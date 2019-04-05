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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>İncir uyutması tarifi
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İncir uyutması tarifi

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İncir uyutması tarifi

İncir uyutması şeker tüketmeyen ancak tatlıdan da vazgeçemeyenlerin en favori seçeneklerinden. Üstelik malzemesi çok az, yapılışı da çok kolay. Siz de bu pratik ve ekonomik tatlıyı denemek isterseniz tarifini aşağıda bulabilirsiniz.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Malzemeler

  • 2,5 su bardağı süt
  • 7-8 adet kuru incir
  • 5 tatlı kaşığı iri dövülmüş ceviz içi

Hazırlanışı

İncirleri yıkayıp ılık suda biraz bekletin.

Saplarını kestiğiniz incirleri küçük küpler halinde doğrayın.

Sütü küçük parmağınızı batırdığınızda sıcak gelecek ancak elinizi yakmayacak kadar ısıtın.

Isınan süte incirleri ekleyin ve el blender’ıyla pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar ezin.

Tatlıyı kaselere bölüştürüp üstlerine dövülmüş ceviz koyun.

Kaselerin ağızlarını streç filmle kapatın.

Üzerini kalınca bir sofra beziyle örtüp mayalanması için 3 saat oda sıcaklığında bekletin.

Mayalanan tatlıları buzdolabına kaldırın. Soğuk servis edin.

Fotoğraf: Alamy
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