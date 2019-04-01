İspanyol tatlısı churros tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>İspanyol tatlısı churros tarifi
ORTA ZORLUKTA

İspanyol tatlısı churros tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İspanyol tatlısı churros tarifi

İspanyol tatlısı diye de bilinen churros, Latin Amerika ülkelerinde de çok sık karşımıza çıkan bir tür kızarmış hamur tatlısı. Toz şekere ve çikolata sosuna ya da süt reçeline bulanarak yenen churros’un tarifini arıyorsanız içeriğimizde bulabilirsiniz. Kolay gelsin…

  • Yağda
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 su bardağı un
  • Yarım su bardağı su
  • 2 yumurta
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1,5 su bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 90 gram bitter çikolata

Hazırlanışı

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağına tuzu ilave edin.

Suyu da ekleyip kısık ateşte karıştıra karıştıra tereyağını iyice eritin.

Su kaynayınca elediğiniz unu topak olmayacak şekilde karıştıra karıştıra ekleyin.

Hamur haline gelen karışımı ocaktan alıp karıştırarak soğutun.

Yumurtaları da içine kırıp karıştırarak hamura iyice yedirin.

Sıvı yağı derin bir tencerede kızdırın.

Hamuru ucu tırtıklı krema sıkacağına doldurup kızgın yağa istediğiniz uzunlukta sıkın.

İyice kızaran hamurları yağlarını çekmesi için kağıt havlunun üzerine çıkarın.

Çikolatayı benmari usulü eritin.

Tatlıları önce şekere ardından çikolataya batırıp servis edin.

Fotoğraf: Ingimage
churros tarifi ispanyol tatlısı tarifi tatlı tarifleri
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Fıstıklı Şam tatlısı tarifi

Tahinli trüf tarifi

Pamuk prenses tatlısı tarifi

Nurtaç tatlısı tarifi