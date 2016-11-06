İstanbul'da deniz gören ekonomik kahvaltı mekanları

En sevilen öğünlerin başında gelen kahvaltı özellikle hafta sonları farklı bir özelliğe sahip. Uzun sofralarda servis edilen Türk damak tadına uygun pek çok lezzetin yer aldığı brunch ve kahvaltı mekanlarında hem harika bir kahvaltı yapıp hem de keyifli saatler geçirmek mümkün. Eşsiz boğaz manzarasının da eşlik ettiği mekanlarda haftanın yorgunluğunu atmak oldukça keyifli hale geliyor.

İŞTE BOĞAZ MANZARASINA SAHİP HESAPLI KAHVALTI MEKANLARI;





1. TARİHİ ÇINARALTI AİLE ÇAY BAHÇESİ - ÜSKÜDAR

Üsküdar'ın en eski mekanlarından biri olan Tarihi Çınaraltı Aile Çay bahçesi, boğaza nazır konumuyla her daim kalabalık olan mekanlardan biri. Haftasonları kahvaltı servisi yapılan mekanda tost, yumurta, omlet ve menemen çeşitlerini bulabilirsiniz. Kahvaltı tabağında birbirinden lezzetli bal ve reçel çeşitlerinin yer aldığı mekanda boğaza karşı muhteşem bir manzaraya karşı kahvaltı keyfi yapabilir ve lezzetli Türk kahvelerinin tadına bakabilirsiniz. Ekonomik fiyatlarıyla dikkat çeken mekan yıllardır aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor.

2. RUMELİ KALE CAFE - RUMELİHİSARI

Rumelihisarı'nda yer alan mekan semtin en ünlü kahvaltı mekanlarından biri. Boğaza karşı harika bir kahvaltı keyfi yapabileceğiniz Kale Cafe'de serpme kahvaltının yanında gözleme, menemen, omlet ve menemen çeşitlerinden de istediğinizi sipariş edebilirsiniz. Serpme kahvaltı menüsünde peynir çeşitlerinden, domates salatalığa, bal-kaymaktan, tahin pekmeze kadar geniş bir ürün seçkisinin yer aldığı mekanın üst katında ise boğaz manzarasına doyacaksınız.

3. FİNCAN KAHVE - RUMELİHİSARI

Rumelihisarı'nın en meşhur mekanlarından olan Fincan Kahve, boğazın dibinde yer alan konumu ile gözlere ziyafet çekiyor. Serpme kahvaltı menüsünün yanında çiğ börek, omlet ve menemen çeşitleriyle de dikkat çekiyor. İsteyenlerin tost ve gözleme çeşitlerinden de sipariş edebileceği mekan ferah ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerine keyifli anlar vadediyor.

4. SÜTİŞ - EMİRGAN

Emirgan'ın en bilindik mekanlarından olan Sütiş haftasonu kahvaltılarının aranılan mekanlarının başında geliyor. Haftasonları tıklım tıklım olan mekan, kahvaltı denilince şehirde en meşhur olan yerlerden biri. Serpme kahvaltısında kuş sütünün eksik olduğu mekanda ürünlerin birçoğu mekanın kendi üretimi. Kahvaltıda yenebilecek her türlü ürünü bulabileceğiniz mekanda ayrıca birbirinden lezzetli tatlıların tadına bakmalısınız.