetti.
Cemil Filik’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Şişli Kurtuluş Hasan Zeynep Camii’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilecek.
1967 yılında kurulan ve kahve sevenlerin en favori adreslerinden biri olan Mandabatmaz’ın kahvesi koyuluğuyla ve yoğun köpüğüyle biliniyor. Sadece Türkiye’de değil dünyada da çok iyi tanınan bir lezzet olan Mandabatmaz kahvesi, 35 ülkede gurme programlarına konu oldu.
Food Riot tarafından “Dünyanın en iyi kahvesi” diye nitelendirilen Mandabatmaz kahvesinin bu kadar tanınmasındaki en önemli pay Cemil Usta’nındı.
Cemil Usta’nın ölüm haberinin duyulmasının ardından, Hürriyet Yazarı Vedat Milor da Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Milor mesajında “Büyük insandı. Karşılık beklemeden gönüllü kültür elçimizdi. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.
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