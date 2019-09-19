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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
19.09.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

İncir nasıl kurutulur? Evde incir kurutma yöntemi

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İncir nasıl kurutulur? Evde incir kurutma yöntemi

Büyük küçük herkesin hem kurusunu hem de yaşını severek tükettiği incir, yemek ve tatlılara çok yakışan bir lezzet. Mevsiminde yaş olarak tüketilen incirden yıl boyu faydalanmanın yolu ise kurutma yönteminden geçiyor. Peki, incir kurutma nasıl yapılır?

İnciri kurutmanın farklı yolları bulunmaktadır ancak en çok tercih edilen yöntem güneşte kurutma yöntemidir. Güneşte incir kurutma için dikkat edilmesi gereken ana husus güneş ışıklarının direk alacak bir yerine tercih edilmesidir. Doğru konumu seçtikten sonra incirleriniz yıkayın ardından bir temsi veya fırın ızgarası seçin. İncirleri seçtiğiniz materyalin üzerine serin. İncirleri dizdiğiniz tepsiyi güneş gören bir yere koyun. 3-4 gün boyunca güneş altında duracak incirlerinizi her gün kontrol edin, iki tarafın da eşit düzeyde kuruması için arada incirleri ters düz edin. . Bu şekilde incirlerin yaklaşık 3-5 gün içinde tamamen kuruması sağlanabilir.

EVDE İNCİR NASIL KURUTULUR

Güneş ışığında kurutulan incir hem çok daha doğal ve çevreci bir yöntem ancak metropol şehirlerde bu yöntemde faydalanmak zorlaşıyor ancak incirleri evde de kurutmak mümkün.

Yıkayıp sağ kısımlarını kestiğiniz incirleri tepsiye dizerken fırını 46 dereceye ayarlayın ve önceden ısıtın. Daha sonra incir tepsisini fırına yerleştirin. 12 saat, saat başı kontrol ederek kurutabilirsiniz. Fırının kapağını tamamen kapatmayın. Bu sayede incirlerin nemlenmesinin önüne geçmiş olursunuz. Kuruduktan sonra 1 tatlı kaşığı nişasta ile karıştırıp saklayabilirsiniz.

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