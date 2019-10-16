Islama köfte nasıl yapılır? Islama köfte malzemeleri ve tarifi
Balkanlar'dan göçenlerin bayat ekmekleri değerlendirmek düşüncesiyle ortaya çıkan bir lezzet olan ıslama köfte, 1900'lü yılların başından beri Sakarya'da yapılmaya devam ediyor. Sakarya denilince akla gelen lezzetlerin başında yer alan ıslama köfte, kemik suyuna batırılan ekmekle servis ediliyor. Peki, ıslama köfte nasıl yapılır?
Adını özel kemik suyuna batırılan ekmekle servis edilmesinden alan ıslama köfte, hem göze hem de damağa hitap ediyor. Sakarya denilince akla gelen lezzetlerin başında yer alan ıslama köfte, özel kemik suyunda hazırlanan sosa batırılarak hazırlanan ekmeği ve küçük köftesiyle şehrin sevilen yiyecekleri arasında ilk sırada yer alıyor. İşte, ıslama köfte malzemeleri ve tarifi...
MALZEMELER
- 500 gram köftelik kıyma
- 1 adet ekmek
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 3 adet domates
- 2 adet kuru soğan
- 2 adet yeşil biber
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Kıymaya rendelenmiş soğan, karabiber ve tuz koyup yoğurun. Yuvarlak yassı köfteler yapıp tereyağında kızartın.
Köfte yağının içine salça, pul biber, rendelenmiş domates ve tuz koyup sosu 5 dakika karıştırmak suretiyle pişirin. Ekmeği dilimleyin ve dilimleri sosa iki taraflı batırın. Üzerine köfte koyun.
Dilimlenmiş domates ve yeşil biberle servis yapabilirsiniz.
PÜF NOKTASI
Ekmek dilimlerini salçalı sosla kızartırsanız daha lezzetli olur
ISLAMA KÖFTENİN GEÇMİŞİ
Balkanlar'dan 1900'lü yıllarda Sakarya'ya yerleşen göçmenlerin getirdiği, adını özel kemik suyuna batırılan ekmekle servis edilmesinden alan ıslama köfte, hem göze hem de damağa hitap ediyor.
Sakarya denilince akla gelen lezzetlerin başında yer alan ıslama köftenin, kente gelen göçerlerin bayat ekmekleri değerlendirmek amacıyla ortaya çıktığı biliniyor.
Özel kemik suyunda hazırlanan sosa batırılarak hazırlanan ekmeği ve küçük köftesiyle üne kavuşan "ıslama köfte", lezzeti ve sunumuyla kentin gözde yiyecekleri arasında başı çekiyor.