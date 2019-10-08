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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.10.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

İspanyol tatlısı churros (çiroz) nasıl yapılır? Adım adım churros tarifi

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İspanyol tatlısı churros (çiroz) nasıl yapılır? Adım adım churros tarifi

İspanya’ya özgü bir lezzet olan churros(çiroz), bir tür kızarmış hamur tatlısıdır. Hamuru tulumba ve halka tatlısını andıran churros, İspyanya’nın yanı sıra Portekiz, Fransa, Filipinler, İbero-Amerika ve Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri'nde popülerdir. Peki, İspanyol tatlısı churros(çiroz) nasıl yapılır? Adım adım churros tarifi…

Her evde bulunan malzemelerden yapılan churros tatlısının yapım aşamalarını derledik. Şerbetsiz yapılan churros tatlısı sıcak çikolata veya süt reçeline batırarak tüketebilirsiniz.

Hamuru için Malzemeler

1 + ¼ su bardağı su
80 gr. tereyağı
2 yemek kaşığı toz şeker
1 su bardağı + 2 yemek kaşığı un
3 yumurta

Kızartmak için

sıvı yağ

Üzeri için Malzemeler

2 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı tarçın

Bir sos tenceresine su, tereyağı ve şekeri koyup kısık ateşte yağ eriyene kadar ısıtın, ardından ayrı bir kapta unu eleyip tek seferde yağlı karışıma ekleyip sürekli karıştırın. Hamur kıvamına gelince hafif renk alana kadar kavurmaya devam edin.

Hamur hazır olunca mikser ya da masaüstü mikserle yaklaşık 1 dakika kadar çırpın ve hamurun ılınmasını sağlayın, ardından yumurtaları tek tek yedire yedire ekleyin. Hamur hazır yıldız uç takılı sıkma torbasına alın.

Bir kasede şeker ve tarçını karıştırın kenara alın.

Tavada yağı kızdırın. Sıkma torbasıyla hamuru tavaya sıkın ve kızartın.

Hamurlar hazır olunca yağdan alıp kağır havluya koyun ılınınca şekerli karışıma bulayın ve servis edin.

 

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