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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
02.07.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

İncir reçeli nasıl yapılır? Reçel yapımının püf noktaları

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İncir reçeli nasıl yapılır? Reçel yapımının püf noktaları

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çok sayıda dinsel ve folklorik söylenceye konu olan incirin reçeli de sofralarda yerini almaya başladı. Adını bir filme vermesi ardından daha fazla rağbet görmeye başlayan incir reçeli nihayet hak ettiği değeri buldu. Peki, incir reçeli nasıl yapılır? İşte, reçel yapmanın püf noktaları ve incir reçelinin tarifi

Meyveleri toz şekerde bir gece bekletip ondan sonra kaynatmak gerekiyor. Fakat meyveler şurup gibi olsun istiyorsanız da bunun için kullanılan su oldukça önemli bir etken oluyor. Kireçsiz, klorsuz ve dinlenmiş su reçelin lezzetini artırıyor.

Reçel yapacağınız meyvenin üzerinde lekeler varsa geniş ve derin bir şekilde kesilmeli. Aksi takdirde üzerindeki lekeler, çürük veya ezikler koca bir tencere reçelin çöpe gitmesine neden olabilir. 

Kaynama esnasında reçelin yüzeyine çıkan köpükleri, kenara alın. Böylece reçeliniz daha berrak olacaktır. 

Reçel kısık ateşte kaynatın, bu reçelin kıvamının tam anlamıyla oturması ve lezzetini meyvelerin içine iyice çekmesinin en uygun yoludur.

Malzemeler

• 1 kilogram incir
• 1 kilogram toz şeker
• 4-5 adet karanfil
• 1 yemek kaşığı limon suyu
• 4 su bardağı su

Hazırlanışı

Önce incirleri soyun ve geniş bir tencerede 20 dakika kaynatın.
Haşlanan incirlerin suyunu süzün, soğuduğunda hafifçe sıkın ve acı suyunu akıtın.
Suyu, şekeri ve karanfili geniş bir tencereye koyup kaynatın. Şeker iyice erisin.Şerbet kıvamını alınca incirleri ekleyin ve 25 dakika pişirin.
Son olarak limon suyunu da ekleyip 5 dakika daha pişirin.

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