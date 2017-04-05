İstanbul’a yakın rotalarda hafta sonu kaçamakları
Bahar yüzünü göstermeye başladığına göre küçük hafta sonu tatilleri de başlayabilir. İster günü birlik bir planla, isterseniz de tüm hafta sonunu kapsayan bir kaçamakla hayatınızı renklendirebilir, ısınan havaların tadını çıkarabilirsiniz. Zomato kullanıcılarının puanlamalarından yola çıkarak derlediğimiz; İstanbul’a sadece 1-2 saat uzaklıkta bulunan, cennet köşelerinden birkaç öneri.
Greenline Guesthouse:
Ağva’da göl kenarında yeşillikler içinde yer alan Greenline Guesthouse; baharın tadını İstanbul’dan çok da uzaklaşmadan çıkarmak isteyenler için en ideal adreslerden biri. Hem hafta sonu kahvaltısı için günü birlik tercih edebileceğiniz mekan, bir iki gecelik tatil programı için de uygun.
Robin’s Nest:
Ağva’da göl kenarında yer alan Robin’s Nest, özellikle romantik bir kaçamak yapmak isteyenler için ideal adreslerden. Zengin ve lezzet dolu akşam yemeklerinde misafirlerini ağırlayan mekan, oldukça hoş dekore edilmiş.
Liman Restaurant:
Eğer canınız hem balık yemek hem de İstanbul’un hengamesinden biraz uzaklaşmak istediyse Liman Restaurant’ı tercih edebilirsiniz. Taze balık çeşitleri, meze ve kalamar eşliğinde sunuluyor.
Massha & Şile Balıkçısı:
Şile’de bulunan ve denize sıfır konumuyla gidenleri kendine hayran bırakan Massha & Şile Balıkçısı’nın dekorasyonu kendinizi Ege’de bir sahil balıkçısında hissetmenizi sağlayabilir. Geniş menüsünde balık çeşitleriyle beraber zengin soğuk meze ve ara sıcak seçenekleri de bulunuyor.
Marin Balık:
Şile’de harika bir manzara eşliğinde birbirinden lezzetli balık yemekleri sunan Marin Balık, hafta sonu keşfi için oldukça ideal bir adres. Mekan hoş dekorasyonu ve güler yüzlü ekibiyle konuklarını ağırlıyor.
Karamandere Saklı Göl Sosyal Tesisleri:
Şile’de göl kenarında bulunan Karamandere Saklı Göl Sosyal Tesisleri, özellikle hafta sonları kahvaltı için gelenlerle dolup taşıyor. Göle sıfır terasında lezzetli ve zengin bir sofrada kahvaltı yapmak isterseniz, erken saatlerde orada olmanızı öneririz. Ayrıca öğle ve akşam yemekleri için de menüsünde ızgara çeşitleri bulunuyor.
Kristal Cafe Restaurant:
Şile’de hizmet veren ve yoğun iş temposundan kaçanların Şile’deki ilk tercihleri arasında yer alan Kristal Cafe Restaurant, hafta sonu kahvaltıları için ideal adresler arasında yer alıyor. Zengin serpme kahvaltı çeşitleri ve güler yüzlü personeliyle müşterilerini ağırlıyor.
Rokethane Restaurant Cafe:
Denize nazır muhteşem manzarasıyla konuklarını kendine hayran bırakan Rokethane Şile’de hizmet veriyor. Genellikle kahvaltı için tercih edilen mekanın menüsünde meze ve ızgara çeşitleri de bulunuyor.
Villa Polonez:
Polonezköy’de bir villanın alt katında, yeşillikler içinde bahçesiyle hizmet veren Villa Polonez, hafta sonu kahvaltılarını şehrin kalabalığından uzakta yapmak isteyenler için en ideal adreslerden biri. Mekan taze kahvaltılıklarını zengin serpme kahvaltı sofralarında sunuyor.
Polina House:
Polonezköy’ün en popüler mekanları arasında ilk sıralarda olan Polina House, yeşillikler içinde bir köy kahvaltısı için en ideal adreslerden. Çocuklu aileler için de uygun bir mekan.
Kulindağ Dağ Evi:
Polonezköy’de yeşillikler içinde tertemiz ahşam bir dağ evi olan Kulindağ, hafta sonlarında kalabalıktan uzak temiz havanın tadını çıkarabileceğiniz ideal bir adres. Zengin açık büfenin tadını çıkarabilirsiniz.
Sofram Balık Restaurant:
Silivri Selimpaşa’da hizmet veren ve bölgenin en popüler balıkçısı olan Sofram, yemekleriyle olduğu kadar konumu ve manzarasıyla da misafirlerini kendine hayran bırakıyor. Mekanda zengin balık menüsünün yanında geniş bir meze menüsü de sunuluyor.
Garden Et Lokantası:
Silivri’de hizmet veren ve geniş iç/dış alanıyla kalabalık sofralar için ideal olan Garden Et Lokantası da bölgenin en popülerlerinden. Geniş bahçesinde aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli bir lezzet deneyimi yaşayabileceğiniz adreslerden biri.
Olta Balık Restaurant:
Zengin bir balık sofrasında, meze ve taze balıklara doyarken temiz havanın tadını çıkarmak isterseniz Olta Balık Restaurant’ı rotanıza eklemelisiniz. Çocuklar için de bir oyun odası bulunan mekan, çocuklu kalabalık aileler için de oldukça ideal.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle