İncili Gastronomi Rehberi artık siz neredeyseniz orada!
Türkiye’de ilk kez gizli müfettişlik sistemi kurularak, etik kurallar çerçevesinde restoranların değerlendirildiği ve en iyilerin belirlendiği “İncili Gastronomi Rehberi” artık internette. inciligastronomirehberi.hurriyet.com.tr adresinden ulaşılabilen rehber, yemek için yaşayanların hayatını kolaylaştıracak.
İlk yıl için İstanbul, Bodrum, Çeşme/ Alaçatı’yı kapsayan İncili Gastronomi Rehberi’nde 4 incili bir, 3 incili 29, 2 incili 80 ve 1 incili 170 olmak üzere toplam 280 restoran ile 284 lezzet noktası yer alıyor.
Aldığı inci sayısı ne olursa olsun rehberde yer alan restoranların tamamı, lezzet-kalite çıtasını tutturan mekânlar.
İncili Gastronomi Rehberi’nde, değerlendirme dışı tutulan seçimlerin özenle süzgeçten geçirilmesinden sonra belirlenen lezzet noktaları ile ‘Şeflerin Seçimi’ kısmı da yemek meraklılarının ilgisini çekecek.
Tüm adres ve telefon numaraları ile birlikte, İstanbul, Bodrum ve Alaçatı'daki toplam 564 lezzet durağını tek tek tanımak, en iyi lezzetleri keşfetmek, damak tadınızı yenilemek, ünlü şeflerin tavsiyelerini bilmek için İncili Gastronomi Rehberi'nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Hem yerli hem de yabancı misafirlerin beğenisini kazanan @sunsetgrillbar ; Ulus Parkı içindeki Boğaz manzaralı özel konumuyla; huzurlu bir manzara deneyimi yaşatıyor 😉 3 incili Sunset’in Türkiye’de sushi barı olan ilk restoran olduğunu biliyor muydunuz? 🤔😎#inciligastronomirehberi #gastronomi #incilirestoranlar #gastronomirehberi #sunset #sushi #finedining
Siteye telefonundan girenleri bir de sürpriz bekliyor. Ekranın en altında çıkan yönlendirmelerle, İncili Gastronomi Rehberi kısayolunu telefonunuzun ana ekranına ekleyebiliyor, böylece büyük alan kaplayan uygulamalar indirmekten kurtuluyorsunuz. Üstelik, bu ikon ana ekranınızda olduğu müddetçe İncili Gastronomi Rehberi'ne internete bağlı değilken bile dilediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz.
"Ben sosyal medya seviyorum" diyenler için de güzel bir haberimiz var: İncili Gastronomi Rehberi'ni sosyal medyada da takip edebilirsiniz. Rehberin Instagram ve Facebook hesapları ilginç önerileriyle sizi bekliyor.
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