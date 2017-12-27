İncili Gastronomi Rehberi'ndeki restoranlar neye göre seçildi?
İncili Gastronomi Rehberi müfettişleri nelere dikkat ediyor diye merak ediyor musunuz? İşte cevabı...
Lezzet:
- Olağanüstü bir lezzet deneyiminin yaşanmış olması
- Lezzet dengesinin istikrarlı bir şekilde sürdürülüyor olması
- Aynı tabaktaki farklı malzemelerin birbirleriyle olan uyum ve dengeleri
- Kullanılan tekniğin ve ortaya çıkan lezzetin malzemenin esas kimliği ile olan ilişkisi
- İmza yemeklerin hikayelerinin tutarlılıkları
- Mutfaktaki teknik gücün lezzete yansıması
- Deneyimin diğer mekanlardan ayrıcalıklı olması
- Lezzetin unutulmazlığı, damakta ve hafızada iz bırakması
Malzeme:
- Kullanılan malzemenin tazeliği, mevsimselliği ve kalitesi
- Üreticilerin seçimi ve onlarla yapılan işbirliği
- Malzeme tedariğinin istikrarı ve sürdürülebilirliği
Servis:
- Servis elemanlarının bilgi düzeyi ve teknik becerileri
- Restoranın kimliğine, menüye ve kullanılan malzemelere olan hakimiyetleri
- Zamanlamaları doğru ayarlayabilmeleri
- Gerekli noktalarda gerekli düzeyde insiyatif kullanabilmeleri
- Müşterinin ihtiyaçlarını önceden tahmin edip doğru şekilde aksiyon alabilmeleri
- Güler yüzlülük, samimiyet ve mesafe dengelerinin düzeyini koruyabilmeleri
Restoran Kimliği:
Mutfağın felsefesinin, şefin kimliğinin, mutfak ekibinin teknik gücünün kullanılan malzemelerin ve servis biçiminin doğru bir şekilde restoran kimliğine yansıması…
Sunum:
Sunum araçlarının özenle seçilip, yemeği ve yemeğin hikayesini uygun ve doğru şekilde yansıtmaları
Dekorasyon ve Ses:
- Dekorasyonun arkasındaki fonksiyon ve rahatlık
- Dekorun mekanın temel felsefesi ve yemekleriyle olan bütünlüğü
- Müzik ses seviyesinin doğru ayarı
- Gürültü, uğultu gibi rahatsız edici faktörlere gösterilen dikkat
Genel:
Türkiye’nin yeme-içme sektörüne katkıda bulunmuş olması.
Uluslararası standartlarda, benzer restoranlara kıyasla kriterlere uyması.
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