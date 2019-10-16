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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Islama köfte nasıl yapılır? Islama köfte malzemeleri ve tarifi

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Islama köfte nasıl yapılır? Islama köfte malzemeleri ve tarifi

Balkanlar'dan göçenlerin bayat ekmekleri değerlendirmek düşüncesiyle ortaya çıkan bir lezzet olan ıslama köfte, 1900'lü yılların başından beri Sakarya'da yapılmaya devam ediyor. Sakarya denilince akla gelen lezzetlerin başında yer alan ıslama köfte, kemik suyuna batırılan ekmekle servis ediliyor. Peki, ıslama köfte nasıl yapılır?

Adını özel kemik suyuna batırılan ekmekle servis edilmesinden alan ıslama köfte, hem göze hem de damağa hitap ediyor. Sakarya denilince akla gelen lezzetlerin başında yer alan ıslama köfte, özel kemik suyunda hazırlanan sosa batırılarak hazırlanan ekmeği ve küçük köftesiyle şehrin sevilen yiyecekleri arasında ilk sırada yer alıyor. İşte, ıslama köfte malzemeleri ve tarifi...

MALZEMELER

- 500 gram köftelik kıyma
- 1 adet ekmek
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 3 adet domates
- 2 adet kuru soğan
- 2 adet yeşil biber
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kıymaya rendelenmiş soğan, karabiber ve tuz koyup yoğurun. Yuvarlak yassı köfteler yapıp tereyağında kızartın.

Köfte yağının içine salça, pul biber, rendelenmiş domates ve tuz koyup sosu 5 dakika karıştırmak suretiyle pişirin. Ekmeği dilimleyin ve dilimleri sosa iki taraflı batırın. Üzerine köfte koyun.

Dilimlenmiş domates ve yeşil biberle servis yapabilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Ekmek dilimlerini salçalı sosla kızartırsanız daha lezzetli olur

ISLAMA KÖFTENİN GEÇMİŞİ

Balkanlar'dan 1900'lü yıllarda Sakarya'ya yerleşen göçmenlerin getirdiği, adını özel kemik suyuna batırılan ekmekle servis edilmesinden alan ıslama köfte, hem göze hem de damağa hitap ediyor.

Sakarya denilince akla gelen lezzetlerin başında yer alan ıslama köftenin, kente gelen göçerlerin bayat ekmekleri değerlendirmek amacıyla ortaya çıktığı biliniyor.

Özel kemik suyunda hazırlanan sosa batırılarak hazırlanan ekmeği ve küçük köftesiyle üne kavuşan "ıslama köfte", lezzeti ve sunumuyla kentin gözde yiyecekleri arasında başı çekiyor.

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