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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
30.04.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Ispanak beğendili et sote nasıl yapılır? Ispanak beğendili et sote tarifi

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Ispanak beğendili et sote nasıl yapılır? Ispanak beğendili et sote tarifi

Et yemeği denildiğinde ilk akla gelenlerden biri de et sote oluyor. Kuru soğan, domates, yeşil biber ve baharatlardan oluşan et soteyi farklılaştırmak mümkün. Peki, nasıl? Standart et sote tariflerine bir alternatif arayanlar için enfes bir önerimiz var: Ispanak beğendili et sote. İşte, Ispanak beğendili et sote için gerekli malzemeler ve tarifi

ISPANAK BEĞENDİLİ ET SOTE

300 gram kuşbaşı et
1 adet soğan
Yarım tatlı kaşığı zeytinyağı
50 gram mantar
1 adet havuç
1 adet patates
Yarım su bardağı bezelye
1 adet büyük boy domates
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Ispanak beğendi için:

Yarım kg ıspanak
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı un
2 su bardağı süt

Yapılışı:

Yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin.

Küçük küp doğranmış tavuk ve kıyılmış mantar ekleyip, suyunu salıp çekene dek pişirin.

Ayrı bir yerde doğranmış havuç, patates ve bezelyeyi birlikte haşlayın.

Daha sonra fazla suyunu süzüp tavuğa ilave edin.

Rendelenmiş domates ekleyip, tuz ve karabiberini ayarlayın.

5-10 dakika pişirip ocaktan alın.

Beğendi için zeytinyağını ısıtıp un ekleyin.

Unu kavurup, azar azar süt ekleyin. Karıştırarak pişirin.

Haşlandıktan sonra fazla suyu sıkılmış ve doğranmış ıspanak ekleyip karıştırın.

Ocaktan alıp servis tabağına yerleştirin.

 

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