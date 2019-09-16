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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
16.09.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Ispanak köftesi nasıl yapılır? Ispanak köftesi tarifi

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Ispanak köftesi nasıl yapılır? Ispanak köftesi tarifi

Havaların soğumasıyla birlikte ıspanaklar da market ve pazar raflarında yerini almaya başladı, sofralardan da ıspanak yemeği kokuları yayılıyor. Bu kış ıspanakla yapılan tariflere bir yenisini eklemek isteyenler için enfes bir önerimiz var: Ispanak köftesi. Peki, ıspanak köftesi nasıl yapılır? İşte tarifleriyle ıspanak köftesi tarifi

ISPANAK KÖFTESİ

500 gr. ıspanak

2 çorba kaşığı tereyağı

1 kahve fincanı süt

2 çorba kaşığı galeta unu

2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

125 gr. beyaz peynir

2 yumurta

1 avuç ceviz içi

1 çay kaşığı muskat rendesi

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Pulbiber

1 çay kaşığı Karabiber

YAPILIŞI:

500 gr ıspanağı ayıklayıp, bol suyla yıkayın.

Tencereye alıp, kısık ateşte kendi suyu ile yumuşayıncaya kadar pişirin.

Kesme tahtasına çıkarıp birkaç bıçak darbesi ile ufalarken bir yandan da fazla suyunu bıçakla bastırarak süzün.

Ispanaklar tahtada beklerken geniş bir tavada 1 kaşık tereyağı eritin.

Ispanakları bir iki dakika kavurun.

1 avuç cevizi kabaca kırdıktan sonra tavadaki ıspanağa ekleyin ve 2-3 dakika daha kavurun.

Ardından bunları soğuması için bir kaseye alın ve içine 2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar ekleyin ki ıspanağın ısısı ile kaşar iyice kendini bıraksın ve erisin.

1 kahve fincanı sütü, 2 adet yumurtayı ekleyin ve tüm malzemeler iyice özdeşleşene kadar karıştırın.

Son olarak 2 çorba kaşığı galeta unu ve muskat rendesini ekleyin.

1 tatlı kaşığı karabiber ve pulbiberi de ektikten sonra arzunuza göre de tuzu ekleyin.

Artık pişirmek için ıspanaklı içiniz hazır hale gelmiş olacak.

6 adet çıkacak olan bu köfteleri önce ocakta 4-5 dakika pişirmek için bir tavaya 2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı koyun.

Yağ kızdığında mücver koyar gibi ıspanaklı içinizden büyük parçalar alıp tavaya yerleştirin.

Yerleştirirken, ortalarına beyaz peynir koymak için kaşıkla kraterler açın.

Kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynirleri üzerine yerleştirdikten köftelerinizi birer ceviz koyun ve 180 derece fırında peynirler hafif kararıncaya kadar, yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

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