İncili Gastronomi Rehberi artık siz neredeyseniz orada!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleriİncili Gastronomi Rehberi artık siz neredeyseniz orada!
GeriLezizz Yemek Kültürü İncili Gastronomi Rehberi artık siz neredeyseniz orada!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
18.12.2017 - 09:39, Son Güncelleme:

İncili Gastronomi Rehberi artık siz neredeyseniz orada!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İncili Gastronomi Rehberi artık siz neredeyseniz orada!

Türkiye’de ilk kez gizli müfettişlik sistemi kurularak, etik kurallar çerçevesinde restoranların değerlendirildiği ve en iyilerin belirlendiği “İncili Gastronomi Rehberi” artık internette. inciligastronomirehberi.hurriyet.com.tr adresinden ulaşılabilen rehber, yemek için yaşayanların hayatını kolaylaştıracak.

İlk yıl için İstanbul, Bodrum, Çeşme/ Alaçatı’yı kapsayan İncili Gastronomi Rehberi’nde 4 incili bir, 3 incili 29, 2 incili 80 ve 1 incili 170 olmak üzere toplam 280 restoran ile 284 lezzet noktası yer alıyor.

Aldığı inci sayısı ne olursa olsun rehberde yer alan restoranların tamamı, lezzet-kalite çıtasını tutturan mekânlar.

İncili Gastronomi Rehberi’nde, değerlendirme dışı tutulan seçimlerin özenle süzgeçten geçirilmesinden sonra belirlenen lezzet noktaları ile ‘Şeflerin Seçimi’ kısmı da yemek meraklılarının ilgisini çekecek.

Tüm adres ve telefon numaraları ile birlikte, İstanbul, Bodrum ve Alaçatı'daki toplam 564 lezzet durağını tek tek tanımak, en iyi lezzetleri keşfetmek, damak tadınızı yenilemek, ünlü şeflerin tavsiyelerini bilmek için İncili Gastronomi Rehberi'nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Siteye telefonundan girenleri bir de sürpriz bekliyor. Ekranın en altında çıkan yönlendirmelerle, İncili Gastronomi Rehberi kısayolunu telefonunuzun ana ekranına ekleyebiliyor, böylece büyük alan kaplayan uygulamalar indirmekten kurtuluyorsunuz. Üstelik, bu ikon ana ekranınızda olduğu müddetçe İncili Gastronomi Rehberi'ne internete bağlı değilken bile dilediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz.

"Ben sosyal medya seviyorum" diyenler için de güzel bir haberimiz var: İncili Gastronomi Rehberi'ni sosyal medyada da takip edebilirsiniz. Rehberin Instagram ve Facebook  hesapları ilginç önerileriyle sizi bekliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"