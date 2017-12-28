İncili Gastronomi Rehberi'ni sosyal medyada da takip edebilirsiniz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Lezizz Yemek Kültürü
28.12.2017 - 09:25, Son Güncelleme:

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4,3,2 ve 1 incili restoranlar, lezzet noktaları, yeni açılan restoranlar ve birbirinden değerli şeflerin seçimlerinden oluşan İncili Gastronomi Rehberi’nin sosyal medya hesaplarını takip ediyor musunuz?

Gittiği restoranlarda iyi yemeğe, lezzete, hijyene, sunuma, ambiyansa önem verenler; ‘İyi yemek nerede yenir, ambiyansıyla sizi büyüleyecek restoranlar, estetik sunumlar, özgün mutfaklar nerededir?’ diyenler İncili Gastronomi Rehberi’nin oluşum-gelişim ve çıkış evresi nasıl biçimlendiğini merak edenler, kolektif keşiflerde yer almak isteyenler; İncili Gastronomi Rehberi’nin Facebook ve Instagram sayfalarını takip edebilirler.

Neden Takip Etmeliyim?

İncili Gastronomi Rehberi’ni sosyal medya hesaplarından takip etmeniz için; 10 neden:

1- Derecelendirilen restoranlar; spesifik özellikleriyle, tavsiyeleriyle birlikte takipçilere aktarılıyor,
2- Yeme-içme severlere ‘lifestyle’ öneriler sunarak; güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor,
3- İncili Gastronomi Rehberi hakkında tüm merak edilen soruların cevapları bilgilendirici konseptlerle paylaşılıyor,
4- Türkiye’nin değerli şefleri, yazarları ve influencer’ları ile kolektif bir bilgi paylaşım alanı sağlıyor,
5- İncili Gastronomi Rehberi’nin yer aldığı tüm etkinlikleri canlı olarak deneyimleme şansı veriyor,
6- Ödüllü yarışmalar ile takipçileri arasındaki güçlü bağı daha da kuvvetlendirerek; İncili Gastronomi Rehberi’nin herkesin başucu kitabı olmasını sağlıyor,
7- İncili Gastronomi Rehberi hakkında sormak istediklerinizi sosyal medya sayfalarına sorarak ve hızlı bir şekilde sorularınıza cevap alabilme imkanı sunuyor,
8- İncili Gastronomi Rehberi’nin kolay ulaşılabilir olması için; satış noktalarına yönlendirici içerikler oluşturuyor,
9- Sevdiklerinizle beraber, seçtiğiniz restoran veya lezzet noktalarını keşfe çıkarak; keyifli anlara imza atmanızı sağlıyor,
10- Hayatınızın bir noktasına muhakkak dokunacak içerikler ile paylaşmaya değer anlar yaratıyor.

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