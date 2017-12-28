İncili Gastronomi Rehberi'ni sosyal medyada da takip edebilirsiniz
4,3,2 ve 1 incili restoranlar, lezzet noktaları, yeni açılan restoranlar ve birbirinden değerli şeflerin seçimlerinden oluşan İncili Gastronomi Rehberi’nin sosyal medya hesaplarını takip ediyor musunuz?
Gittiği restoranlarda iyi yemeğe, lezzete, hijyene, sunuma, ambiyansa önem verenler; ‘İyi yemek nerede yenir, ambiyansıyla sizi büyüleyecek restoranlar, estetik sunumlar, özgün mutfaklar nerededir?’ diyenler İncili Gastronomi Rehberi’nin oluşum-gelişim ve çıkış evresi nasıl biçimlendiğini merak edenler, kolektif keşiflerde yer almak isteyenler; İncili Gastronomi Rehberi’nin Facebook ve Instagram sayfalarını takip edebilirler.
Neden Takip Etmeliyim?
İncili Gastronomi Rehberi’ni sosyal medya hesaplarından takip etmeniz için; 10 neden:
1- Derecelendirilen restoranlar; spesifik özellikleriyle, tavsiyeleriyle birlikte takipçilere aktarılıyor,
2- Yeme-içme severlere ‘lifestyle’ öneriler sunarak; güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor,
3- İncili Gastronomi Rehberi hakkında tüm merak edilen soruların cevapları bilgilendirici konseptlerle paylaşılıyor,
4- Türkiye’nin değerli şefleri, yazarları ve influencer’ları ile kolektif bir bilgi paylaşım alanı sağlıyor,
5- İncili Gastronomi Rehberi’nin yer aldığı tüm etkinlikleri canlı olarak deneyimleme şansı veriyor,
6- Ödüllü yarışmalar ile takipçileri arasındaki güçlü bağı daha da kuvvetlendirerek; İncili Gastronomi Rehberi’nin herkesin başucu kitabı olmasını sağlıyor,
7- İncili Gastronomi Rehberi hakkında sormak istediklerinizi sosyal medya sayfalarına sorarak ve hızlı bir şekilde sorularınıza cevap alabilme imkanı sunuyor,
8- İncili Gastronomi Rehberi’nin kolay ulaşılabilir olması için; satış noktalarına yönlendirici içerikler oluşturuyor,
9- Sevdiklerinizle beraber, seçtiğiniz restoran veya lezzet noktalarını keşfe çıkarak; keyifli anlara imza atmanızı sağlıyor,
10- Hayatınızın bir noktasına muhakkak dokunacak içerikler ile paylaşmaya değer anlar yaratıyor.
Anadolu mutfağını “Yeni”leyen bir hikaye: Mikla…İncili Gastronomi Rehberi’nin tek 4 incili restoranı Mikla’nın özel lezzetleriyle Anadolu’da lezzet turu hissini yaşamaya ne dersiniz? 😉 @miklarestaurant @gursmehmet #inciligastronomirehberi #gastronomi #gurme #yemek #mikla #miklarestaurant #mehmetgürs #finedining #hürriyet #karaca
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İncili Gastronomi Rehberi’ni sosyal medya hesaplarından takip etmek için; aşağıdaki QR Kodu okutabilirsiniz…
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