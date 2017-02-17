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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
17.02.2017 - 11:23, Son Güncelleme:

İstanbul’da baharın tadını doyasıya çıkarabileceğiniz mekanlar

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İstanbul’da baharın tadını doyasıya çıkarabileceğiniz mekanlar

Soğuk kış aylarından sonra gelen bahar, açık havanın keyfini çıkarmak için en ideal zamanları kapsıyor. İşte baharlık mekan önerileri...

Kış kasvetinden sonra içimizi ısıtan bahar mevsimiyle birlikte güneşin keyfini çıkarmak herkesin hayali. Enerji dolu günlere merhaba dediğimiz bu aylarda evde oturmak yerine yeşilliğin, güneşin ve sahilin keyfini çıkarmak en akıllıca planlardan. İşte İstanbul'da baharın tadını doyasıya çıkarabileceğiniz birbirinden güzel mekanlar:

1. Moda Teras

Moda Teras nefes kesen manzarasıyla bahara en çok yakışan adreslerden. İyot kokusunu içinize çekebileceğiniz Moda Teras aynı zamanda huzuru bir yana sunduğu muhteşem lezzetlerle de uğramanız gereken yerler arasına girmeli.

İstanbul’da baharın tadını doyasıya çıkarabileceğiniz mekanlar

2. Cafe Nar

Rumeli Hisarı'nda misafirlerini ağırlayan Cafe Nar 'şirin' sıfatının en çok yakıştığı mekanlardan. Etkileyici Boğaz manzarası eşliğinde güzel ve doyurucu kahvaltılar yapabileceğiniz Cafe Nar özenli sunumu, taze ve doyumsuz lezzetleriyle her zaman memnun ayrılacağınız mekanların başında geliyor.

3. Backyard

Backyard, ferah ve aydınlık ambiyansı ile Arnavutköy'de yer alıyor. Boğaz manzarası ve yemyeşil bahçesi ile kalpleri tam on ikiden vuruyor. Tadına doyamayacağınız lezzetler eşliğinde unutulmaz saatler geçirmeye hazır olun. Her şeyi ile dört dörtlük olan bu mekana baharda mutlaka şans verin.

İstanbul’da baharın tadını doyasıya çıkarabileceğiniz mekanlar

4. Juno

Nişantaşı'nda yer alan Juno çok samimi ve kendinizi evinizde hissedebileceğiniz bir mekan. Hoş arka bahçesine sahip olan bu yerde bahar esintilerini sonuna kadar hissedin. Lezzetli menüsü ve servisi ile beğenileri kazanan bu yer keşfedilmesi gereken en doğru adreslerinden birisi.

5. Cha'ya Galata

Şişhane'de yer alan bu güzel mekan renkli ve hoş dekorasyonu ile ruhunuzu renklendiriyor. Çay cenneti olan bu yerde hiç tatmadığınız dünya çaylarını yudumlayabilirsiniz. Tatlı bir balkona sahip olan mekanda baharın ve çayın tadını sevdiklerinizle birlikte yaşayın.

İstanbul’da baharın tadını doyasıya çıkarabileceğiniz mekanlar

6. Pepo

Galata'da yer alan Pepo hayranlık uyandıran yerlerin başında geliyor. İç açan bahçesi ve ortamı sayesinde buradan hiç ayrılmak istemeyeceksiniz. Alternatifli menüsü ve servisi ile oldukça başarılı olan bu mekanı çok beğeneceksiniz.

7. Mangerie

İnanılmaz deniz manzarasına sahip olan Mangerie Bebek'te yer alıyor. Hem kahvaltılarınızda hem de akşam yemeklerinizde enfes lezzetlere yer veren bu mekanda güzel vakit geçirmek hiç de zor değil. Tatlı olarak da beyaz çikolatalı brownie'si en favoriler arasındadır.

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