İstanbul'da en lezzetli sıcak çikolata yapan 10 mekan
Hava biraz soğudu mu mutlu olmak için koca bir bardak sıcak çikolata yeter de artar. Soğukta bile şehrin sokaklarını arşınlayıp, yorgunluk molasını sıcak çikolatayla almak isteyenler buraya!
1- RUMELİ ÇİKOLATACISI
Bahariye Cad. No: 81 Kadıköy, Tel: 0216 347 48 07
El yapımı lezzetleriyle Moda’da bulunan şirin mi şirin mekan… Bir kez uğradığınızda devamı mutlaka gelecek! Sıcak çikolatanızı içerken mutluluk hayalleri kurmayı unutmayın.
2- YENİKÖY KAHVESİ
Yeniköy Mah. Kürkçü Faik Sok. No: 4 Yeniköy, Tel: 0212 299 38 10
Burası Yeniköy’ün gizli cenneti, yağmurlu havaların vazgeçilmez mekanı… Alın elinize sıcak çikolatanızı, ağaçların arasından Boğaz’ı seyredin. Çok mu üşüdünüz? İçerideki şöminenin yanına geçin. Soğuk günler için ideal bir mekan.
3- CHERRYBEAN COFFEES
Bereketzade Mah. Camekan Sok. No: 10, Tel: 0212 252 80 83
İçeriye girdiğinizde burnunuza gelen yoğun kahve kokusu gönlünüzü fethetmeyi başarıyor. Sıcak çikolatanızı yudumlarken yanına özel yapılan çikolatalardan almayı unutmayın.
4- ZAMANE KAHVESİ
Suadiye Mah. Bağdat Cad. No: 403 Kadıköy, Tel: 0216 411 49 95
Sunumlarında başarılı olan kafe, yemeklerinde de çok başarılı. Sıcak çikolatanıza eşlik etmesi için menüdeki herhangi bir tatlıyı seçebilirsiniz. Hangisini seçerseniz seçin, lezzetine bayılacağınızdan eminiz.
5- ESPRESSOLAB
Katip Mustafa Çelebi Mah. İstiklal Cad. No: 15/1, Tel: 0212 243 71 29/70
İsmini en iyi şekilde taşıyan kafe, bir kahve dükkanında değil de, kahve laboratuvarında gibi hissettiriyor. Sıcak çikolatanızı içerken terastan kuşbakışı İstiklal’i izlemek bir süre sonra alışkanlık yapabilir.
6- MAIA CHOCOLATES
Çengelköy Mah. Çengeloğlu Sok. No: 10/A Üsküdar, Tel: 0216 318 34 74
Çengelköy’ün arka sokaklarında dolaşırsanız bu mekanı görmeme ihtimaliniz yok. Değişik iç ve dış tasarıma sahip olan Maia Chocolates’ta çok dikkatli olmasınız. Bol kremalı sıcak çikolatası ve çeşit çeşit çikolatalarıyla şeker komasına girebilirsiniz!
7- AŞŞK KAHVE
Kuruçeşme Mah. Muallim Naci Cad.No: 64/B Beşiktaş, Tel: 0212 265 47 34
Aşşk Kahve’de iki çeşit sıcak çikolata bulunuyor. Mekanın ‘şifalı sıcak çikolata’ adını verdiği içeceğinin içinde süt, kakao, zencefil, tarçın ve organik agave şurubu var. Bu özel lezzeti başka bir yerde bulmanız mümkün değil!
8- GODIVA NİŞANTAŞI
Abdi İpekçi Cad. No: 5/3 Şişli, Tel: 0212 230 15 25/26
Çikolatalarıyla dünyaca ünlü Godiva’nın, ‘Hot Chocolixir’ adını verdikleri sıcak çikolatalarının içinde ganaj dolgu çikolataları var. Ağızda yoğun bir tat bırakan bu leziz içeceğin bitter çikolatadan yapılanı bize göre sütlü çikola-tadan yapılanın bir tık üstünde.
9- BREW COFFEE WORKS
Hobyar Mah. Hamidiye Cad. No: 64 Fatih, Tel: 0212 512 19 86
Brew Coffee Works’ün kahveleri kadar sıcak çikolataları da meşhur. Menüde sütlü çikolatadan ve beyaz çikolatadan yapılan iki sıcak çikolata çeşidi bulunuyor.
10- J’ADORE CHOCOLATIER
Asmalımescit Mah. İstiklal Cad. Emir Nevruz Sokak No: 22 Beyoğlu Tel: 0212 244 09 65
Menüde 11 çeşit sıcak çikolata bulunuyor. Sade sıcak çikolata yerine aromalı sıcak çikolatalardan birini içmek isterseniz az bir fark ödemeniz yeterli.
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