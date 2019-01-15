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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.01.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

İsrafa yer yok! Bayat ekmekten çiğ köfte, çorba, kurabiye yaptılar

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İsrafa yer yok! Bayat ekmekten çiğ köfte, çorba, kurabiye yaptılar

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na lezzetleriyle dahil edilen Gaziantep'te bayat ekmeklerden 46 çeşit yemek, tatlı ve pasta hazırlanabiliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ticaret Bakanlığı, tasarrufun önemine yönelik çalışmalar kapsamında Türkiye İsraf Araştırması'nı yayınladı. Buna göre, her evde haftada ortalama 2 ekmeğin israf edildiği ortaya çıkarken, konuya ilişkin önlemler bir kez daha gündeme geldi. 

UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen, farklı tatlarıyla damaklarda iz bırakması nedeniyle "Türkiye'nin lezzet başkenti" denilen Gaziantep'te de ekmek israfını önlemeye yönelik çalışmalar yürütülüyor. 

Türkiyenin israf raporu açıklandı
Türkiye'nin israf raporu açıklandı

Yüzlerce yıllık tarihinden gelen lezzetlerinde yoksulluğun izlerini de barındıran Gaziantep mutfağında, bayat ekmeklerden 46 çeşit yemek, tatlı ve pasta yapılabiliyor. 

Çöpe gidecek nimetleri çeşitli aşamalardan geçirerek lezzet harikasına dönüştüren Gaziantepliler, bayat ekmeklerden başta omaç olmak üzere, köfte, biberli ekmek, gariban aşı, tuzlu, yoğurtlu ekmek oruğu çorbası, ekmek aşı, dövmeç, turşulu ekmek kızartması, patates köftesi, çiğ köfte, bayat ekmek kurabiyesi ve helvası, fıstıklı bayat ekmek tatlısı, limonlu kek gibi farklı tatlar hazırlıyor. 

GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR 

Merkez Şahinbey Belediyesi, bayat ekmekle yapılan ve bugüne kadar gelen lezzetleri, genç kuşaklara eksiksiz aktarabilmek için yaklaşık 1 yıl önce harekete geçti. 

Gaziantep mutfağına ait lezzetleri "Bayat Ekmekle Yemek, Pasta ve Tatlı Tarifleri" adlı kitapta derleyen belediye, bunları kentteki vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor. 

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Artan yemekleri değerlendirmenin yolları
Artan yemekleri değerlendirmenin yolları

"KİTABIMIZ HERKESE ÖRNEK OLACAKTIR" 

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta İslamiyet’te olmak üzere her türlü israfın haram kılındığını söyledi. 

Gaziantep halkının ise bu konuda geçmişten gelen bir duyarlığının olduğunu anlatan Tahmazoğlu, "Biz ekmek israfı konusunda bilinçlendirilerek yetiştirildik. Rahmetli annem, bir ekmek kırıntısı bile israf olmasın diye onu değerlendirirdi. Gaziantep'te bayat ekmek, yumurtayla, köfteyle illa ki israf edilmeden tüketilir" dedi. 

Belediye olarak bu zenginliği "Ekmek nimettir, yeri çöp değildir" sloganıyla, geleceğe taşımak için kitap hazırladıklarını dile getiren Tahmazoğlu, şunları kaydetti: 

"Gençlerimize rehber olsun diye bu kitabı hazırladık. Şu ana kadar 120 bin kitap dağıttık. Bakanlığımız da bunu Türkiye'ye yaymak isterse, telif hakkını sunabiliriz. Dinimiz bizlere açıkça şunu söylüyor, 'Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz.' Ekmeğe, yiyeceğe göstereceğimiz saygı ve israf etmemek aynı zamanda şükrümüzü ortaya koyar. O yüzden kitabımız herkese örnek olacaktır. Ekmek nimettir, yeri çöplük değildir." 

EKMEK YAPARKEN VE SAKLARKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK DÖRT İPUCU

Ekmek 101Ekmek yaparken nelere dikkat edilmeli? İyi ısınmayan bir fırında ekmek nasıl pişirilir? Ekmek için en uygun saklama yeri neresidir? Ekmeğin lezzeti nasıl anlaşılır? Ekmek yapma ve saklamayla ilgili çok işinize yarayacak ipuçları videomuzda...
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