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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>İşkefe (Yoka) böreği tarifi
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İşkefe (Yoka) böreği tarifi

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İşkefe (Yoka) böreği tarifi

Sabah akşam fark etmez, her daim zevkle yenir börek. Bir de bahsettiğimiz börek Amasya yöresine ait işkefe böreği ise tadından yenmez. Yapımı oldukça basit ve bir o kadar da doyurucu bu böreğe kimse hayır diyemez. Hemen denemelisiniz. İşte işkefe böreğinin malzemeleri ve tarifi...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • Tuz 
  • Aldığı kadar un 

Aralarını yağlamak için:

  • 1 su bardağı eritilmiş tereyağı 

Üzerine sürmek için:

  • 1 adet yumurta

Hazırlanışı

Hamur malzemelerini karıştırılarak kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğurun.

Cevizden biraz büyük bezeler koparın.

Oklava ya da merdane yardımıyla hamurları açılabildiği kadar büyütün.

Sac üzerinde yoksa tavada kurutun.

Pişmiş hamurların üstünü hafifçe ıslatın.

Tepsiye aralarını yağlayarak üst üste yerleştirin.

Orta katına damak zevkinize göre bir iç hazırlayıp koyun.

Kalan hamurları da için üzerine yerleştirin.

En üste yağla karıştırılmış yumurta sürüp fırında 180 derecede kızartın.

Kızardıktan sonra kesip sıcak servis yapın. Afiyet olsun...

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Fotoğraf: Alamy
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