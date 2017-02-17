İstanbul’da baharın tadını doyasıya çıkarabileceğiniz mekanlar
Soğuk kış aylarından sonra gelen bahar, açık havanın keyfini çıkarmak için en ideal zamanları kapsıyor. İşte baharlık mekan önerileri...
Kış kasvetinden sonra içimizi ısıtan bahar mevsimiyle birlikte güneşin keyfini çıkarmak herkesin hayali. Enerji dolu günlere merhaba dediğimiz bu aylarda evde oturmak yerine yeşilliğin, güneşin ve sahilin keyfini çıkarmak en akıllıca planlardan. İşte İstanbul'da baharın tadını doyasıya çıkarabileceğiniz birbirinden güzel mekanlar:
1. Moda Teras
Moda Teras nefes kesen manzarasıyla bahara en çok yakışan adreslerden. İyot kokusunu içinize çekebileceğiniz Moda Teras aynı zamanda huzuru bir yana sunduğu muhteşem lezzetlerle de uğramanız gereken yerler arasına girmeli.
2. Cafe Nar
Rumeli Hisarı'nda misafirlerini ağırlayan Cafe Nar 'şirin' sıfatının en çok yakıştığı mekanlardan. Etkileyici Boğaz manzarası eşliğinde güzel ve doyurucu kahvaltılar yapabileceğiniz Cafe Nar özenli sunumu, taze ve doyumsuz lezzetleriyle her zaman memnun ayrılacağınız mekanların başında geliyor.
3. Backyard
Backyard, ferah ve aydınlık ambiyansı ile Arnavutköy'de yer alıyor. Boğaz manzarası ve yemyeşil bahçesi ile kalpleri tam on ikiden vuruyor. Tadına doyamayacağınız lezzetler eşliğinde unutulmaz saatler geçirmeye hazır olun. Her şeyi ile dört dörtlük olan bu mekana baharda mutlaka şans verin.
4. Juno
Nişantaşı'nda yer alan Juno çok samimi ve kendinizi evinizde hissedebileceğiniz bir mekan. Hoş arka bahçesine sahip olan bu yerde bahar esintilerini sonuna kadar hissedin. Lezzetli menüsü ve servisi ile beğenileri kazanan bu yer keşfedilmesi gereken en doğru adreslerinden birisi.
5. Cha'ya Galata
Şişhane'de yer alan bu güzel mekan renkli ve hoş dekorasyonu ile ruhunuzu renklendiriyor. Çay cenneti olan bu yerde hiç tatmadığınız dünya çaylarını yudumlayabilirsiniz. Tatlı bir balkona sahip olan mekanda baharın ve çayın tadını sevdiklerinizle birlikte yaşayın.
6. Pepo
Galata'da yer alan Pepo hayranlık uyandıran yerlerin başında geliyor. İç açan bahçesi ve ortamı sayesinde buradan hiç ayrılmak istemeyeceksiniz. Alternatifli menüsü ve servisi ile oldukça başarılı olan bu mekanı çok beğeneceksiniz.
7. Mangerie
İnanılmaz deniz manzarasına sahip olan Mangerie Bebek'te yer alıyor. Hem kahvaltılarınızda hem de akşam yemeklerinizde enfes lezzetlere yer veren bu mekanda güzel vakit geçirmek hiç de zor değil. Tatlı olarak da beyaz çikolatalı brownie'si en favoriler arasındadır.
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