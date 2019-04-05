İncir uyutması tarifi

İncir uyutması şeker tüketmeyen ancak tatlıdan da vazgeçemeyenlerin en favori seçeneklerinden. Üstelik malzemesi çok az, yapılışı da çok kolay. Siz de bu pratik ve ekonomik tatlıyı denemek isterseniz tarifini aşağıda bulabilirsiniz.
İncirleri yıkayıp ılık suda biraz bekletin.
Saplarını kestiğiniz incirleri küçük küpler halinde doğrayın.
Sütü küçük parmağınızı batırdığınızda sıcak gelecek ancak elinizi yakmayacak kadar ısıtın.
Isınan süte incirleri ekleyin ve el blender’ıyla pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar ezin.
Tatlıyı kaselere bölüştürüp üstlerine dövülmüş ceviz koyun.
Kaselerin ağızlarını streç filmle kapatın.
Üzerini kalınca bir sofra beziyle örtüp mayalanması için 3 saat oda sıcaklığında bekletin.
Mayalanan tatlıları buzdolabına kaldırın. Soğuk servis edin.