İncili Gastronomi Rehberi'ndeki restoranlar neye göre seçildi?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
27.12.2017 - 17:20, Son Güncelleme:

İncili Gastronomi Rehberi'ndeki restoranlar neye göre seçildi?

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İncili Gastronomi Rehberi'ndeki restoranlar neye göre seçildi?

İncili Gastronomi Rehberi müfettişleri nelere dikkat ediyor diye merak ediyor musunuz? İşte cevabı...

 

Lezzet:

- Olağanüstü bir lezzet deneyiminin yaşanmış olması

- Lezzet dengesinin istikrarlı bir şekilde sürdürülüyor olması

- Aynı tabaktaki farklı malzemelerin birbirleriyle olan uyum ve dengeleri

- Kullanılan tekniğin ve ortaya çıkan lezzetin malzemenin esas kimliği ile olan ilişkisi

- İmza yemeklerin hikayelerinin tutarlılıkları

- Mutfaktaki teknik gücün lezzete yansıması

- Deneyimin diğer mekanlardan ayrıcalıklı olması

- Lezzetin unutulmazlığı, damakta ve hafızada iz bırakması

Malzeme:

- Kullanılan malzemenin tazeliği, mevsimselliği ve kalitesi

- Üreticilerin seçimi ve onlarla yapılan işbirliği

- Malzeme tedariğinin istikrarı ve sürdürülebilirliği

Servis:

- Servis elemanlarının bilgi düzeyi ve teknik becerileri

- Restoranın kimliğine, menüye ve kullanılan malzemelere olan hakimiyetleri

- Zamanlamaları doğru ayarlayabilmeleri

- Gerekli noktalarda gerekli düzeyde insiyatif kullanabilmeleri

- Müşterinin ihtiyaçlarını önceden tahmin edip doğru şekilde aksiyon alabilmeleri

- Güler yüzlülük, samimiyet ve mesafe dengelerinin düzeyini koruyabilmeleri

İncili Gastronomi Rehberindeki restoranlar neye göre seçildi

Restoran Kimliği:

Mutfağın felsefesinin, şefin kimliğinin, mutfak ekibinin teknik gücünün kullanılan malzemelerin ve servis biçiminin doğru bir şekilde restoran kimliğine yansıması…

Sunum:

Sunum araçlarının özenle seçilip, yemeği ve yemeğin hikayesini uygun ve doğru şekilde yansıtmaları

Dekorasyon ve Ses:

- Dekorasyonun arkasındaki fonksiyon ve rahatlık  ​

- Dekorun mekanın temel felsefesi ve yemekleriyle olan bütünlüğü

- Müzik ses seviyesinin doğru ayarı

- Gürültü, uğultu gibi rahatsız edici faktörlere gösterilen dikkat

Genel:

Türkiye’nin yeme-içme sektörüne katkıda bulunmuş olması.

Uluslararası standartlarda, benzer restoranlara kıyasla kriterlere uyması.

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