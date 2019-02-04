İstanbul CNN Travel'a manşet oldu: Kebap şehri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleriİstanbul CNN Travel'a manşet oldu: Kebap şehri
GeriLezizz Haberler İstanbul CNN Travel'a manşet oldu: Kebap şehri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Haberler
Haber: Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraf: Alamy
04.02.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

İstanbul CNN Travel'a manşet oldu: Kebap şehri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul CNN Travel'a manşet oldu: Kebap şehri

İstanbul, yemekleriyle CNN Travel’a manşet oldu. Richard Quest imzalı “World of Wonder” (harikalar dünyası) serisinin son bölümü İstanbul’a ayrıldı. “Kebap şehri: Izgara et, İstanbul’un kaosuna nasıl anlam katıyor” başlıklı yazıda, Şef Musa Dağdeviren’den, yazar Azra Kohen’e birçok tanınmış ismin görüşlerine de ver yerildi.

İstanbul’un tüm dünyada Salt Bae olarak tanınan Nusret Gökçe’nin süperstar haline geldiği yer olduğuna dikkat çekilen yazıda, “Uzmanlar, İstanbul’a sadece Türkiye’nin çeşitli yerlerinden değil Doğu Avrupa, Kuzey Amerika ve Ortadoğu’dan gelen göçmenlerin taşıdığı kültürlerin karşılaşmasını anlamanın en iyi yolu yemek ve onunla birlikte gelen misafirperverlik olduğunu belirtiyor” ifadeleri kullanıldı. İstanbul’un Türkiye’deki ve civarındaki bütün mutfakların tadılabileceği tek yer olduğuna dikkat çekildi.

Culinary Backstreets yazarı Ansel Mullins, “İstanbul’da sadece kebap yiyerek dolaşarak, Türkiye’nin bütün bölgelerini tecrübe edebiliriz” dedi. Yazar Azra Kohen ise “Burada bir kültürel hortum yaşanıyor. İki kıtanın ortasında olunca, tüm kültürleri ve tüm insanların ihtiyaçlarını birleştirme gerekliliği doğuyor” diye konuştu.

Kebabın Batı’daki anlayışın aksine geceleri yenen ucuz yemekler olmadığı da hatırlatılan yazıda, “Türkiye’de kebap sadece eti değil, ateşte pişmiş her şeyi tanımlıyor” vurgusu yapıldı. Döner kebap, şiş kebap, Fatih Kadınlar Pazarı’nın meşhur büryan kebabı gibi lezzetler de örnek olarak sıralandı.

DAĞDEVİREN: TOPRAĞIMIZIN DEĞERLERİNİ KORUMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Haberde, özellikle Netflix belgeseli Chef’s Table’da yer aldıktan sonra bütün dikkatleri üzerine çeken Şef Musa Dağdeviren’in görüşlerine de yer verildi.

Türk pişirme adetlerini genç nesillere öğretmek için bir aşçılık enstitüsü açmaya hazırlanan Dağdeviren, “Şehirlerde yaşayan insanlar geleneklerini bilmiyor. Mutfak geçmişlerini tamamen unutmuşlar gibi görünüyor. Bir bakıma geleneksel yemekler mirasımızın temellerini oluşturuyor. Toprağımızın ve kültürümüzün değerlerini korumaya ihtiyacımız var çünkü geçmiş medeniyetlerin omurgasını bunlar oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Mini Türk Mutfağı - Mini KünefeMini Türk Mutfağı’nın mini sofrasında bugün Mini Künefe var!
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

İstanbul CNN Travel'a manşet oldu: Kebap şehri

Hem cebe hem damağa hitap ediyor: Sütlü Nuriye

Boşnak böreği geleneği Bursa'da yeniden canlandırıldı

Türk kahvesi Tahranlıların da ilgi odağı haline geldi