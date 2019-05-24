İran pilavı tarifi

Pilav komşumuz İran’da da en az bizdeki kadar sevilen bir lezzet. İran mutfağında etli, meyveli, safranlı, sebzeli çeşit çeşit pilavlar görebilmek mümkün. Hatta İranlılar genellikle pilavın dibini hafifçe tutturmayı seviyor ve buna “tahdig” adı veriliyor. Siz de nefis bir İran pilavı yapmak isterseniz ihtiyacınız olan malzemeleri ve yemeğin yapılış aşamalarını tarifimizde bulabilirsiniz.
Pirinçleri 6 bardak suda 10 dakika kadar haşlayın.
Haşlanan pirinçleri süzüp soğuk sudan geçirin.
Tavuk etlerini hafifçe tuzlayın.
Patatesleri yuvarlak yuvarlak dilimleyin.
2 yemek kaşığı tereyağını tencerede eritip tavuk ve patatesleri tencerenin dibine yerleştirin.
Tavukların üzerine haşlanmış pirinci ekleyip kaşığın arkasıyla üzerine bastırarak şekil verin.
Tencerenin üzerini temiz bir bezle örtüp kapağı hava almayacak şekilde kapatın.
Pilavı 10 dakika yüksek ateşte ardından 40 dakika da kısık ateşte pişirin.
Üzümleri ılık suyla yıkayın.
Şeker, zerdeçal ve safranı yarım çay bardağı ılık suya koyup rengi çıkana kadar bekletin.
Pilav piştikten sonra kalan tereyağını bir tavada eritip yarısından fazlasını pilavın üzerine gezdirin.
Safranlı ve zerdeçallı suyu da süzdükten sonra pirinçlerin üzerinde gezdirip çok fazla alt üst etmeden karıştırın.
Üzümleri ve bademleri tavada kalan tereyağında biraz çevirdikten sonra pilava ilave edin.
Pilavı servis tabağına alıp tavukları da üzerine yerleştirin. Afiyet olsun!