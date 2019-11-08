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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
08.11.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

İrmik helvası nasıl yapılır? Sütlü irmik helvası tarifi (videolu)

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İrmik helvası nasıl yapılır? Sütlü irmik helvası tarifi (videolu)

İrmik helvası büyük küçük herkesin severek tükettiği tatlılardan biri. Kışın sıcak çikolata, yazın ise dondurmayla sunulan irmik helvası, dini günlerde de sıklıkla yapılır ve dağıtılır. Basit bir lezzet gibi görülen irmik helvasını yaparken en önemli nokta irmiği kavurma ve şeker dengesidir. Peki, irmik helvası nasıl yapılır, irmik helvası yapımında nelere dikkat etmeli? İşte, sütlü irmik helvası tarifi…

Helva; un veya irmiğin yağda kavrulup şekerle tatlandırılmasıyla yapılır. Kimi yerlerde fıstık, ceviz, gülsuyu katılır ve ikram edilir. Un helvası gibi irmik helvası da Türk kültürünün önemli bir parçasıdır. Eski Ramazan gecelerinde, helva sohbetlerinin önemli bir yeri vardı. Osmanlı’da köklü bir gelenek haline gelen helva sohbetleri 1900’lü yılların ortalarına kadar devam etti.
Anadolu’da ise ölen kimsenin ardından belirli günlerde helva kavrulması geleneği oldukça yaygındır. Verilen helva ve edilen dualarla ölenin kabirdeki acılarının hafifleyeceğine inanılır. Helvanın yapımına yardım ederek, malzemesine katkı koyarak, dağıtarak ve yiyerek bu hayra ortak olunur. Peki, irmik helvası nasıl yapılır, irmik helvası yaparken nelere dikkat edilmeli?

İrmik helvası için malzemeler

Sıvı yağ
125 gr. Tereyağ
2 yemek kaşığı çam fıstığı
2 su bardağı irmik
Bir buçuk su bardağı şeker
Bir buçuk su bardağı süt
2 su bardağı su

İrmik helvası nasıl yapılır?

Tereyağı ve sıvı yağı tencerede eritin. Üzerine çam fıstığını ekleyip karıştırın. Ayrı bir kaba şeker ve sütü ekleyerek karıştırın, suyu da ekleyerek kaynatın. Diğer kaba irmiği ekleyin ve karıştırarak kavurun. İyice kıvam aldığında üzerine diğer kapta kaynattığınız malzemeyi boşaltın. İyice karıştırın. Kahverengimsi renk alana kadar karıştırmaya devam edin. Helvamız servise hazır. Afiyet olsun...

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