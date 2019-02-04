İstanbul CNN Travel'a manşet oldu: Kebap şehri
İstanbul, yemekleriyle CNN Travel’a manşet oldu. Richard Quest imzalı “World of Wonder” (harikalar dünyası) serisinin son bölümü İstanbul’a ayrıldı. “Kebap şehri: Izgara et, İstanbul’un kaosuna nasıl anlam katıyor” başlıklı yazıda, Şef Musa Dağdeviren’den, yazar Azra Kohen’e birçok tanınmış ismin görüşlerine de ver yerildi.
İstanbul’un tüm dünyada Salt Bae olarak tanınan Nusret Gökçe’nin süperstar haline geldiği yer olduğuna dikkat çekilen yazıda, “Uzmanlar, İstanbul’a sadece Türkiye’nin çeşitli yerlerinden değil Doğu Avrupa, Kuzey Amerika ve Ortadoğu’dan gelen göçmenlerin taşıdığı kültürlerin karşılaşmasını anlamanın en iyi yolu yemek ve onunla birlikte gelen misafirperverlik olduğunu belirtiyor” ifadeleri kullanıldı. İstanbul’un Türkiye’deki ve civarındaki bütün mutfakların tadılabileceği tek yer olduğuna dikkat çekildi.
Culinary Backstreets yazarı Ansel Mullins, “İstanbul’da sadece kebap yiyerek dolaşarak, Türkiye’nin bütün bölgelerini tecrübe edebiliriz” dedi. Yazar Azra Kohen ise “Burada bir kültürel hortum yaşanıyor. İki kıtanın ortasında olunca, tüm kültürleri ve tüm insanların ihtiyaçlarını birleştirme gerekliliği doğuyor” diye konuştu.
Kebabın Batı’daki anlayışın aksine geceleri yenen ucuz yemekler olmadığı da hatırlatılan yazıda, “Türkiye’de kebap sadece eti değil, ateşte pişmiş her şeyi tanımlıyor” vurgusu yapıldı. Döner kebap, şiş kebap, Fatih Kadınlar Pazarı’nın meşhur büryan kebabı gibi lezzetler de örnek olarak sıralandı.
DAĞDEVİREN: TOPRAĞIMIZIN DEĞERLERİNİ KORUMAYA İHTİYACIMIZ VAR
Haberde, özellikle Netflix belgeseli Chef’s Table’da yer aldıktan sonra bütün dikkatleri üzerine çeken Şef Musa Dağdeviren’in görüşlerine de yer verildi.
Türk pişirme adetlerini genç nesillere öğretmek için bir aşçılık enstitüsü açmaya hazırlanan Dağdeviren, “Şehirlerde yaşayan insanlar geleneklerini bilmiyor. Mutfak geçmişlerini tamamen unutmuşlar gibi görünüyor. Bir bakıma geleneksel yemekler mirasımızın temellerini oluşturuyor. Toprağımızın ve kültürümüzün değerlerini korumaya ihtiyacımız var çünkü geçmiş medeniyetlerin omurgasını bunlar oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
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