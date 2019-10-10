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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Atıştırmalık Tarifleri>İskoç yumurtası tarifi
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İskoç yumurtası tarifi

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İskoç yumurtası tarifi

İskoç yumurtası özellikle İngiltere’de atıştırmalık olarak çok sık tüketilen bir lezzet. Haşlanmış yumurtaların dışının kıymalı bir harçla kaplanmasıyla elde edilen İskoç yumurtası, özellikle partileri için farklı tarif arayanların gözdesi olacak. İskoç yumurtasının kalitesini ve lezzetini belirleyen en önemli faktörün yumurtanın pişirme kıvamı olduğunu belirterek tarifimize geçelim…

  • Yağda
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 5 adet orta boy yumurta
  • 500 gram yağsız kıyma
  • 4 dal taze soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı Dijon hardalı
  • 1 yemek kaşığı ketçap
  • 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı mısır ya da buğday unu
  • 2 çay kaşığı kimyon
  • 1 tepeleme çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kekik

Kızartmak için:

  • Yarım su bardağı buğday unu
  • 1 yemek kaşığı mısır unu
  • 1 yemek kaşığı irmik
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 1 litre ayçiçeği yağı

Hazırlanışı

Yumurtaların beyazlarının pişmiş sarılarının ise akışkan olması gerekiyor.

Bunun için yumurtalarınızı tuzlu kaynar suda 3-4 dakika haşlayın.

Ardından soğuk suya koyup pişme sürecini durdurun.

Yumurtaların kabuklarını patlatmadan dikkatle soyun.

Soyduğunuz yumurtaları kağıt havluyla iyice kurulayıp kenara alın.

Yumurtanın dış kaplaması için taze soğanı ince ince doğrayın.

Sarımsakları rendeleyin ya da ezin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırıp iyice yoğurun.

Kıymayı avcunuzda açarak yumurtaların dışını kıymayla kaplayın. Bunu yapmak için streç film kullanabilirsiniz.

Kapladığınız yumurtaları una, çırpılmış yumurtaya ve galeta ununa bulayın.

Sıvı yağı iyice kızdırıp İskoç yumurtalarınızı 2-3 dakika kızartın.

Yumurtaları kağıt havlunun üzerine koyup yağın emilmesini sağlayın ve soğumadan servis edin.

İskoç yumurtasını kestiğinizde içindeki yumurtanın sarısı akışkan olmalıdır.

Croque Madame | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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