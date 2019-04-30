Ispanak beğendili et sote nasıl yapılır? Ispanak beğendili et sote tarifi
Et yemeği denildiğinde ilk akla gelenlerden biri de et sote oluyor. Kuru soğan, domates, yeşil biber ve baharatlardan oluşan et soteyi farklılaştırmak mümkün. Peki, nasıl? Standart et sote tariflerine bir alternatif arayanlar için enfes bir önerimiz var: Ispanak beğendili et sote. İşte, Ispanak beğendili et sote için gerekli malzemeler ve tarifi
300 gram kuşbaşı et
1 adet soğan
Yarım tatlı kaşığı zeytinyağı
50 gram mantar
1 adet havuç
1 adet patates
Yarım su bardağı bezelye
1 adet büyük boy domates
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Ispanak beğendi için:
Yarım kg ıspanak
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı un
2 su bardağı süt
Yapılışı:
Yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin.
Küçük küp doğranmış tavuk ve kıyılmış mantar ekleyip, suyunu salıp çekene dek pişirin.
Ayrı bir yerde doğranmış havuç, patates ve bezelyeyi birlikte haşlayın.
Daha sonra fazla suyunu süzüp tavuğa ilave edin.
Rendelenmiş domates ekleyip, tuz ve karabiberini ayarlayın.
5-10 dakika pişirip ocaktan alın.
Beğendi için zeytinyağını ısıtıp un ekleyin.
Unu kavurup, azar azar süt ekleyin. Karıştırarak pişirin.
Haşlandıktan sonra fazla suyu sıkılmış ve doğranmış ıspanak ekleyip karıştırın.
Ocaktan alıp servis tabağına yerleştirin.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle