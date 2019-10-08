İspanyol tatlısı churros (çiroz) nasıl yapılır? Adım adım churros tarifi
İspanya’ya özgü bir lezzet olan churros(çiroz), bir tür kızarmış hamur tatlısıdır. Hamuru tulumba ve halka tatlısını andıran churros, İspyanya’nın yanı sıra Portekiz, Fransa, Filipinler, İbero-Amerika ve Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri'nde popülerdir. Peki, İspanyol tatlısı churros(çiroz) nasıl yapılır? Adım adım churros tarifi…
Her evde bulunan malzemelerden yapılan churros tatlısının yapım aşamalarını derledik. Şerbetsiz yapılan churros tatlısı sıcak çikolata veya süt reçeline batırarak tüketebilirsiniz.
Hamuru için Malzemeler
1 + ¼ su bardağı su
80 gr. tereyağı
2 yemek kaşığı toz şeker
1 su bardağı + 2 yemek kaşığı un
3 yumurta
Kızartmak için
sıvı yağ
Üzeri için Malzemeler
2 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı tarçın
Bir sos tenceresine su, tereyağı ve şekeri koyup kısık ateşte yağ eriyene kadar ısıtın, ardından ayrı bir kapta unu eleyip tek seferde yağlı karışıma ekleyip sürekli karıştırın. Hamur kıvamına gelince hafif renk alana kadar kavurmaya devam edin.
Hamur hazır olunca mikser ya da masaüstü mikserle yaklaşık 1 dakika kadar çırpın ve hamurun ılınmasını sağlayın, ardından yumurtaları tek tek yedire yedire ekleyin. Hamur hazır yıldız uç takılı sıkma torbasına alın.
Bir kasede şeker ve tarçını karıştırın kenara alın.
Tavada yağı kızdırın. Sıkma torbasıyla hamuru tavaya sıkın ve kızartın.
Hamurlar hazır olunca yağdan alıp kağır havluya koyun ılınınca şekerli karışıma bulayın ve servis edin.