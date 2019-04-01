İspanyol tatlısı churros tarifi

İspanyol tatlısı diye de bilinen churros, Latin Amerika ülkelerinde de çok sık karşımıza çıkan bir tür kızarmış hamur tatlısı. Toz şekere ve çikolata sosuna ya da süt reçeline bulanarak yenen churros’un tarifini arıyorsanız içeriğimizde bulabilirsiniz. Kolay gelsin…
Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağına tuzu ilave edin.
Suyu da ekleyip kısık ateşte karıştıra karıştıra tereyağını iyice eritin.
Su kaynayınca elediğiniz unu topak olmayacak şekilde karıştıra karıştıra ekleyin.
Hamur haline gelen karışımı ocaktan alıp karıştırarak soğutun.
Yumurtaları da içine kırıp karıştırarak hamura iyice yedirin.
Sıvı yağı derin bir tencerede kızdırın.
Hamuru ucu tırtıklı krema sıkacağına doldurup kızgın yağa istediğiniz uzunlukta sıkın.
İyice kızaran hamurları yağlarını çekmesi için kağıt havlunun üzerine çıkarın.
Çikolatayı benmari usulü eritin.
Tatlıları önce şekere ardından çikolataya batırıp servis edin.