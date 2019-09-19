İncir nasıl kurutulur? Evde incir kurutma yöntemi
Büyük küçük herkesin hem kurusunu hem de yaşını severek tükettiği incir, yemek ve tatlılara çok yakışan bir lezzet. Mevsiminde yaş olarak tüketilen incirden yıl boyu faydalanmanın yolu ise kurutma yönteminden geçiyor. Peki, incir kurutma nasıl yapılır?
İnciri kurutmanın farklı yolları bulunmaktadır ancak en çok tercih edilen yöntem güneşte kurutma yöntemidir. Güneşte incir kurutma için dikkat edilmesi gereken ana husus güneş ışıklarının direk alacak bir yerine tercih edilmesidir. Doğru konumu seçtikten sonra incirleriniz yıkayın ardından bir temsi veya fırın ızgarası seçin. İncirleri seçtiğiniz materyalin üzerine serin. İncirleri dizdiğiniz tepsiyi güneş gören bir yere koyun. 3-4 gün boyunca güneş altında duracak incirlerinizi her gün kontrol edin, iki tarafın da eşit düzeyde kuruması için arada incirleri ters düz edin. . Bu şekilde incirlerin yaklaşık 3-5 gün içinde tamamen kuruması sağlanabilir.
EVDE İNCİR NASIL KURUTULUR
Güneş ışığında kurutulan incir hem çok daha doğal ve çevreci bir yöntem ancak metropol şehirlerde bu yöntemde faydalanmak zorlaşıyor ancak incirleri evde de kurutmak mümkün.
Yıkayıp sağ kısımlarını kestiğiniz incirleri tepsiye dizerken fırını 46 dereceye ayarlayın ve önceden ısıtın. Daha sonra incir tepsisini fırına yerleştirin. 12 saat, saat başı kontrol ederek kurutabilirsiniz. Fırının kapağını tamamen kapatmayın. Bu sayede incirlerin nemlenmesinin önüne geçmiş olursunuz. Kuruduktan sonra 1 tatlı kaşığı nişasta ile karıştırıp saklayabilirsiniz.