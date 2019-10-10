İskoç yumurtası tarifi

İskoç yumurtası özellikle İngiltere’de atıştırmalık olarak çok sık tüketilen bir lezzet. Haşlanmış yumurtaların dışının kıymalı bir harçla kaplanmasıyla elde edilen İskoç yumurtası, özellikle partileri için farklı tarif arayanların gözdesi olacak. İskoç yumurtasının kalitesini ve lezzetini belirleyen en önemli faktörün yumurtanın pişirme kıvamı olduğunu belirterek tarifimize geçelim…
Kızartmak için:
Yumurtaların beyazlarının pişmiş sarılarının ise akışkan olması gerekiyor.
Bunun için yumurtalarınızı tuzlu kaynar suda 3-4 dakika haşlayın.
Ardından soğuk suya koyup pişme sürecini durdurun.
Yumurtaların kabuklarını patlatmadan dikkatle soyun.
Soyduğunuz yumurtaları kağıt havluyla iyice kurulayıp kenara alın.
Yumurtanın dış kaplaması için taze soğanı ince ince doğrayın.
Sarımsakları rendeleyin ya da ezin.
Tüm malzemeleri iyice karıştırıp iyice yoğurun.
Kıymayı avcunuzda açarak yumurtaların dışını kıymayla kaplayın. Bunu yapmak için streç film kullanabilirsiniz.
Kapladığınız yumurtaları una, çırpılmış yumurtaya ve galeta ununa bulayın.
Sıvı yağı iyice kızdırıp İskoç yumurtalarınızı 2-3 dakika kızartın.
Yumurtaları kağıt havlunun üzerine koyup yağın emilmesini sağlayın ve soğumadan servis edin.
İskoç yumurtasını kestiğinizde içindeki yumurtanın sarısı akışkan olmalıdır.