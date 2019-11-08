İrmik helvası nasıl yapılır? Sütlü irmik helvası tarifi (videolu)
İrmik helvası büyük küçük herkesin severek tükettiği tatlılardan biri. Kışın sıcak çikolata, yazın ise dondurmayla sunulan irmik helvası, dini günlerde de sıklıkla yapılır ve dağıtılır. Basit bir lezzet gibi görülen irmik helvasını yaparken en önemli nokta irmiği kavurma ve şeker dengesidir. Peki, irmik helvası nasıl yapılır, irmik helvası yapımında nelere dikkat etmeli? İşte, sütlü irmik helvası tarifi…
Helva; un veya irmiğin yağda kavrulup şekerle tatlandırılmasıyla yapılır. Kimi yerlerde fıstık, ceviz, gülsuyu katılır ve ikram edilir. Un helvası gibi irmik helvası da Türk kültürünün önemli bir parçasıdır. Eski Ramazan gecelerinde, helva sohbetlerinin önemli bir yeri vardı. Osmanlı’da köklü bir gelenek haline gelen helva sohbetleri 1900’lü yılların ortalarına kadar devam etti.
Anadolu’da ise ölen kimsenin ardından belirli günlerde helva kavrulması geleneği oldukça yaygındır. Verilen helva ve edilen dualarla ölenin kabirdeki acılarının hafifleyeceğine inanılır. Helvanın yapımına yardım ederek, malzemesine katkı koyarak, dağıtarak ve yiyerek bu hayra ortak olunur. Peki, irmik helvası nasıl yapılır, irmik helvası yaparken nelere dikkat edilmeli?
İrmik helvası için malzemeler
Sıvı yağ
125 gr. Tereyağ
2 yemek kaşığı çam fıstığı
2 su bardağı irmik
Bir buçuk su bardağı şeker
Bir buçuk su bardağı süt
2 su bardağı su
İrmik helvası nasıl yapılır?
Tereyağı ve sıvı yağı tencerede eritin. Üzerine çam fıstığını ekleyip karıştırın. Ayrı bir kaba şeker ve sütü ekleyerek karıştırın, suyu da ekleyerek kaynatın. Diğer kaba irmiği ekleyin ve karıştırarak kavurun. İyice kıvam aldığında üzerine diğer kapta kaynattığınız malzemeyi boşaltın. İyice karıştırın. Kahverengimsi renk alana kadar karıştırmaya devam edin. Helvamız servise hazır. Afiyet olsun...