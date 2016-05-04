İstanbul’da makarna yiyebileceğiniz en güzel 7 mekan
En az pizza kadar köklü bir tarihe sahip olan makarnayı yapması kolay! Ama istenen kıvamı ve lezzeti tutturması pek öyle kolay değil. İstanbul’da, bunu başarıyla sağlayan en iyi mekanlara bir göz atın…
Eski Roma, Arap ve Çin medeniyetlerinde bile rastlanan makarna, artık üşendiğimiz zamanlarda yaptığımız bir yemek haline dönüştü. Ne kadar doğru pişiriyoruz, ne kadar tat alabiliyoruz? Aşağıda sıraladığımız İstanbul mekanlarının, usta şeflerle özene bezene hazırladıkları makarnaları bir kez tadınca cevabı kendiniz vereceksiniz gibi geliyor… Tıpkı bizim gibi!
1. MEZZALUNA
İstanbul’da birden fazla şubesi bulunan Mezzaluna’nın, 25 çeşit makarnası var. Makarnalar günlük hazırlanıp, taze olarak sunuluyor, tabi önce İtalyan şeflerinden onayından geçmek şartıyla. Deniz mahsulleri ile hazırlanan Risotto ai frutti di mare, Mezzaluna’nın meşhurlarından.
2. DA MARIO
İstanbul’un ilk İtalyan restoranı olan Da Mario’nun Etiler’de ve Kalamış’ta şubeleri var. Zengin menüsü kadar nezih ortamıyla da dikkat çekenlerden. Denemeniz gereken lezzeti ise sarımsaklı yağ, biber ve şarapla hazırlanan kum midyeli linguine’si!
3. MİRANO
İstinye Park'ta yer alan Mirano, niş lezzetler sunuyor. Ev yapımı makarnalarıyla ünlü. Hiçbir şekilde donmuş ürün kullanmayan mekanın makarnaları da glutensiz, kepekli undan elde ediliyor.
4. MASA RESTAURANT
İstinye Park’ta, dekoru ve konforuyla dikkat çeken Masa geniş şarap kavının yanı sıra acılı karidesli tagliatelle’siyle de ünlü. Jumbo karideslerin taze domates sosu ve fesleğen yapraklarıyla birleşimi unutulmaz bir makarna deneyimi yaşatıyor!
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