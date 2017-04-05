İstanbul’a yakın rotalarda hafta sonu kaçamakları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
05.04.2017 - 12:29, Son Güncelleme:

İstanbul’a yakın rotalarda hafta sonu kaçamakları

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İstanbul’a yakın rotalarda hafta sonu kaçamakları

Bahar yüzünü göstermeye başladığına göre küçük hafta sonu tatilleri de başlayabilir. İster günü birlik bir planla, isterseniz de tüm hafta sonunu kapsayan bir kaçamakla hayatınızı renklendirebilir, ısınan havaların tadını çıkarabilirsiniz. Zomato kullanıcılarının puanlamalarından yola çıkarak derlediğimiz; İstanbul’a sadece 1-2 saat uzaklıkta bulunan, cennet köşelerinden birkaç öneri.

Greenline Guesthouse:

İstanbul’a yakın rotalarda hafta sonu kaçamakları

Ağva’da göl kenarında yeşillikler içinde yer alan Greenline Guesthouse; baharın tadını İstanbul’dan çok da uzaklaşmadan çıkarmak isteyenler için en ideal adreslerden biri. Hem hafta sonu kahvaltısı için günü birlik tercih edebileceğiniz mekan, bir iki gecelik tatil programı için de uygun.

Robin’s Nest:

İstanbul’a yakın rotalarda hafta sonu kaçamakları

Ağva’da göl kenarında yer alan Robin’s Nest, özellikle romantik bir kaçamak yapmak isteyenler için ideal adreslerden. Zengin ve lezzet dolu akşam yemeklerinde misafirlerini ağırlayan mekan, oldukça hoş dekore edilmiş.

Liman Restaurant:

İstanbul’a yakın rotalarda hafta sonu kaçamakları

Eğer canınız hem balık yemek hem de İstanbul’un hengamesinden biraz uzaklaşmak istediyse Liman Restaurant’ı tercih edebilirsiniz. Taze balık çeşitleri, meze ve kalamar eşliğinde sunuluyor.

Massha & Şile Balıkçısı:

İstanbul’a yakın rotalarda hafta sonu kaçamakları

Şile’de bulunan ve denize sıfır konumuyla gidenleri kendine hayran bırakan Massha & Şile Balıkçısı’nın dekorasyonu kendinizi Ege’de bir sahil balıkçısında hissetmenizi sağlayabilir. Geniş menüsünde balık çeşitleriyle beraber zengin soğuk meze ve ara sıcak seçenekleri de bulunuyor.

Marin Balık:

İstanbul’a yakın rotalarda hafta sonu kaçamakları

Şile’de harika bir manzara eşliğinde birbirinden lezzetli balık yemekleri sunan Marin Balık, hafta sonu keşfi için oldukça ideal bir adres. Mekan hoş dekorasyonu ve güler yüzlü ekibiyle konuklarını ağırlıyor.

Karamandere Saklı Göl Sosyal Tesisleri:

Şile’de göl kenarında bulunan Karamandere Saklı Göl Sosyal Tesisleri, özellikle hafta sonları kahvaltı için gelenlerle dolup taşıyor. Göle sıfır terasında lezzetli ve zengin bir sofrada kahvaltı yapmak isterseniz, erken saatlerde orada olmanızı öneririz. Ayrıca öğle ve akşam yemekleri için de menüsünde ızgara çeşitleri bulunuyor.

Kristal Cafe Restaurant:

İstanbul’a yakın rotalarda hafta sonu kaçamakları

Şile’de hizmet veren ve yoğun iş temposundan kaçanların Şile’deki ilk tercihleri arasında yer alan Kristal Cafe Restaurant, hafta sonu kahvaltıları için ideal adresler arasında yer alıyor. Zengin serpme kahvaltı çeşitleri ve güler yüzlü personeliyle müşterilerini ağırlıyor.

Rokethane Restaurant Cafe:

İstanbul’a yakın rotalarda hafta sonu kaçamakları

Denize nazır muhteşem manzarasıyla konuklarını kendine hayran bırakan Rokethane Şile’de hizmet veriyor. Genellikle kahvaltı için tercih edilen mekanın menüsünde meze ve ızgara çeşitleri de bulunuyor. 

Villa Polonez:

İstanbul’a yakın rotalarda hafta sonu kaçamakları

Polonezköy’de bir villanın alt katında, yeşillikler içinde bahçesiyle hizmet veren Villa Polonez, hafta sonu kahvaltılarını şehrin kalabalığından uzakta yapmak isteyenler için en ideal adreslerden biri. Mekan taze kahvaltılıklarını zengin serpme kahvaltı sofralarında sunuyor.

Polina House:

İstanbul’a yakın rotalarda hafta sonu kaçamakları

Polonezköy’ün en popüler mekanları arasında ilk sıralarda olan Polina House, yeşillikler içinde bir köy kahvaltısı için en ideal adreslerden. Çocuklu aileler için de uygun bir mekan.

Kulindağ Dağ Evi:

İstanbul’a yakın rotalarda hafta sonu kaçamakları

Polonezköy’de yeşillikler içinde tertemiz ahşam bir dağ evi olan Kulindağ, hafta sonlarında kalabalıktan uzak temiz havanın tadını çıkarabileceğiniz ideal bir adres. Zengin açık büfenin tadını çıkarabilirsiniz.

Sofram Balık Restaurant:

İstanbul’a yakın rotalarda hafta sonu kaçamakları

Silivri Selimpaşa’da hizmet veren ve bölgenin en popüler balıkçısı olan Sofram, yemekleriyle olduğu kadar konumu ve manzarasıyla da misafirlerini kendine hayran bırakıyor. Mekanda zengin balık menüsünün yanında geniş bir meze menüsü de sunuluyor. 

Garden Et Lokantası:

İstanbul’a yakın rotalarda hafta sonu kaçamakları

Silivri’de hizmet veren ve geniş iç/dış alanıyla kalabalık sofralar için ideal olan Garden Et Lokantası da bölgenin en popülerlerinden. Geniş bahçesinde aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli bir lezzet deneyimi yaşayabileceğiniz adreslerden biri.

Olta Balık Restaurant:

İstanbul’a yakın rotalarda hafta sonu kaçamakları

Zengin bir balık sofrasında, meze ve taze balıklara doyarken temiz havanın tadını çıkarmak isterseniz Olta Balık Restaurant’ı rotanıza eklemelisiniz. Çocuklar için de bir oyun odası bulunan mekan, çocuklu kalabalık aileler için de oldukça ideal. 

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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