İncili Gastronomi Rehberi onaylı bu adreslerde lezzet ve keyif bir arada

İstanbul, Bodrum ve Çeşme’deyseniz İncili Gastronomi Rehberi’nin kafe seçimlerine göz atabilirsiniz.

Aşşk Kahve

Boğaz kenarında kahvaltı keyfi için bir seçenek.

Kuruçeşme Mahallesi, Muallim Naci Caddesi, No: 64/B, Beşiktaş, İstanbul

0 212 265 47 34

AŞŞK KAHVE İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Baş Köşe Restoran

Motor iskelesi karşısında. Ev yapımı limonata ile birlikte, dereotlu ev poğaçası yiyip motora binip işinize gidebilirsiniz.

Burgazada Mahallesi, Yalı Caddesi, No: 23/A, Adalar, İstanbul

0 535 540 71 83

BAŞ KÖŞE İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Cafe Setup

Kabataş ve Setüstü'ne kimlik ve renk katan, mahalleyi birleştiren keyifli mekan.

Ömer Avni Mahallesi, İnebolu Sokak, No: 27, Beyoğlu, İstanbul

0 212 251 51 85

CAFE SETUP İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Çengelköy Tarihi Çınaraltı

Menemeni, gül böreği ve her daim taze çayı.

Çengelköy Caddesi, Çınarlı Camii Sokak. No: 4, Üsküdar, İstanbul

0 216 422 10 36

ÇENGELKÖY TARİHİ ÇINARALTI İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Çukurcuma 49

Kahvaltısı, pizzası ve haşhaşlı cevizli böreği denenmeli.

Kuloğlu Mahallesi, Turnacıbaşı Caddesi, No: 49/A, Beyoğlu, İstanbul

0 212 249 00 48

ÇUKURCUMA 49 İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Four Letter Word Coffee

Sahibi Eylem Hanım’ın naneli beyaz çikolatalı keki harika! Kongo kahvesini kendilerine özgü yöntemle yapıyorlar.

Burgazada Mahallesi, Takımağa Sokak, No: 1/A, Adalar, İstanbul

0 216 381 21 80

FOUR LETTER WORD COFFEE İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Happy Juice Bar

Bodrum merkezde minicik bir dükkan. Çevrenin ürünleri ile hazırlanan leziz sağlıklı içecekler, tostlar ve sandviçler. Bahçeden toplanan limonlarla yapılan limonata çok iyi.

Tepecik Mahallesi, Gerence Sokak, No: 11/2, Bodrum, Muğla

0 252 313 05 44

HAPPY JUICE BAR İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Köşe Kahve

Yıllardır değişmeyen lezzeti ile limonlu mereng tadılmalı.

Tokoğlu Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi, 1005. Sokak, No: 4, Çeşme, İzmir

0 232 716 04 13

KÖŞE KAHVE İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Manzara Kafe

Günbatımında Ildır’a yolu düşenlerin uğraması gereken, saat 17:00 itibari ile sıcacık lokma servisi sunan bir Çeşme klasiği.

Ildır Mahallesi, 7191. Sokak, Ildır, İzmir

0 232 725 10 72

MANZARA KAFE İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Minoa

Kitabevi-kafe türünün en güzel örneklerinden. Mevsim meyveli brownie tadılmalı.

Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi, No: 52/A, Beşiktaş, İstanbul

0 212 236 94 52

MİNOA İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Molka

Keyifli bir kahvaltı için tercih edilebilir.

Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi, No: 158/B, Sarıyer, İstanbul

0 212 299 22 55

MOLKA İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Sailors

Köy meydanında, Alaçatı’nın en merkezi noktasında ister uzun uzadıya kahvaltınızı yapabilir, isterseniz kahvaltı salatası gibi hızlı bir atıştırmalık alabilirsiniz.

Sailors Otel, Tokoğlu Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi, No: 66, Çeşme, İzmir

0 232 716 87 65

SAILORS İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Sırçacı 14

Pizzaları, ev yapımı tatlıları ve doğum günü kutlamalarıyla ünlü.

Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi, No: 60, Sarıyer, İstanbul

0 212 299 50 16

SIRÇACI 14 İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Sırma Kafe

Cevizli esmer buğday ekmeği, siyez buğdayından un kurabiyesi ve demirhindi şerbeti adanın özel lezzetlerinden.

Burgazada Mahallesi, Çarşı Caddesi, No: 13/A, Adalar, İstanbul

0 532 234 18 50

SIRMA KAFE İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Zeynep Doğal Ürünler

Bodrum'un en samimi dükkanlarından... Çok kaliteli bir aktar. Doğal meyve suları veya bitki çaylarını yüz yıllık dededen kalma evin muz ağaçlı avlusunda deneyebilirsiniz. Kahveleri de orada kavruluyor.

Çarşı Mahallesi, Türk Kuyusu Caddesi, No: 15, Bodrum, Muğla

0 252 313 24 02

ZEYNEP DOĞAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Avokado Yatağında Yumurta | Mucize Lezzetler