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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
Ali Tufan KOÇ akoc@hurriyet.com.tr
25.03.2017 - 10:36, Son Güncelleme:

İngiliz Monocle dergisi, yeme-içmede dünya markası olmuş Türk değerlerini seçti: Türkiye’nin gizli ulusal güçleri

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İngiliz Monocle dergisi, yeme-içmede dünya markası olmuş Türk değerlerini seçti: Türkiye’nin gizli ulusal güçleri

Bu yıl 10’uncu yaşını kutlayan İngiliz Monocle dergisi, aynı zamanda ‘daha iyi bir yaşam için kılavuz’ niteliğinde, arşivlik kitaplar üretiyor. Bu serinin son halkası olan ‘The Monocle Guide To Drinking&Dining’ (Monocle Yeme-İçme Rehberi), dünyanın örnek alması gereken Türk restoranına, şefine, kahvesine ve yeme-içme markalarına da yer verdi.

Kitap sayesinde yemek ve restoran merakının adeta çılgınlığa dönüştüğü bir dönemde Monocle bir adım geri çekiliyor, gastronomi dünyasının fotoğrafını farklı bir açıdan çekiyor: Gastronomik bir dükkân, oluşum, marka ve yanında dünyanın dört bir ucunda üreten, pişiren, sunan, yazan, çizen yeme-içme insanları... Kitap ve çevresinde dönen araştırmaların amacı, gastronominin yükselişini ve yemeğe olan düşkünlüğümüzü kayıt altına almak değil. Kitabın editörlerinden Josh Fehnert, “Akım, trend, yükseliş, merak... Tüm bunları reddediyoruz. Kitaptaki restoranların, yeme-içme markalarının hiçbiri en yeni, en parlak ve en trend olan değil” diyor. Fehnert ile kitapta yer alan Kurukahveci Mehmet Efendi’nin sırrını, şef Didem Şenol’un sadeliğini, Karaköy Lokantası’nın zamansızlığını ve ‘gizli ulusal güç’ olarak tanımladığı mezeleri  konuştuk... 

Bir klasik: Karaköy Lokantası

Restoran dediğin bulunduğu coğrafyaya kökünü salmış olmalı ve en az 10 senelik geçmişi bulunmalı. İçinde bulunduğu topluma fayda sağlamalı. Karaköy Lokantası tam da böyle bir yer. İyi ve dürüst yemeğin, servisin, lokantacılığın tam karşılığı. Ruhu ve duruşu itibariyle dünyada sayılı. Kapısından içeri girdiğinizde ‘zamansızlığın büyüsü’nü hissedebiliyorsunuz. Zamana ayak uydurmaya ya da genç ve diri gözükmeye çalışmıyor. Yaşsız güzelliğe sahip. Hep diri, canlı ve heyecanlı. 40 yıl önce de açılmış olabilir, 4 yıl önce de... 

Şehrindeki Ünlü Restoranlardaki İndirimli Menüler için Tıkla

İngiliz Monocle dergisi, yeme-içmede dünya markası olmuş Türk değerlerini seçti: Türkiye’nin gizli ulusal güçleri

Meyhane: Aheste

Modern, yaşayan ve yormayan bir meyhane. Bir ülkenin kültüründe bu kadar önemli bir yer tutan bir konseptin, nasıl günümüze uyarlanabileceğine dair en güzel örnek.

İngiliz Monocle dergisi, yeme-içmede dünya markası olmuş Türk değerlerini seçti: Türkiye’nin gizli ulusal güçleri

Kafe: Four Letter Words, Burgazada 

Günümüzde dengesi en zor kurulan denklem: Global düşünüp lokal kalabilmek. Bugün dünyanın dört bir yanında açılan kafelerin çoğu, zamanın ruhunu yakalamak adına birbirinin kopyasına dönüşüyor. Bangkok, İstanbul ya da Londra... Kim, hangi şehre ait belli değil. Burgazada’daki ‘Four Letter Words’, yaşadığı muhitin bir parçası olurken dünya duruşunu kaybetmeyen kafe olarak mükemmel bir örnek. Sanki yıllardır Prens Adaları’nın bir parçası gibi; oysa kahve çekirdeğini Kolombiya’dan toplayacak, diğer şubesini Chicago’da konumlandıracak kadar da global.

İngiliz Monocle dergisi, yeme-içmede dünya markası olmuş Türk değerlerini seçti: Türkiye’nin gizli ulusal güçleri

Şef: Didem Şenol 

‘Şef’, son 20 yıl içinde çok ciddi anlamda değişikliğe uğramış bir kavram. Bundan 20 yıl önce bir şefe ileride ‘rockstar’ muamelesi göreceğini söyleseniz kendisiyle dalga geçtiğinizi düşünürdü. Tanımı sürekli değişti, hâlâ da değişiyor. Misal rockstar’lığa oynamak bir şef için artı puan değil artık. ‘Komunite’ şefi olabilmek daha mühim. Yani tavır olarak içinde bulunduğu toplumla bütünleşmiş; müşterisine, sokağına dokunan bir şef modeli daha geçerli. Süsten, abartıdan uzak; yemekle ilişkisini, restoran anlayışını sade, basit ve ‘olması gerektiği’ ölçüde tutabilen asıl kazanandır. Aheste ve Karaköy Lokantası’nın şeflerinin yanı sıra İstanbul’dan Didem Şenol bu duruşun en güzel örneği. 

İngiliz Monocle dergisi, yeme-içmede dünya markası olmuş Türk değerlerini seçti: Türkiye’nin gizli ulusal güçleri

Marka: Kurukahveci Mehmet Efendi

‘Smart Packing’ (Akıllı Ambalaj) başlıklı bölümde yer verdiğimiz bir marka. ‘Zamansız’ durmaya dair başka bir başarı hikâyesi. Art deko dokunuşlu logosuna, ambalajına 100 sene daha dokunmasalar, yine aynı heyecanını korur. Logonun 1933’ten kalma olduğuna, ‘İham Hulusi Bey günlük kahvesini içerken’ pozundan ibaret oluşuna kim inanır... Dünyada eşi benzerine az rastlanır bir paket ve duruş.

İngiliz Monocle dergisi, yeme-içmede dünya markası olmuş Türk değerlerini seçti: Türkiye’nin gizli ulusal güçleri

Yeni restoran açacaklara altın tavsiye

Büyük mimarlık firmalarının, müşteri olarak daha fazla restoran/bar/kafe markasıyla çalışması yeme-içme sahnesinde yaşanan en büyük trajedi. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi restorana baksanız aynı tuğla duvarı, aynı tahta kasayı, tavandan sarkıtılmış lambayı ve aynı ahşap dokunuşu görüyorsunuz... Londra’daki bir Yunan restoranı da Bangkok’taki bir İtalyan kafesi de ikiz derecesinde birbirine benziyor artık. Restoran dediğin, yapısı itibariyle özgün olmalı. Ama bu özgünlük, senin içinden gelmeli; bir mimarlık ofisinden ya da danışmanlık ajansından değil. Başkasının senin için yarattığı özgün fikir, aslında özgün değildir. Her konuda işin uzmanıyla çalışacaksınız, bu normal. Fakat bazı temel fikirler ve değerler sizin kalbinizden çıkmalı. 

İngiliz Monocle dergisi, yeme-içmede dünya markası olmuş Türk değerlerini seçti: Türkiye’nin gizli ulusal güçleri

Bir restoranın ömrü nasıl uzatılır?

Üretimin bir parçası olmadan bir restoran olarak kök salmanız zor. Ancak restoranların aynı zamanda üreticiliğe soyunması her zaman sağlıklı bir sonuç vermeyebilir. Önemli olan üreticiliğe soyunmak değil, doğru üreticiyi bulup işbirliğine girmek, üretim aşamasında maddi/manevi destekte bulunmak. Bugün dünyanın en başarılı pub’ları bira; kafeleri kahve; şarküterileri de peynir konusunda işin üretimine dahil olmuş durumda.

İngiliz Monocle dergisi, yeme-içmede dünya markası olmuş Türk değerlerini seçti: Türkiye’nin gizli ulusal güçleri

Meze, farklı kültürlerin bir arada yaşayabileceğine dair dünyanın en lezzetli örneği

Yemek, bir toplumun kültürüne ve tarihine dair çok şey söyler. Doğru çalışıldığı takdirde bir ülkenin en önemli gücüne dönüşebilir. Aynı zamanda ülkenin kültürel ve ekonomik rekabetinde, rakipleri birbirinden ayıran en mühim nokta. Türkiye’de değeri ne kadar biliniyor emin değilim fakat ‘meze’ son derece kıymetli ve önemli bir güç aslında. Temsil ettiği, tarihi bir değerden daha da öte. Ermenilerin, Rumların meze kültürüne katkıları tartışılmaz. Bugün çoğu meze tabağında hâlâ hem Osmanlı’nın izlerine hem de azınlık olarak bilinen toplumların dokunuşuna rastlayabilirsiniz. Farklı kültürlerin bir arada yaşayabileceğine ve üretebileceğine dair dünyanın en lezzetli örneğidir meze. Sohbetin, anlayışın, birliğin simgesidir.
Meze geleneğinin en başarılı üç temsilcisi:
1. Agora Meyhanesi 1890 Mürselpaşa Caddesi, 185, Fatih; agorameyhanesi.com
2. Meze by Lemon Tree Meşrutiyet Caddesi, 83, Beyoğlu; mezze.com.tr
3. Jash Pürtelaş Hasan Efendi, 9, Cihangir Caddesi, Beyoğlu; jashistanbul.com

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