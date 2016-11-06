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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
06.11.2016 - 16:05, Son Güncelleme:

İstanbul'da deniz gören ekonomik kahvaltı mekanları

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İstanbul'da deniz gören ekonomik kahvaltı mekanları

Günün en keyifli öğünü olan sabah kahvaltıları için hem deniz manzarasının keyfini çıkarabileceğiniz hem de lezzetli alternatifler sunan yerleri derledik.

En sevilen öğünlerin başında gelen kahvaltı özellikle hafta sonları farklı bir özelliğe sahip. Uzun sofralarda servis edilen Türk damak tadına uygun pek çok lezzetin yer aldığı brunch ve kahvaltı mekanlarında hem harika bir kahvaltı yapıp hem de keyifli saatler geçirmek mümkün. Eşsiz boğaz manzarasının da eşlik ettiği mekanlarda haftanın yorgunluğunu atmak oldukça keyifli hale geliyor.

İŞTE BOĞAZ MANZARASINA SAHİP HESAPLI KAHVALTI MEKANLARI;

İstanbulda deniz gören ekonomik kahvaltı mekanları

1. TARİHİ ÇINARALTI AİLE ÇAY BAHÇESİ - ÜSKÜDAR

Üsküdar'ın en eski mekanlarından biri olan Tarihi Çınaraltı Aile Çay bahçesi, boğaza nazır konumuyla her daim kalabalık olan mekanlardan biri. Haftasonları kahvaltı servisi yapılan mekanda tost, yumurta, omlet ve menemen çeşitlerini bulabilirsiniz. Kahvaltı tabağında birbirinden lezzetli bal ve reçel çeşitlerinin yer aldığı mekanda boğaza karşı muhteşem bir manzaraya karşı kahvaltı keyfi yapabilir ve lezzetli Türk kahvelerinin tadına bakabilirsiniz. Ekonomik fiyatlarıyla dikkat çeken mekan yıllardır aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor.

2. RUMELİ KALE CAFE - RUMELİHİSARI

Rumelihisarı'nda yer alan mekan semtin en ünlü kahvaltı mekanlarından biri. Boğaza karşı harika bir kahvaltı keyfi yapabileceğiniz Kale Cafe'de serpme kahvaltının yanında gözleme, menemen, omlet ve menemen çeşitlerinden de istediğinizi sipariş edebilirsiniz. Serpme kahvaltı menüsünde peynir çeşitlerinden, domates salatalığa, bal-kaymaktan, tahin pekmeze kadar geniş bir ürün seçkisinin yer aldığı mekanın üst katında ise boğaz manzarasına doyacaksınız.

İstanbulda deniz gören ekonomik kahvaltı mekanları

3. FİNCAN KAHVE - RUMELİHİSARI

Rumelihisarı'nın en meşhur mekanlarından olan Fincan Kahve, boğazın dibinde yer alan konumu ile gözlere ziyafet çekiyor. Serpme kahvaltı menüsünün yanında çiğ börek, omlet ve menemen çeşitleriyle de dikkat çekiyor. İsteyenlerin tost ve gözleme çeşitlerinden de sipariş edebileceği mekan ferah ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerine keyifli anlar vadediyor.

İstanbulda deniz gören ekonomik kahvaltı mekanları

4. SÜTİŞ - EMİRGAN

Emirgan'ın en bilindik mekanlarından olan Sütiş haftasonu kahvaltılarının aranılan mekanlarının başında geliyor. Haftasonları tıklım tıklım olan mekan, kahvaltı denilince şehirde en meşhur olan yerlerden biri. Serpme kahvaltısında kuş sütünün eksik olduğu mekanda ürünlerin birçoğu mekanın kendi üretimi. Kahvaltıda yenebilecek her türlü ürünü bulabileceğiniz mekanda ayrıca birbirinden lezzetli tatlıların tadına bakmalısınız.

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