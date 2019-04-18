İrmik helvası nasıl yapılır? Peynirli irmik helvası tarifi
Aniden bastıran tatlı krizlerinin en pratik çözümü olan irmik helvası, sıklıkla yapılan tatlılardan biri. Özellikle kandil günlerinde yapılan irmik helvası, kışın sıcacık çikolata sosu, yazın ise dondurmayla lezzetini katlıyor. Peki, irmik helvası nasıl yapılır?
İrmik helvası, irmiğin un, şeker, yağ (margarin veya tereyağı) ve arzuya göre çam fıstığı, su, süt gibi diğer katkılarla kavrulmasıyla elde edilen Türk tatlısıdır. Sıcak veya soğuk yenilebilir. Her ne kadar basit bir tatlı gibi görünce de yapılışında bazı püf noktalara dikkat etmek gereklidir. İşte, ilk kez yapacakların için irmik helvasının püf noktaları ve yapılış aşamaları...
Malzemeler:
500 gram irmik
3 kase şeker
7 kase su
200 gram tereyağı
1 kg tuzsuz peynir
Servis için:
Antep fıstığı ve tarçın
Hazırlanışı:
İrmik tereyağı ile iyice kavrularak soğumaya bırakılır. Başka bir tencereye su ve şeker alınıp iyice kaynatılır. Kaynayan şekerli suya kavrulmuş irmik karıştırılarak ilave edilir. Suyunu çektikten sonra ocaktan alınıp 5 dakika kapağı kapalı şekilde beklenilir. 1 saat önce buzdolabından çıkarılan ve ince ince dilimlenmiş tuzsuz peynir ilave edilerek bir iki kez karıştırılır. Bu şekilde 2-3 dakika beklenilir. Servis tabağına alınan helvanın üzerine tarçın ve fıstık serpilir.
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