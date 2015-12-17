İstanbul'da en lezzetli sıcak çikolata yapan 10 mekan

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kaynak: İstanbul LIFE
17.12.2015 - 15:20, Son Güncelleme:

İstanbul'da en lezzetli sıcak çikolata yapan 10 mekan

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İstanbul'da en lezzetli sıcak çikolata yapan 10 mekan

Hava biraz soğudu mu mutlu olmak için koca bir bardak sıcak çikolata yeter de artar. Soğukta bile şehrin sokaklarını arşınlayıp, yorgunluk molasını sıcak çikolatayla almak isteyenler buraya!

1- RUMELİ ÇİKOLATACISI

İstanbulda en lezzetli sıcak çikolata yapan 10 mekan

Bahariye Cad. No: 81 Kadıköy, Tel: 0216 347 48 07

El yapımı lezzetleriyle Moda’da bulunan şirin mi şirin mekan… Bir kez uğradığınızda devamı mutlaka gelecek! Sıcak çikolatanızı içerken mutluluk hayalleri kurmayı unutmayın.

2- YENİKÖY KAHVESİ

İstanbulda en lezzetli sıcak çikolata yapan 10 mekan

Yeniköy Mah. Kürkçü Faik Sok. No: 4 Yeniköy, Tel: 0212 299 38 10

Burası Yeniköy’ün gizli cenneti, yağmurlu havaların vazgeçilmez mekanı… Alın elinize sıcak çikolatanızı, ağaçların arasından Boğaz’ı seyredin. Çok mu üşüdünüz? İçerideki şöminenin yanına geçin. Soğuk günler için ideal bir mekan.

3- CHERRYBEAN COFFEES

İstanbulda en lezzetli sıcak çikolata yapan 10 mekan

Bereketzade Mah. Camekan Sok. No: 10, Tel: 0212 252 80 83 

İçeriye girdiğinizde burnunuza gelen yoğun kahve kokusu gönlünüzü fethetmeyi başarıyor. Sıcak çikolatanızı yudumlarken yanına özel yapılan çikolatalardan almayı unutmayın.

4- ZAMANE KAHVESİ

 

İstanbulda en lezzetli sıcak çikolata yapan 10 mekan

Suadiye Mah. Bağdat Cad. No: 403 Kadıköy, Tel: 0216 411 49 95 

Sunumlarında başarılı olan kafe, yemeklerinde de çok başarılı. Sıcak çikolatanıza eşlik etmesi için menüdeki herhangi bir tatlıyı seçebilirsiniz. Hangisini seçerseniz seçin, lezzetine bayılacağınızdan eminiz.

5- ESPRESSOLAB

İstanbulda en lezzetli sıcak çikolata yapan 10 mekan

Katip Mustafa Çelebi Mah. İstiklal Cad. No: 15/1, Tel: 0212 243 71 29/70 

İsmini en iyi şekilde taşıyan kafe, bir kahve dükkanında değil de, kahve laboratuvarında gibi hissettiriyor. Sıcak çikolatanızı içerken terastan kuşbakışı İstiklal’i izlemek bir süre sonra alışkanlık yapabilir.

 6- MAIA CHOCOLATES

İstanbulda en lezzetli sıcak çikolata yapan 10 mekan

Çengelköy Mah. Çengeloğlu Sok. No: 10/A Üsküdar, Tel: 0216 318 34 74 

Çengelköy’ün arka sokaklarında dolaşırsanız bu mekanı görmeme ihtimaliniz yok. Değişik iç ve dış tasarıma sahip olan Maia Chocolates’ta çok dikkatli olmasınız. Bol kremalı sıcak çikolatası ve çeşit çeşit çikolatalarıyla şeker komasına girebilirsiniz!

7- AŞŞK KAHVE

İstanbulda en lezzetli sıcak çikolata yapan 10 mekan

Kuruçeşme Mah. Muallim Naci Cad.No: 64/B Beşiktaş, Tel: 0212 265 47 34

Aşşk Kahve’de iki çeşit sıcak çikolata bulunuyor. Mekanın ‘şifalı sıcak çikolata’ adını verdiği içeceğinin içinde süt, kakao, zencefil, tarçın ve organik agave şurubu var. Bu özel lezzeti başka bir yerde bulmanız mümkün değil!  

8- GODIVA NİŞANTAŞI

İstanbulda en lezzetli sıcak çikolata yapan 10 mekan

Abdi İpekçi Cad. No: 5/3 Şişli, Tel: 0212 230 15 25/26 

Çikolatalarıyla dünyaca ünlü Godiva’nın, ‘Hot Chocolixir’ adını verdikleri sıcak çikolatalarının içinde ganaj dolgu çikolataları var. Ağızda yoğun bir tat bırakan bu leziz içeceğin bitter çikolatadan yapılanı bize göre sütlü çikola-tadan yapılanın bir tık üstünde.

9- BREW COFFEE WORKS

İstanbulda en lezzetli sıcak çikolata yapan 10 mekan

Hobyar Mah. Hamidiye Cad. No: 64 Fatih, Tel: 0212 512 19 86

Brew Coffee Works’ün kahveleri kadar sıcak çikolataları da meşhur. Menüde sütlü çikolatadan ve beyaz çikolatadan yapılan iki sıcak çikolata çeşidi bulunuyor.

10- J’ADORE CHOCOLATIER

İstanbulda en lezzetli sıcak çikolata yapan 10 mekan

Asmalımescit Mah. İstiklal Cad. Emir Nevruz Sokak No: 22 Beyoğlu Tel: 0212 244 09 65

Menüde 11 çeşit sıcak çikolata bulunuyor. Sade sıcak çikolata yerine aromalı sıcak çikolatalardan birini içmek isterseniz az bir fark ödemeniz yeterli.

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