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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Pilav Tarifleri>İran pilavı tarifi
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İran pilavı tarifi

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İran pilavı tarifi

Pilav komşumuz İran’da da en az bizdeki kadar sevilen bir lezzet. İran mutfağında etli, meyveli, safranlı, sebzeli çeşit çeşit pilavlar görebilmek mümkün. Hatta İranlılar genellikle pilavın dibini hafifçe tutturmayı seviyor ve buna “tahdig” adı veriliyor. Siz de nefis bir İran pilavı yapmak isterseniz ihtiyacınız olan malzemeleri ve yemeğin yapılış aşamalarını tarifimizde bulabilirsiniz.

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 3 su bardağı basmati pirinç
  • 1 tavuk budu, 1 tavuk göğsü
  • 1 büyük patates
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı safran
  • 1 tatlı kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • Yarım çay bardağı ılık su
  • 6 su bardağı su
  • 1 kahve fincanı diken üzümü
  • 1 kahve fincanı badem
  • Tuz

Hazırlanışı

Pirinçleri 6 bardak suda 10 dakika kadar haşlayın.

Haşlanan pirinçleri süzüp soğuk sudan geçirin.

Tavuk etlerini hafifçe tuzlayın.

Patatesleri yuvarlak yuvarlak dilimleyin.

2 yemek kaşığı tereyağını tencerede eritip tavuk ve patatesleri tencerenin dibine yerleştirin.

Tavukların üzerine haşlanmış pirinci ekleyip kaşığın arkasıyla üzerine bastırarak şekil verin.

Tencerenin üzerini temiz bir bezle örtüp kapağı hava almayacak şekilde kapatın.

Pilavı 10 dakika yüksek ateşte ardından 40 dakika da kısık ateşte pişirin.

Üzümleri ılık suyla yıkayın.

Şeker, zerdeçal ve safranı yarım çay bardağı ılık suya koyup rengi çıkana kadar bekletin.

Pilav piştikten sonra kalan tereyağını bir tavada eritip yarısından fazlasını pilavın üzerine gezdirin.

Safranlı ve zerdeçallı suyu da süzdükten sonra pirinçlerin üzerinde gezdirip çok fazla alt üst etmeden karıştırın.

Üzümleri ve bademleri tavada kalan tereyağında biraz çevirdikten sonra pilava ilave edin.

Pilavı servis tabağına alıp tavukları da üzerine yerleştirin. Afiyet olsun!

 

Fotoğraf: Alamy
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