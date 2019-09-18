İşkefe (Yoka) böreği tarifi

Sabah akşam fark etmez, her daim zevkle yenir börek. Bir de bahsettiğimiz börek Amasya yöresine ait işkefe böreği ise tadından yenmez. Yapımı oldukça basit ve bir o kadar da doyurucu bu böreğe kimse hayır diyemez. Hemen denemelisiniz. İşte işkefe böreğinin malzemeleri ve tarifi...
Aralarını yağlamak için:
Üzerine sürmek için:
Hamur malzemelerini karıştırılarak kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğurun.
Cevizden biraz büyük bezeler koparın.
Oklava ya da merdane yardımıyla hamurları açılabildiği kadar büyütün.
Sac üzerinde yoksa tavada kurutun.
Pişmiş hamurların üstünü hafifçe ıslatın.
Tepsiye aralarını yağlayarak üst üste yerleştirin.
Orta katına damak zevkinize göre bir iç hazırlayıp koyun.
Kalan hamurları da için üzerine yerleştirin.
En üste yağla karıştırılmış yumurta sürüp fırında 180 derecede kızartın.
Kızardıktan sonra kesip sıcak servis yapın. Afiyet olsun...