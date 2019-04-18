İrmik helvası nasıl yapılır? Peynirli irmik helvası tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları Haberleriİrmik helvası nasıl yapılır? Peynirli irmik helvası tarifi
GeriMutfak Tüyoları İrmik helvası nasıl yapılır? Peynirli irmik helvası tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
18.04.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

İrmik helvası nasıl yapılır? Peynirli irmik helvası tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İrmik helvası nasıl yapılır? Peynirli irmik helvası tarifi

Aniden bastıran tatlı krizlerinin en pratik çözümü olan irmik helvası, sıklıkla yapılan tatlılardan biri. Özellikle kandil günlerinde yapılan irmik helvası, kışın sıcacık çikolata sosu, yazın ise dondurmayla lezzetini katlıyor. Peki, irmik helvası nasıl yapılır?

İrmik helvası, irmiğin un, şeker, yağ (margarin veya tereyağı) ve arzuya göre çam fıstığı, su, süt gibi diğer katkılarla kavrulmasıyla elde edilen Türk tatlısıdır. Sıcak veya soğuk yenilebilir. Her ne kadar basit bir tatlı gibi görünce de yapılışında bazı püf noktalara dikkat etmek gereklidir. İşte, ilk kez yapacakların için irmik helvasının püf noktaları ve yapılış aşamaları...

Malzemeler:

500 gram irmik
3 kase şeker
7 kase su
200 gram tereyağı
1 kg tuzsuz peynir

Servis için:
Antep fıstığı ve tarçın

Hazırlanışı:

İrmik tereyağı ile iyice kavrularak soğumaya bırakılır. Başka bir tencereye su ve şeker alınıp iyice kaynatılır. Kaynayan şekerli suya kavrulmuş irmik karıştırılarak ilave edilir. Suyunu çektikten sonra ocaktan alınıp 5 dakika kapağı kapalı şekilde beklenilir. 1 saat önce buzdolabından çıkarılan ve ince ince dilimlenmiş tuzsuz peynir ilave edilerek bir iki kez karıştırılır. Bu şekilde 2-3 dakika beklenilir. Servis tabağına alınan helvanın üzerine tarçın ve fıstık serpilir.



  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

İrmik helvası nasıl yapılır? Peynirli irmik helvası tarifi

Kete nedir? Kete nasıl yapılır?

Pirinç salatası nasıl yapılır? Pirinç salatası tarifi

Havuç tarator nasıl yapılır? Havuç tarator tarifi ve püf noktaları